https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/msb-duyurdu-komando-binbasi-murat-kemal-yetisen-catismada-vefat-etti-1093399516.html
MSB duyurdu: 'Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen çatışmada şehit oldu'
MSB duyurdu: 'Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen çatışmada şehit oldu'
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T20:03+0300
2025-02-05T20:03+0300
2025-02-05T20:17+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
çatışma
silahlı çatışma
pençe-kilit harekatı
operasyon
askeri operasyon
ortak operasyon
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MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu açıkladı.MSB tarafından yapılan açıklamada, 5 Şubat 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada Binbaşı Yetişen'in şehit düştüğü belirtildi.'Milletimize başsağlığı dileriz'Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/msb-pence-kaplan-operasyonu-bolgesinde-yaralanan-asker-sehit-oldu--1092994819.html
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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), çatışma, silahlı çatışma, pençe-kilit harekatı, operasyon, askeri operasyon, ortak operasyon
türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), çatışma, silahlı çatışma, pençe-kilit harekatı, operasyon, askeri operasyon, ortak operasyon
MSB duyurdu: 'Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen çatışmada şehit oldu'
20:03 05.02.2025 (güncellendi: 20:17 05.02.2025)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, 5 Şubat 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada Binbaşı Yetişen'in şehit düştüğü belirtildi.
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, 5 Şubat 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada Binbaşı Yetişen'in şehit düştüğü belirtildi.
'Milletimize başsağlığı dileriz'
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve milletimize başsağlığı dileriz.