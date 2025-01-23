https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/msb-pence-kaplan-operasyonu-bolgesinde-yaralanan-asker-sehit-oldu--1092994819.html
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu açıklamasında... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T23:31+0300
2025-01-23T23:31+0300
2025-01-23T23:43+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
pençe-kaplan operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Astsubay Üstçavuş Akıncı için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/adalet-bakani-tunc-yanginin-sebebi-bilirkisi-raporunun-ardindan-belli-olacak-1092993239.html
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kaplan operasyonu
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kaplan operasyonu
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
23:31 23.01.2025 (güncellendi: 23:43 23.01.2025)
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Astsubay Üstçavuş Akıncı için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:
"Kahraman silah arkadaşımız 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."