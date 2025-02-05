https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/msb-duyurdu-komando-binbasi-murat-kemal-yetisen-catismada-vefat-etti-1093399516.html

MSB duyurdu: 'Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen çatışmada şehit oldu'

MSB duyurdu: 'Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen çatışmada şehit oldu'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T20:03+0300

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türkiye

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

çatışma

silahlı çatışma

pençe-kilit harekatı

operasyon

askeri operasyon

ortak operasyon

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MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu açıkladı.MSB tarafından yapılan açıklamada, 5 Şubat 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada Binbaşı Yetişen'in şehit düştüğü belirtildi.'Milletimize başsağlığı dileriz'Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/msb-pence-kaplan-operasyonu-bolgesinde-yaralanan-asker-sehit-oldu--1092994819.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), çatışma, silahlı çatışma, pençe-kilit harekatı, operasyon, askeri operasyon, ortak operasyon