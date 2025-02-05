https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/mhp-lideri-devlet-bahcelinin-hastaneye-kaldirildigi-iddia-edildi-1093401422.html
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’daki bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı iddia edildi. Daha önce... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T22:00+0300
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sağlık
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında ortaya atılan hastaneye kaldırıldığı iddiası parti kaynakları tarafından yalanlandı.MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı iddiasına Milliyetçi Hareket Partisi yanıt verdi. Parti kaynakları genel başkanın rutin sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtirken bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 'Sağlık sorunu bulunmuyor'Sosyal medyada gündeme gelen iddialar hakkında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir “Devlet Bahçeli yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçti ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bakan-kurum-2025-sonu-geldiginde-evine-girmeyen-tek-kisi-kalmayacak-1093401093.html
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devlet bahçeli, hastane, özel hastane, sağlık, sağlık bakanlığı, mhp
devlet bahçeli, hastane, özel hastane, sağlık, sağlık bakanlığı, mhp
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
22:00 05.02.2025 (güncellendi: 22:36 05.02.2025)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’daki bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı iddia edildi. Daha önce grip nedeniyle grup toplantısını iptal ettiği belirtilen Bahçeli’nin, asıl sebebinin kalp rahatsızlığı olduğu belirtilirken parti kaynakları iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında ortaya atılan hastaneye kaldırıldığı iddiası parti kaynakları tarafından yalanlandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı iddiasına Milliyetçi Hareket Partisi yanıt verdi. Parti kaynakları genel başkanın rutin sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtirken bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
'Sağlık sorunu bulunmuyor'
Sosyal medyada gündeme gelen iddialar hakkında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir “Devlet Bahçeli yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçti ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor” dedi.