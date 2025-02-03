https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ayse-barim-sorusturmasinda-yazismalar-ortaya-cikti-o-yapimciya-sakin-oyuncu-vermeyin-1093310934.html

Ayşe Barım soruşturmasında yazışmalar ortaya çıktı: 'O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin'

Ayşe Barım soruşturmasında yazışmalar ortaya çıktı: 'O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin'

Sputnik Türkiye

ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'ın da arasında olduğu 21 ayrı şirket ve kişi hakkında hazırlanan Rekabet Kurulu'nun ön raporundan yeni... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T15:57+0300

2025-02-03T15:57+0300

2025-02-03T15:57+0300

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Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ayşe Barım'ın ajansının başını çektiği menajerlik şirketlerinin, minimum yüzde 20 ve üstünde yüksek komisyon oranları almak için eylem planları yaptıkları ortaya çıkmıştı.Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Barım'ın da arasında olduğu menajerlerin kurdukları whatsapp ve e-posta gruplarında 'yapımcılara gözdağı veren' ifadelere rastlanmıştı. Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketiyle ilgili hazırladığı raporda, bu şirketlerin sektörde faaliyet gösteren bir yapım şirketini boykot ettiğine ilişkin tespitlere yer verildi.Yapım şirketine oyuncu vermeme kararıRapora göre, KASTDER ile sektörde faaliyet gösteren kast ajansları ve menajerler uygulayacakları komisyon oranlarını ve satış koşullarını birlikte belirlemek için sektörde faaliyet gösteren yapım şirketini boykot ettiklerini tespit etti.Menajerlerin birbirlerine attıkları maillerde söz konusu yapım şirketiyle çalışmamak konusunda ortak bir tavır alınması gerektiğine ilişkin ifadelere rastlandı. Birbirleri arasında yaptıkları anlaşmada söz konusu yapım şirketine artık oyuncu vermeyeceklerini bildiren bir yazıya imza attıkları ve bu yazıyı da hem yapımcıya hem de kanallara gönderdikleri belirlendi.'Sete çıkmıyoruz söylemi'Menajer Yaprak Bayraktar tarafından atılan bir başka mailde ise, " Merhaba arkadaşlar. ... Yapımla ilgili herkesin dediğine katılıyorum. Oyuncuların sete çıkmıyoruz söylemiyle bir süre ödemeyi düzene soktular. Ama şimdi yine aynı problem devam ediyor. Ne yapılması gerekiyorsa biz altına imzamızı atarız" dediği görüldü.Rekabet ihlaliRekabet Kurulu'nun hazırladığı raporda bu eylemin, 4054 sayılı Rekabetin korunması hakkında kanunun 4'üncü maddesine göre hukuka aykırı ve yasak olarak nitelendirildiği anlatıldı. Uzmanlar tarafından bu husus açık bir şekilde "rekabet ihlali" durumlarına örnek olarak görüldü.

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ayşe barım, türkiye, rekabet kurulu, haberler, dizi, yapımcı, film