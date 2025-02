Bakan Kurum: 2025 sonu geldiğinde evine girmeyen tek kişi kalmayacak

Binadan ibaret görmüyoruz. Şehrin maneviyatını, kültürünü düşünmek zorundayız. 11 bin kilometre altyapı yapıyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak zorundayız. Tarihi eserlerimizi de ihya ediyoruz. Projeler bittiğinde Hatay eskisinden daha iyi olacak. Hatay Hataylıların olacak, Kahramanmaraş Kahramanmaraşlıların olacak. Her ilde kültürün bize emaneti neyse o emanetlerin hepsine sahip çıkıyoruz. 2 Temmuz'dan bu yana 80 kez deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirdim. Hemen hemen her hafta bir ilimize gidiyorum. Her il ile hemşehriyim. Adıyaman'a da 7 veya 8 kez geldim. Hem inşaatlarımızı geziyoruz hem ailelerimizi ziyaret ediyoruz. 2 çocuğunu kaybetmiş bir aileye gittim, eşinin kolu kendisinin de ayağı protez. Bize dua ediyor, bize bu zor günde sahip çıktığınız için teşekkür ediyor. Devletini takdir eden bir milletimiz var. Özgür Özel 'deprem bölgesinde sınıfta kaldılar' diye bir açıklama yapmış. 201 bin konutun anahtarını teslim ediyoruz, konutların yüzde 45'i bitirilmiş durumda, onlar görmezden duymazdan gelmeye devam ediyorlar. Tayyip Erdoğan bu enkazın altında kalır dediler. Şimdi ne oldu biz 2 yıl bitmeden konutların yarısını teslim ettik, bu yılın sonunda konutların hepsini bitireceğiz, evine girmeyen depremzede vatandaşımız kalmayacak inşallah. Kendi belediye başkanları, milletvekilleri bize teşekkür ediyor. 450 bin konutun değil yapımını, maketini yapamazlar. Bu kadar adamı organize edemezler, birbirlerine düşerler. 25 yıldır yönettikleri belediyelerde bedava konut vereceğiz diyorlardı. Bedava bir tane konut yok. Niye yapmadınız? Hiçbir engelleme faaliyetimiz yok. Algı yapıyorlar. Gündemlerini farklı bir noktaya çekme arzusu içindeler. Kaç tane kentsel dönüşüm projeniz var? 1.5 milyon konutu sosyal konut olarak milletimize vermişiz. 25 senedir İzmir'i yönetiyorsun, 6-7 yılda Ankara'yı, İstanbul'u yönetiyorsunuz ne yaptınız? Muhalefet 25 yıldır İzmir Körfezi'ni temizleyemedi. Güzel bir şey yapın da biz de alkışlayalım. Buradaki canların üstünden niye siyaset yapıyorsunuz, ayıp değil mi? Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir. Gelin hep birlikte kentsel dönüşümü yapalım diyoruz. İstanbul'da deprem olsa ne İstanbul ne Türkiye kaldırabilir. Hep birlikte elimizi taşın altına koyalım dedik. Eser yok, hizmet yok. Sen gelecek kaygısı üzerinden İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i unuttun. Biz İzmir'i hiçbir zaman göz ardı etmedik. İzmir en kıymetli şehirlerimizden. Depremde Bayraklı'da adım atmadığımız mahalle kalmadı, verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. İstanbul'da ulaşımı kısaltacağız diyenler metro yapmaya geldi mi? Yok. Bize gelen her türlü kentsel dönüşüm talebini biz karşılıyoruz. CHP'nin projelere destek olma yerine köstek olmasından kaynaklı. 168 tane rezerv alanın tamamında vatandaşımızın bizden talebi neyse ona göre iş yapıyoruz. Çoğunluğu istiyorsa projeyi yapıyoruz. Böyle bir sorun sahada yok. Toplantı yapıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz, dairesi kadar daire alabileceğini söylüyoruz. Yüzde 70'inden onay alınca projeyi yapıyoruz. İkna, uzlaşma süreci zaman alıyor.