https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/narin-guran-davasinda-yeni-gelisme-savci-nevzat-bahtiyar-icin-agirlastirilmis-muebbet-istedi-1093241919.html

Narin Güran davasında yeni gelişme: Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Narin Güran davasında yeni gelişme: Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Sputnik Türkiye

Narin Güran davasında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar için dava savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için İstinaf... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T14:31+0300

2025-01-31T14:31+0300

2025-01-31T14:38+0300

türkiye

narin güran

nevzat bahtiyar

istinaf mahkemesi

diyarbakır

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087870052_2:0:694:389_1920x0_80_0_0_0735da4f2609c5f963932bb46a751d04.png

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili davada 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Savcı, Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet cezası alması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın cezasıyla ilgili olarak duruşma savcısı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Savcı, Nevzat Bahtiyar'ın da ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını talep etti. Ne olmuştuGeçtiğimiz aylarda Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. 8 yaşındaki Narin'in cesedini nehir kenarına bırakmakla suçlanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/narin-guran-davasinda-yeni-gelisme-mahkeme-kararini-verdi-1092869602.html

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

narin güran, nevzat bahtiyar, nevzat bahtiyar ceza, nevzat bahtiyar ağırlaştırılmış müebbet talebi