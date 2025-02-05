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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/michael-jordanin-oglu-alkollu-arac-kullanmaktan-tutuklandi-uzerinde-yasakli-madde-cikti-1093379743.html
Michael Jordan'ın oğlu alkollü araç kullanmaktan tutuklandı: Üzerinde yasaklı madde çıktı
Michael Jordan'ın oğlu alkollü araç kullanmaktan tutuklandı: Üzerinde yasaklı madde çıktı
Sputnik Türkiye
Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın oğlu alkollü araç kullanmak ve polise direnmekten tutuklandı. Üzerinde yasaklı madde bulunan 34 yaşındaki Marcus Jordan... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T12:13+0300
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yaşam
abd
michael jordan
florida
orlando
uyuşturucu
alkol
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Basketbolun efsane isimlerinden Michael Jordan'ın 34 yaşındaki oğlu Marcus Jordan, uyuşturucu bulundurmak ve polise direnmek suçlarından tutuklandı. Polis, Marcus Jordan'ın arabasıyla tren raylarında sıkışmış bir halde bulunduğunu bildirdi.Florida eyaletinin Orlando kentinde meydana gelen olayda, tren raylarına sıkışmış vaziyette duran arabayı kontrol etmek için gelen polis ekiplerinin sürücüyü alkol etkisinde görmesiyle başladı. Polis memurunun beyanına göre, alkol etkisinde konuşan sürücünün trafik denetlenmesinden kaçarken tren raylarına takıldığı ortaya çıktı.Polis ekiplerinin vücut kameralarına yansıyan görüntülerde Marcus Jordan olduğunu söyleyen adamın, aracını raydan çıkarmak için memurlardan yardım istediği bildirildi. Devriye aracına binmesi istenen Marcus Jordan, işbirliği yapmayı reddetti ve ayrıca cebin yasaklı madde çıktığı bildirildi.Michael Jordan'ın beş çocuğundan biri olan Marcus Jordan'ın Orange County hapishanesine gönderildiği ve sonrasında serbest bırakıldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/dunyaca-unlu-futbolcu-nainggollan-uyusturucu-kacakciligindan-tutuklandi-1093105852.html
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abd, michael jordan, florida, orlando, uyuşturucu, alkol
abd, michael jordan, florida, orlando, uyuşturucu, alkol

Michael Jordan'ın oğlu alkollü araç kullanmaktan tutuklandı: Üzerinde yasaklı madde çıktı

12:13 05.02.2025
© AFP 2023'Jordan Yılı' konseptiyle düzenlenecek müzayedede, Michael Jordan'ın Chicago Bulls formasıyla son kez giydiği ayakkabıların 2 ila 4 milyon dolar arasında rekor bedelle alıcı bulması öngörülüyor.
'Jordan Yılı' konseptiyle düzenlenecek müzayedede, Michael Jordan'ın Chicago Bulls formasıyla son kez giydiği ayakkabıların 2 ila 4 milyon dolar arasında rekor bedelle alıcı bulması öngörülüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AFP 2023
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Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın oğlu alkollü araç kullanmak ve polise direnmekten tutuklandı. Üzerinde yasaklı madde bulunan 34 yaşındaki Marcus Jordan, sonrasında serbest bırakıldı.
Basketbolun efsane isimlerinden Michael Jordan'ın 34 yaşındaki oğlu Marcus Jordan, uyuşturucu bulundurmak ve polise direnmek suçlarından tutuklandı. Polis, Marcus Jordan'ın arabasıyla tren raylarında sıkışmış bir halde bulunduğunu bildirdi.
Florida eyaletinin Orlando kentinde meydana gelen olayda, tren raylarına sıkışmış vaziyette duran arabayı kontrol etmek için gelen polis ekiplerinin sürücüyü alkol etkisinde görmesiyle başladı. Polis memurunun beyanına göre, alkol etkisinde konuşan sürücünün trafik denetlenmesinden kaçarken tren raylarına takıldığı ortaya çıktı.
Polis ekiplerinin vücut kameralarına yansıyan görüntülerde Marcus Jordan olduğunu söyleyen adamın, aracını raydan çıkarmak için memurlardan yardım istediği bildirildi. Devriye aracına binmesi istenen Marcus Jordan, işbirliği yapmayı reddetti ve ayrıca cebin yasaklı madde çıktığı bildirildi.
Michael Jordan'ın beş çocuğundan biri olan Marcus Jordan'ın Orange County hapishanesine gönderildiği ve sonrasında serbest bırakıldığı açıklandı.
Radja Nainggolan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
DÜNYA
Dünyaca ünlü futbolcu Nainggollan uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı
27 Ocak, 18:13
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