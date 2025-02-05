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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bakan-kurum-2025-sonu-geldiginde-evine-girmeyen-tek-kisi-kalmayacak-1093401093.html
Bakan Kurum: 2025 sonu geldiğinde evine girmeyen tek kişi kalmayacak
Bakan Kurum: 2025 sonu geldiğinde evine girmeyen tek kişi kalmayacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalar... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T21:38+0300
2025-02-05T22:12+0300
türkiye
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
deprem
inşaat
inşaat sektörü
konut
toplu konut
konut satışı
sosyal konut
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümü hakkında konuşan Bakan Kurum ''6 Şubat'ta 14 milyon insanımızı etkileyen, asrın felaketi olarak adlandırdığımız bir depremle sarsıldık ve büyük acılar yaşadık. Depremin ilk saatlerinden itibaren biz buradaydık. Gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir depremle karşı karşıya kaldık. Her geldiğimde, yaşananlar bir film şeridi gibi gözlerimizin önüne geliyor. Kendimizi deprem bölgesine ait hissediyoruz'' dedi.'45 günde temel attık'Adıyaman ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:'201 bin konutu teslim ettik'Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremler hakkında konuşan Bakan Kurum ''Dünyada böyle bir depremi, böyle bir yıkımı duymadım. Konutlara, iş yerlerine, okullara zarar verirken ekonomi ve istihdama da büyük zarar verdi. Yurt dışından gelen mevkidaşlarımıza 'Deprem üzerinden geçen 201 bin konutu teslim ettik' deyince, bu sayılar doğru mu diye şaşkınlıkla dinliyorlar. Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından enkazı kaldırmaları haftalarca sürdü. Biz ise 450 bin konutun tamamının inşasını başlattık. Bu, bizim devletimizin gücüdür. Cumhurbaşkanımızın iradesini sahaya yansıtmasıdır. Anadolu Karanfili, burada kardeşliği, yükselişi temsil eden bir sembol oldu. Bu projede Asrın Birlikteliği'ni ifade etmeye çalıştık. O umutlar yeşerdikçe, insanlarımız yeni evlerine yerleştikçe, bunu hissedince biz de motive oluyoruz. 11 ilde, 3 bin 500 şantiyede, ülke büyüklüğünde bir inşaat yürütüyoruz. İnşaatlarda 182 bin mimar ve mühendis çalışıyor, emek döküyor. 24 Ocak'ta 201 bininci anahtarımızı teslim ettik. Tamamının inşaatı başlandı. 2025 sonuna geldiğimizde hedefimiz, evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Bunun için ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Koordineli bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. TOKİ'de yaşayan bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Evlerimizi de o hassasiyetle yapıyoruz. 62 bin köy konutumuzun inşası başladı, 32 bin konutumuzu teslim ettik, 30 bin konutun da çalışmaları devam ediyor. Köydeki, kırsaldaki kalkınmayı da sağlayacak bir anlayışla hareket ediyoruz. Örnek bir şehirleşme modeli olsun istiyoruz. Hepsine gidiyoruz. Bu projeyi çok çok önemsiyoruz. Köyün, kırsalın daha çok güçlenmesini istiyoruz. Orada istihdam, üretim devam etsin istiyoruz. Çocuklarımızın oyun oynayacağı alanlar var. Konutunu alan vatandaşlarımızı ziyaret ediyorum. Çok mutlular, onları öyle görünce yorgunluğumuz da kalmıyor'' açıklamasında bulundu.'450 bin konutun değil yapımını, maketini bile yapamazlar'Deprem konutu eleştirileri hakkında CHP'nin konutların maketini bile yapamayacağını belirten Bakan Kurum şöyle konuştu:'Kiracı vatandaşlarımıza müjdeyi vermiş olacağız'Konut projeleri hakkında konuşan Bakan Kurum ''Yıl sonu itibarıyla 81 ilde konut projesini yapacağız. 81 il valiliğine genelge gönderdik. İhtiyacı belirleyin, bize gönderin dedik. Kiracı vatandaşlarımıza yıl sonu itibarıyla bu müjdeyi vermiş olacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için sayıyı biraz daha yüksek tutacağız. Evi olmayan kiracımız kalmayacak. 1.5 milyon konut yaptık bu çerçevede. 303 bin sosyal konut projemiz var. Yıl sonunda yeni projeye başlamış olacağız'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bakanlik-duyurdu-6-subat-depremlerinde-vefat-edenler-anadolu-karanfili-ile-anilacak-1093400722.html
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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, deprem, inşaat, inşaat sektörü, konut, toplu konut, konut satışı, sosyal konut, konut fiyatları, konut kredisi, toki
murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, deprem, inşaat, inşaat sektörü, konut, toplu konut, konut satışı, sosyal konut, konut fiyatları, konut kredisi, toki

