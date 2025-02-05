https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/michael-jordanin-oglu-alkollu-arac-kullanmaktan-tutuklandi-uzerinde-yasakli-madde-cikti-1093379743.html

Michael Jordan'ın oğlu alkollü araç kullanmaktan tutuklandı: Üzerinde yasaklı madde çıktı

Michael Jordan'ın oğlu alkollü araç kullanmaktan tutuklandı: Üzerinde yasaklı madde çıktı

Sputnik Türkiye

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın oğlu alkollü araç kullanmak ve polise direnmekten tutuklandı. Üzerinde yasaklı madde bulunan 34 yaşındaki Marcus Jordan... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T12:13+0300

2025-02-05T12:13+0300

2025-02-05T12:13+0300

yaşam

abd

michael jordan

florida

orlando

uyuşturucu

alkol

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Basketbolun efsane isimlerinden Michael Jordan'ın 34 yaşındaki oğlu Marcus Jordan, uyuşturucu bulundurmak ve polise direnmek suçlarından tutuklandı. Polis, Marcus Jordan'ın arabasıyla tren raylarında sıkışmış bir halde bulunduğunu bildirdi.Florida eyaletinin Orlando kentinde meydana gelen olayda, tren raylarına sıkışmış vaziyette duran arabayı kontrol etmek için gelen polis ekiplerinin sürücüyü alkol etkisinde görmesiyle başladı. Polis memurunun beyanına göre, alkol etkisinde konuşan sürücünün trafik denetlenmesinden kaçarken tren raylarına takıldığı ortaya çıktı.Polis ekiplerinin vücut kameralarına yansıyan görüntülerde Marcus Jordan olduğunu söyleyen adamın, aracını raydan çıkarmak için memurlardan yardım istediği bildirildi. Devriye aracına binmesi istenen Marcus Jordan, işbirliği yapmayı reddetti ve ayrıca cebin yasaklı madde çıktığı bildirildi.Michael Jordan'ın beş çocuğundan biri olan Marcus Jordan'ın Orange County hapishanesine gönderildiği ve sonrasında serbest bırakıldığı açıklandı.

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abd, michael jordan, florida, orlando, uyuşturucu, alkol