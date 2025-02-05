https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/netanyahu-trumpa-israilin-hizbullaha-yonelik-operasyonunun-anisina-bir-cagri-cihazi-hediye-etti-1093383864.html

Netanyahu, Trump’a İsrail’in Hizbullah’a yönelik operasyonunun anısına bir çağrı cihazı hediye etti

Netanyahu, Trump’a İsrail’in Hizbullah’a yönelik operasyonunun anısına bir çağrı cihazı hediye etti

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump’a İsrail’in Hizbullah’a yönelik operasyonunun anısına bir çağrı cihazı hediye etti. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T13:42+0300

2025-02-05T13:42+0300

2025-02-05T13:42+0300

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İsrail Başbakanlık Ofisi’nin bildirdiği üzere, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonunun anısına bir çağrı cihazı hediye etti, Trump yanıt olarak bunun muazzam bir operasyon olduğunu söyledi.Açıklamada, “Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’a Beyaz Saray’da yaptığı ziyaret 5 saat sürdü ve Trump’ın Başbakan’ı Beyaz Saray’ın dışında bizzat karşılamasıyla başladı. Bu noktada Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump’a bir çağrı cihazı hediye etti, Trump ise yanıt olarak bunun büyük bir operasyon olduğunu söyledi” ifadelerine yer verildi.Trump ise konuğuna imzalı ve 'Bibi, büyük lider' yazılı ortak bir fotoğraf hediye etti.Netanyahu, Trump’ın başkanlık koltuğuna yeniden oturmasından bu yana Beyaz Saray’da kabul ettiği ilk yabancı lider oldu.İsrail Başbakanlık Ofisi ise tarihi olarak nitelendirdiği ziyaretin İsrail’in geleceği açısından büyük sonuçlar doğuracağı inancını dile getirdi.Zirvenin en büyük sansasyonu Trump’ın, ABD’nin kontrolü altına almaya hazır olduğunu söylediği Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesi önerisi oldu.Filistinlilerin Gazze’ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması olduğunu savunan Trump, bölgedeki yaklaşık 1.8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını savundu.17 Eylül 2024’te Lübnan’nın çeşitli bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmiş, ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. 18 Eylül’de ise çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi de yaralanmıştı. Hizbullah patlamalardan İsrail’i sorumlu tutmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trump-netanyahu-ile-bir-araya-geldi-abd-gazze-seridini-devralacak-1093361689.html

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