Bakan Kurum: 2025 sonu geldiğinde evine girmeyen tek kişi kalmayacak

21:38 05.02.2025 (güncellendi: 22:12 05.02.2025)
© AA / Fatih KurtÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA / Fatih Kurt
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalar, iklim değişikliğiyle mücadele ve şehircilik alanında yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümü hakkında konuşan Bakan Kurum ''6 Şubat'ta 14 milyon insanımızı etkileyen, asrın felaketi olarak adlandırdığımız bir depremle sarsıldık ve büyük acılar yaşadık. Depremin ilk saatlerinden itibaren biz buradaydık. Gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir depremle karşı karşıya kaldık. Her geldiğimde, yaşananlar bir film şeridi gibi gözlerimizin önüne geliyor. Kendimizi deprem bölgesine ait hissediyoruz'' dedi.

'45 günde temel attık'

Adıyaman ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:
İlk günden beri sürekli buradayım. Yeniden bakan olduğumda yine ilk işim deprem bölgesine gelmek oldu. Beni görünce seviniyorlar. Kendi evlerinden, akrabalarından biri gelmiş gibi o samimiyeti hissedebiliyorum. Depremzede kardeşlerimiz için verdiğimiz sözleri tutabilmek bizim için en büyük şeref. Ekiplerle birlikte verdiğimiz mücadele apayrı bir anlam taşıyor. Biz gündüz duygularımızı yansıtamıyorduk. O yolların dili olsa konuşsa. 45 günde temel attık, 180 günde binaların inşasına başladık. İslahiye'nin yüzde 60'ı-70'i yıkıldı. 3'üncü gündü. Cumhurbaşkanımızı aradım, '500 bin konutun yapılması gerekir' dedim. 'Murat, hazır ol, bu devletin gücü de kuvveti de o konutları yapmaya yeter' dedi. Bu, bana büyük bir motivasyon ve umut oldu.

'201 bin konutu teslim ettik'

Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremler hakkında konuşan Bakan Kurum ''Dünyada böyle bir depremi, böyle bir yıkımı duymadım. Konutlara, iş yerlerine, okullara zarar verirken ekonomi ve istihdama da büyük zarar verdi. Yurt dışından gelen mevkidaşlarımıza 'Deprem üzerinden geçen 201 bin konutu teslim ettik' deyince, bu sayılar doğru mu diye şaşkınlıkla dinliyorlar. Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından enkazı kaldırmaları haftalarca sürdü. Biz ise 450 bin konutun tamamının inşasını başlattık. Bu, bizim devletimizin gücüdür. Cumhurbaşkanımızın iradesini sahaya yansıtmasıdır. Anadolu Karanfili, burada kardeşliği, yükselişi temsil eden bir sembol oldu. Bu projede Asrın Birlikteliği'ni ifade etmeye çalıştık. O umutlar yeşerdikçe, insanlarımız yeni evlerine yerleştikçe, bunu hissedince biz de motive oluyoruz. 11 ilde, 3 bin 500 şantiyede, ülke büyüklüğünde bir inşaat yürütüyoruz. İnşaatlarda 182 bin mimar ve mühendis çalışıyor, emek döküyor. 24 Ocak'ta 201 bininci anahtarımızı teslim ettik. Tamamının inşaatı başlandı. 2025 sonuna geldiğimizde hedefimiz, evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Bunun için ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Koordineli bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. TOKİ'de yaşayan bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Evlerimizi de o hassasiyetle yapıyoruz. 62 bin köy konutumuzun inşası başladı, 32 bin konutumuzu teslim ettik, 30 bin konutun da çalışmaları devam ediyor. Köydeki, kırsaldaki kalkınmayı da sağlayacak bir anlayışla hareket ediyoruz. Örnek bir şehirleşme modeli olsun istiyoruz. Hepsine gidiyoruz. Bu projeyi çok çok önemsiyoruz. Köyün, kırsalın daha çok güçlenmesini istiyoruz. Orada istihdam, üretim devam etsin istiyoruz. Çocuklarımızın oyun oynayacağı alanlar var. Konutunu alan vatandaşlarımızı ziyaret ediyorum. Çok mutlular, onları öyle görünce yorgunluğumuz da kalmıyor'' açıklamasında bulundu.

