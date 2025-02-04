https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorurden-pes-pese-depremler-sonrasi-2-kente-uyari-tsunami-olusmasi-da-muhtemel-1093328087.html

Prof. Dr. Naci Görür'den peş peşe depremler sonrası 2 kente uyarı: 'Tsunami oluşması da muhtemel'

Prof. Dr. Naci Görür'den peş peşe depremler sonrası 2 kente uyarı: 'Tsunami oluşması da muhtemel'

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde günlerdir süren sismik hareketlilik, bölgedeki endişeleri artırdı. Santorini Adası yakınlarında meydana gelen 400’den fazla deprem, Türkiye... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T09:23+0300

2025-02-04T09:23+0300

2025-02-04T09:55+0300

türkiye

deprem

naci görür

yunanistan

muğla

aydın

izmir

tsunami

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Ege Denizi’nde 28 Ocak’tan bu yana artan sismik hareketlilik, uzmanların dikkatini çekiyor. Santorini Adası merkezli başlayan ve şu ana kadar en büyüğü 4.8 olan 400’den fazla depremin yaşandığı bölgede, hareketlilik nedeniyle çok sayıda kişi adayı terk etti. Türkiye kıyılarında da hissedilen depremler, başta İzmir, Aydın ve Muğla olmak üzere birçok kentte tedirginliğe yol açtı.İzmir Valiliği, Ege’deki sismik hareketliliğin AFAD ve uzmanlarla çok yönlü değerlendirildiğini, olası deprem, volkanik aktivite ve tsunami riskinin bilimsel olarak takip edildiğini duyurdu.Prof. Dr. Görür: Tsunami olabilir, dikkatli olalımYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege’deki hareketlilikle ilgili yaptığı açıklamada, Muğla ve Aydın için olası risklere dikkat çekti. Görür, bölgenin jeolojik yapısını şöyle anlattı:“Burası, Muğla ve Aydın’a yakın. Buraya yakın bir kırılma olursa depremden etkileniriz. Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var. Dikkatli olalım.”Ege’deki sismik hareketliliğin Afrika levhasının Anadolu levhası altına dalmasıyla oluştuğunu belirten Görür, bu süreçte büyük depremlerin yaşanabileceğini söyledi. Görür, bölgedeki hareketliliğin nedenlerini şöyle özetledi:“Dünyanın litosferi, levhalara ayrılmıştır ve bu levhaların hareketi depremlere neden olur. Afrika levhası kuzeye hareket ederek Anadolu levhasının altına dalıyor. Bu sırada üstteki Anadolu levhası geriliyor ve bu gerilme, deprem fırtınalarına sebep oluyor.”Santorini Adası’ndaki depremler Türkiye’yi etkileyebilirSantorini Adası’nın kuzeydoğusunda meydana gelen sarsıntılar, İstanbul’dan uzak olsa da Aydın ve Muğla’ya daha yakın. Bölgedeki hareketliliğin uzun sürebileceğini vurgulayan Görür, “Deprem fırtınaları bazen aylarca devam eder. Ne zaman duracağını kestirmek mümkün değildir, ancak önlem almak mümkündür” dedi.Görür'ün Hürriyet'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:'Tsunami yaratabilecek bir fay sistemi var'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/prof-dr-naci-gorur-fayi-isaret-etti-7-ve-uzeri-olursa-diyerek-uyardi-ege-denizi-depremleri-hangi-1093306602.html

türkiye

yunanistan

muğla

aydın

izmir

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