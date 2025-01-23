https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/msb-pence-kaplan-operasyonu-bolgesinde-yaralanan-asker-sehit-oldu--1092994819.html

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu açıklamasında... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T23:31+0300

2025-01-23T23:31+0300

2025-01-23T23:43+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

şehit

pençe-kaplan operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Astsubay Üstçavuş Akıncı için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/adalet-bakani-tunc-yanginin-sebebi-bilirkisi-raporunun-ardindan-belli-olacak-1092993239.html

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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kaplan operasyonu