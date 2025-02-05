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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/netanyahu-trumpa-israilin-hizbullaha-yonelik-operasyonunun-anisina-bir-cagri-cihazi-hediye-etti-1093383864.html
Netanyahu, Trump’a İsrail’in Hizbullah’a yönelik operasyonunun anısına bir çağrı cihazı hediye etti
Netanyahu, Trump’a İsrail’in Hizbullah’a yönelik operasyonunun anısına bir çağrı cihazı hediye etti
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump’a İsrail’in Hizbullah’a yönelik operasyonunun anısına bir çağrı cihazı hediye etti. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T13:42+0300
2025-02-05T13:42+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
abd
donald trump
görüşme
çağrı cihazı
hizbullah
operasyon
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İsrail Başbakanlık Ofisi’nin bildirdiği üzere, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonunun anısına bir çağrı cihazı hediye etti, Trump yanıt olarak bunun muazzam bir operasyon olduğunu söyledi.Açıklamada, “Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’a Beyaz Saray’da yaptığı ziyaret 5 saat sürdü ve Trump’ın Başbakan’ı Beyaz Saray’ın dışında bizzat karşılamasıyla başladı. Bu noktada Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump’a bir çağrı cihazı hediye etti, Trump ise yanıt olarak bunun büyük bir operasyon olduğunu söyledi” ifadelerine yer verildi.Trump ise konuğuna imzalı ve 'Bibi, büyük lider' yazılı ortak bir fotoğraf hediye etti.Netanyahu, Trump’ın başkanlık koltuğuna yeniden oturmasından bu yana Beyaz Saray’da kabul ettiği ilk yabancı lider oldu.İsrail Başbakanlık Ofisi ise tarihi olarak nitelendirdiği ziyaretin İsrail’in geleceği açısından büyük sonuçlar doğuracağı inancını dile getirdi.Zirvenin en büyük sansasyonu Trump’ın, ABD’nin kontrolü altına almaya hazır olduğunu söylediği Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesi önerisi oldu.Filistinlilerin Gazze’ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması olduğunu savunan Trump, bölgedeki yaklaşık 1.8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını savundu.17 Eylül 2024’te Lübnan’nın çeşitli bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmiş, ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. 18 Eylül’de ise çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi de yaralanmıştı. Hizbullah patlamalardan İsrail’i sorumlu tutmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trump-netanyahu-ile-bir-araya-geldi-abd-gazze-seridini-devralacak-1093361689.html
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israil, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, abd, donald trump, görüşme, çağrı cihazı, hizbullah, operasyon, israil başbakanlık ofisi
israil, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, abd, donald trump, görüşme, çağrı cihazı, hizbullah, operasyon, israil başbakanlık ofisi

Netanyahu, Trump’a İsrail’in Hizbullah’a yönelik operasyonunun anısına bir çağrı cihazı hediye etti

13:42 05.02.2025
© AP Photo / Alex BrandonTrump-Netanyahu görüşmesi
Trump-Netanyahu görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump’a İsrail’in Hizbullah’a yönelik operasyonunun anısına bir çağrı cihazı hediye etti.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nin bildirdiği üzere, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonunun anısına bir çağrı cihazı hediye etti, Trump yanıt olarak bunun muazzam bir operasyon olduğunu söyledi.
Açıklamada, “Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’a Beyaz Saray’da yaptığı ziyaret 5 saat sürdü ve Trump’ın Başbakan’ı Beyaz Saray’ın dışında bizzat karşılamasıyla başladı. Bu noktada Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump’a bir çağrı cihazı hediye etti, Trump ise yanıt olarak bunun büyük bir operasyon olduğunu söyledi” ifadelerine yer verildi.
Trump ise konuğuna imzalı ve 'Bibi, büyük lider' yazılı ortak bir fotoğraf hediye etti.
Netanyahu, Trump’ın başkanlık koltuğuna yeniden oturmasından bu yana Beyaz Saray’da kabul ettiği ilk yabancı lider oldu.
İsrail Başbakanlık Ofisi ise tarihi olarak nitelendirdiği ziyaretin İsrail’in geleceği açısından büyük sonuçlar doğuracağı inancını dile getirdi.

Trump, İsrail’in kuruluşundan bu yana karşılaştığı sorunlara yeni çözümler sundu.

Zirvenin en büyük sansasyonu Trump’ın, ABD’nin kontrolü altına almaya hazır olduğunu söylediği Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesi önerisi oldu.
Filistinlilerin Gazze’ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması olduğunu savunan Trump, bölgedeki yaklaşık 1.8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını savundu.
17 Eylül 2024’te Lübnan’nın çeşitli bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmiş, ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. 18 Eylül’de ise çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi de yaralanmıştı. Hizbullah patlamalardan İsrail’i sorumlu tutmuştu.
Donald Trump - Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
DÜNYA
Trump, Netanyahu ile bir araya geldi: 'ABD Gazze Şeridi'ni devralacak'
03:17
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