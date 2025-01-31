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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/narin-guran-davasinda-yeni-gelisme-savci-nevzat-bahtiyar-icin-agirlastirilmis-muebbet-istedi-1093241919.html
Narin Güran davasında yeni gelişme: Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istedi
Narin Güran davasında yeni gelişme: Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istedi
Sputnik Türkiye
Narin Güran davasında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar için dava savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için İstinaf... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
narin güran
nevzat bahtiyar
istinaf mahkemesi
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili davada 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Savcı, Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet cezası alması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın cezasıyla ilgili olarak duruşma savcısı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Savcı, Nevzat Bahtiyar'ın da ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını talep etti. Ne olmuştuGeçtiğimiz aylarda Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. 8 yaşındaki Narin'in cesedini nehir kenarına bırakmakla suçlanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
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narin güran, nevzat bahtiyar, nevzat bahtiyar ceza, nevzat bahtiyar ağırlaştırılmış müebbet talebi
narin güran, nevzat bahtiyar, nevzat bahtiyar ceza, nevzat bahtiyar ağırlaştırılmış müebbet talebi

Narin Güran davasında yeni gelişme: Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istedi

14:31 31.01.2025 (güncellendi: 14:38 31.01.2025)
Nevzat Bahtiyar
Nevzat Bahtiyar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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Ayrıntılar geliyor
Narin Güran davasında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar için dava savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu,
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili davada 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Savcı, Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet cezası alması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın cezasıyla ilgili olarak duruşma savcısı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Savcı, Nevzat Bahtiyar'ın da ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını talep etti.

Ne olmuştu

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. 8 yaşındaki Narin'in cesedini nehir kenarına bırakmakla suçlanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Yüksel Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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Narin Güran davasında yeni gelişme: Mahkeme kararını verdi
20 Ocak, 15:50
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