'450 bin konutun değil yapımını, maketini bile yapamazlar'

Deprem konutu eleştirileri hakkında CHP'nin konutların maketini bile yapamayacağını belirten Bakan Kurum şöyle konuştu:

Binadan ibaret görmüyoruz. Şehrin maneviyatını, kültürünü düşünmek zorundayız. 11 bin kilometre altyapı yapıyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak zorundayız. Tarihi eserlerimizi de ihya ediyoruz. Projeler bittiğinde Hatay eskisinden daha iyi olacak. Hatay Hataylıların olacak, Kahramanmaraş Kahramanmaraşlıların olacak. Her ilde kültürün bize emaneti neyse o emanetlerin hepsine sahip çıkıyoruz. 2 Temmuz'dan bu yana 80 kez deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirdim. Hemen hemen her hafta bir ilimize gidiyorum. Her il ile hemşehriyim. Adıyaman'a da 7 veya 8 kez geldim. Hem inşaatlarımızı geziyoruz hem ailelerimizi ziyaret ediyoruz. 2 çocuğunu kaybetmiş bir aileye gittim, eşinin kolu kendisinin de ayağı protez. Bize dua ediyor, bize bu zor günde sahip çıktığınız için teşekkür ediyor. Devletini takdir eden bir milletimiz var. Özgür Özel 'deprem bölgesinde sınıfta kaldılar' diye bir açıklama yapmış. 201 bin konutun anahtarını teslim ediyoruz, konutların yüzde 45'i bitirilmiş durumda, onlar görmezden duymazdan gelmeye devam ediyorlar. Tayyip Erdoğan bu enkazın altında kalır dediler. Şimdi ne oldu biz 2 yıl bitmeden konutların yarısını teslim ettik, bu yılın sonunda konutların hepsini bitireceğiz, evine girmeyen depremzede vatandaşımız kalmayacak inşallah. Kendi belediye başkanları, milletvekilleri bize teşekkür ediyor. 450 bin konutun değil yapımını, maketini yapamazlar. Bu kadar adamı organize edemezler, birbirlerine düşerler. 25 yıldır yönettikleri belediyelerde bedava konut vereceğiz diyorlardı. Bedava bir tane konut yok. Niye yapmadınız? Hiçbir engelleme faaliyetimiz yok. Algı yapıyorlar. Gündemlerini farklı bir noktaya çekme arzusu içindeler. Kaç tane kentsel dönüşüm projeniz var? 1.5 milyon konutu sosyal konut olarak milletimize vermişiz. 25 senedir İzmir'i yönetiyorsun, 6-7 yılda Ankara'yı, İstanbul'u yönetiyorsunuz ne yaptınız? Muhalefet 25 yıldır İzmir Körfezi'ni temizleyemedi. Güzel bir şey yapın da biz de alkışlayalım. Buradaki canların üstünden niye siyaset yapıyorsunuz, ayıp değil mi? Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir. Gelin hep birlikte kentsel dönüşümü yapalım diyoruz. İstanbul'da deprem olsa ne İstanbul ne Türkiye kaldırabilir. Hep birlikte elimizi taşın altına koyalım dedik. Eser yok, hizmet yok. Sen gelecek kaygısı üzerinden İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i unuttun. Biz İzmir'i hiçbir zaman göz ardı etmedik. İzmir en kıymetli şehirlerimizden. Depremde Bayraklı'da adım atmadığımız mahalle kalmadı, verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. İstanbul'da ulaşımı kısaltacağız diyenler metro yapmaya geldi mi? Yok. Bize gelen her türlü kentsel dönüşüm talebini biz karşılıyoruz. CHP'nin projelere destek olma yerine köstek olmasından kaynaklı. 168 tane rezerv alanın tamamında vatandaşımızın bizden talebi neyse ona göre iş yapıyoruz. Çoğunluğu istiyorsa projeyi yapıyoruz. Böyle bir sorun sahada yok. Toplantı yapıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz, dairesi kadar daire alabileceğini söylüyoruz. Yüzde 70'inden onay alınca projeyi yapıyoruz. İkna, uzlaşma süreci zaman alıyor.

'Kiracı vatandaşlarımıza müjdeyi vermiş olacağız'

Konut projeleri hakkında konuşan Bakan Kurum ''Yıl sonu itibarıyla 81 ilde konut projesini yapacağız. 81 il valiliğine genelge gönderdik. İhtiyacı belirleyin, bize gönderin dedik. Kiracı vatandaşlarımıza yıl sonu itibarıyla bu müjdeyi vermiş olacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için sayıyı biraz daha yüksek tutacağız. Evi olmayan kiracımız kalmayacak. 1.5 milyon konut yaptık bu çerçevede. 303 bin sosyal konut projemiz var. Yıl sonunda yeni projeye başlamış olacağız'' dedi.
Anadolu Karanfili - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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