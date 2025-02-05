https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/mhp-lideri-devlet-bahcelinin-hastaneye-kaldirildigi-iddia-edildi-1093401422.html

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’daki bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı iddia edildi. Daha önce... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T22:00+0300

2025-02-05T22:00+0300

2025-02-05T22:36+0300

türkiye

devlet bahçeli

hastane

özel hastane

sağlık

sağlık bakanlığı

mhp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091113948_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b696488f72b032799206ebe3408a0b6f.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında ortaya atılan hastaneye kaldırıldığı iddiası parti kaynakları tarafından yalanlandı.MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı iddiasına Milliyetçi Hareket Partisi yanıt verdi. Parti kaynakları genel başkanın rutin sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtirken bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 'Sağlık sorunu bulunmuyor'Sosyal medyada gündeme gelen iddialar hakkında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir “Devlet Bahçeli yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçti ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bakan-kurum-2025-sonu-geldiginde-evine-girmeyen-tek-kisi-kalmayacak-1093401093.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, hastane, özel hastane, sağlık, sağlık bakanlığı, mhp