https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bakan-kurum-2025-sonu-geldiginde-evine-girmeyen-tek-kisi-kalmayacak-1093401093.html

Bakan Kurum: 2025 sonu geldiğinde evine girmeyen tek kişi kalmayacak

Bakan Kurum: 2025 sonu geldiğinde evine girmeyen tek kişi kalmayacak

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalar... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T21:38+0300

2025-02-05T21:38+0300

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türkiye

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

deprem

inşaat

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümü hakkında konuşan Bakan Kurum ''6 Şubat'ta 14 milyon insanımızı etkileyen, asrın felaketi olarak adlandırdığımız bir depremle sarsıldık ve büyük acılar yaşadık. Depremin ilk saatlerinden itibaren biz buradaydık. Gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir depremle karşı karşıya kaldık. Her geldiğimde, yaşananlar bir film şeridi gibi gözlerimizin önüne geliyor. Kendimizi deprem bölgesine ait hissediyoruz'' dedi.'45 günde temel attık'Adıyaman ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:'201 bin konutu teslim ettik'Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremler hakkında konuşan Bakan Kurum ''Dünyada böyle bir depremi, böyle bir yıkımı duymadım. Konutlara, iş yerlerine, okullara zarar verirken ekonomi ve istihdama da büyük zarar verdi. Yurt dışından gelen mevkidaşlarımıza 'Deprem üzerinden geçen 201 bin konutu teslim ettik' deyince, bu sayılar doğru mu diye şaşkınlıkla dinliyorlar. Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından enkazı kaldırmaları haftalarca sürdü. Biz ise 450 bin konutun tamamının inşasını başlattık. Bu, bizim devletimizin gücüdür. Cumhurbaşkanımızın iradesini sahaya yansıtmasıdır. Anadolu Karanfili, burada kardeşliği, yükselişi temsil eden bir sembol oldu. Bu projede Asrın Birlikteliği'ni ifade etmeye çalıştık. O umutlar yeşerdikçe, insanlarımız yeni evlerine yerleştikçe, bunu hissedince biz de motive oluyoruz. 11 ilde, 3 bin 500 şantiyede, ülke büyüklüğünde bir inşaat yürütüyoruz. İnşaatlarda 182 bin mimar ve mühendis çalışıyor, emek döküyor. 24 Ocak'ta 201 bininci anahtarımızı teslim ettik. Tamamının inşaatı başlandı. 2025 sonuna geldiğimizde hedefimiz, evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Bunun için ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Koordineli bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. TOKİ'de yaşayan bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Evlerimizi de o hassasiyetle yapıyoruz. 62 bin köy konutumuzun inşası başladı, 32 bin konutumuzu teslim ettik, 30 bin konutun da çalışmaları devam ediyor. Köydeki, kırsaldaki kalkınmayı da sağlayacak bir anlayışla hareket ediyoruz. Örnek bir şehirleşme modeli olsun istiyoruz. Hepsine gidiyoruz. Bu projeyi çok çok önemsiyoruz. Köyün, kırsalın daha çok güçlenmesini istiyoruz. Orada istihdam, üretim devam etsin istiyoruz. Çocuklarımızın oyun oynayacağı alanlar var. Konutunu alan vatandaşlarımızı ziyaret ediyorum. Çok mutlular, onları öyle görünce yorgunluğumuz da kalmıyor'' açıklamasında bulundu.'450 bin konutun değil yapımını, maketini bile yapamazlar'Deprem konutu eleştirileri hakkında CHP'nin konutların maketini bile yapamayacağını belirten Bakan Kurum şöyle konuştu:'Kiracı vatandaşlarımıza müjdeyi vermiş olacağız'Konut projeleri hakkında konuşan Bakan Kurum ''Yıl sonu itibarıyla 81 ilde konut projesini yapacağız. 81 il valiliğine genelge gönderdik. İhtiyacı belirleyin, bize gönderin dedik. Kiracı vatandaşlarımıza yıl sonu itibarıyla bu müjdeyi vermiş olacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için sayıyı biraz daha yüksek tutacağız. Evi olmayan kiracımız kalmayacak. 1.5 milyon konut yaptık bu çerçevede. 303 bin sosyal konut projemiz var. Yıl sonunda yeni projeye başlamış olacağız'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bakanlik-duyurdu-6-subat-depremlerinde-vefat-edenler-anadolu-karanfili-ile-anilacak-1093400722.html

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