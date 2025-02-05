https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/narin-guran-davasinda-yeni-gelisme-bolge-istinaf-mahkemesi-karar-verecek-1093384509.html
Narin Güran davasında yeni gelişme: Bölge İstinaf Mahkemesi karar verecek
Narin Güran davasında yeni gelişme: Bölge İstinaf Mahkemesi karar verecek
Sputnik Türkiye
Narin Güran cinayeti davasında, dosya önümüzdeki hafta Bölge İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde ele alınacak. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T13:58+0300
2025-02-05T13:58+0300
2025-02-05T13:59+0300
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yüksel güran
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güran cinayeti dosyası önümüzdeki hafta Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi'nde incelenecek. Duruşma savcısının Nevzat Bahtiyar hakkında yaptığı itiraz da karara bağlanacak. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili dosya Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi'nde önümüzdeki hafta ele alınacak. Bölge İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapılacak incelemeler sonucunda karar verilecek. Geçen hafta açıklanan 944 sayfalık gerekçeli kararı ele alacak olan mahkeme kararını açıklayacak. Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itirazı da değerlendirecekİstinaf Mahkemesi, geçen hafta Nevzat Bahtiyar'ın cezasına yönelik yapılan itirazı da ele alacak. Duruşma savcısı 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Bahtiyar'ın cezasının az olduğunu belirterek 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Baro Başkanlığı ve 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Bahtiyar'ın cezasına itiraz etmişti. Kimin neden öldürdüğü sorusunun yanıtı bulunamadıNarin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran i "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası almıştı. Davanın gerekçeli kararı açıklanmış ama Narin Güran'ın kimin ve neden öldürdüğü soruları yanıt bulamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/narin-guran-davasinda-yeni-gelisme-savci-nevzat-bahtiyar-icin-agirlastirilmis-muebbet-istedi-1093241919.html
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narin güran, nevzat bahtiyar, yüksel güran, istinaf mahkemesi, cumhuriyet başsavcılığı
narin güran, nevzat bahtiyar, yüksel güran, istinaf mahkemesi, cumhuriyet başsavcılığı
Narin Güran davasında yeni gelişme: Bölge İstinaf Mahkemesi karar verecek
13:58 05.02.2025 (güncellendi: 13:59 05.02.2025)
Narin Güran cinayeti davasında, dosya önümüzdeki hafta Bölge İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde ele alınacak.
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güran cinayeti dosyası önümüzdeki hafta Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi'nde incelenecek. Duruşma savcısının Nevzat Bahtiyar hakkında yaptığı itiraz da karara bağlanacak.
Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili dosya Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi'nde önümüzdeki hafta ele alınacak. Bölge İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapılacak incelemeler sonucunda karar verilecek. Geçen hafta açıklanan 944 sayfalık gerekçeli kararı ele alacak olan mahkeme kararını açıklayacak.
Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itirazı da değerlendirecek
İstinaf Mahkemesi, geçen hafta Nevzat Bahtiyar'ın cezasına yönelik yapılan itirazı da ele alacak. Duruşma savcısı 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Bahtiyar'ın cezasının az olduğunu belirterek 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Baro Başkanlığı ve 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Bahtiyar'ın cezasına itiraz etmişti.
Kimin neden öldürdüğü sorusunun yanıtı bulunamadı
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran i "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası almıştı. Davanın gerekçeli kararı açıklanmış ama Narin Güran'ın kimin ve neden öldürdüğü soruları yanıt bulamamıştı.