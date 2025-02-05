MSB duyurdu: 'Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen çatışmada şehit oldu'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depremlerinde ikinci yıl: 'Hiçbir kamu görevlisi ceza almadı'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yeniden Refah Partili Bekin: Suriye’de Türkiye-İran-Rusya iş birliği sürmeli
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/msb-duyurdu-komando-binbasi-murat-kemal-yetisen-catismada-vefat-etti-1093399516.html
MSB duyurdu: 'Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen çatışmada şehit oldu'
MSB duyurdu: 'Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen çatışmada şehit oldu'
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T20:03+0300
2025-02-05T20:17+0300
türkiye
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
çatışma
silahlı çatışma
pençe-kilit harekatı
operasyon
askeri operasyon
ortak operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093199134_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d074b830c0fc0695730fcdf5c72329b0.jpg
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu açıkladı.MSB tarafından yapılan açıklamada, 5 Şubat 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada Binbaşı Yetişen'in şehit düştüğü belirtildi.'Milletimize başsağlığı dileriz'Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/msb-pence-kaplan-operasyonu-bolgesinde-yaralanan-asker-sehit-oldu--1092994819.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093199134_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_1baad4f904c4abeabd2cc49c3d0591c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), çatışma, silahlı çatışma, pençe-kilit harekatı, operasyon, askeri operasyon, ortak operasyon
türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), çatışma, silahlı çatışma, pençe-kilit harekatı, operasyon, askeri operasyon, ortak operasyon

MSB duyurdu: 'Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen çatışmada şehit oldu'

20:03 05.02.2025 (güncellendi: 20:17 05.02.2025)
© AA / MSBMSB: Dünkü ziyaret, Suriye'ye ilk temas açısından önemli
MSB: Dünkü ziyaret, Suriye'ye ilk temas açısından önemli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA / MSB
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, 5 Şubat 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada Binbaşı Yetişen'in şehit düştüğü belirtildi.
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, 5 Şubat 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada Binbaşı Yetişen'in şehit düştüğü belirtildi.

'Milletimize başsağlığı dileriz'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve milletimize başsağlığı dileriz.

Türk askeri, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
TÜRKİYE
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
23 Ocak, 23:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала