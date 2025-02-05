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AKOM'dan İstanbul'a 'saatli' kar yağışı uyarısı: Meteoroloji uzmanı, yeni kar dalgası için tarih verdi
AKOM'dan İstanbul'a 'saatli' kar yağışı uyarısı: Meteoroloji uzmanı, yeni kar dalgası için tarih verdi
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İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji uzmanları, karın ilerleyen saatlerde artacağını ve 13 Şubat'ta daha... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbulluların günlerdir merakla beklediği "İstanbul'a kar geliyor mu?", "İstanbul'da kar yağacak mı?" soruları cevabını buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından megakentte sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının, öğleden sonra kuvvetlenerek devam etmesi bekleniyor.AKOM'dan uyarı: İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?AKOM, kentin kuzey ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının etkili olmaya başladığını duyurdu. Meteoroloji verilerine göre, yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak cuma sabahına kadar devam etmesi bekleniyor.İstanbul için kar alarmıİBB, Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ başta olmak üzere 28 farklı birim, olası olumsuzluklara karşı AKOM'da koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, İstanbul genelinde trafiğin aksamaması için ek önlemler alındığını belirtti.İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak?Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının saat saat nasıl ilerleyeceğini duyurdu:Şen, "Bu yağan karı 3 gün toplasak, erimese yerde 2 santimi geçmez" diyerek İstanbul'da kalıcı bir kar örtüsünün oluşmasının zor olduğunu belirtti.İstanbul’un hangi bölgelerinde kar daha etkili olacak?İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışının yerde bir örtü oluşturabileceği tahmin ediliyor. Özellikle şu ilçelerde kar etkili olabilir:Şen, "Kar yere düştüğü zaman hava yeteri kadar soğuksa buzlanma yapar" diyerek sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.İstanbul’a yeni kar yağışı: 13 Şubat’ta daha kuvvetli gelecekMeteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, 13-14 Şubat tarihlerinde İstanbul’a yeni bir kar dalgası gelecek.Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma sabahına kadar bu tür yağışlar ve soğuk hava devam edecek. Ondan sonra bir kar yağışı daha geliyor. 13-14 Şubat’ta İstanbul’da kar yağışı tekrar bekleniyor ve bu sefer biraz daha kuvvetli olacak. Yerde daha fazla kar tutabilir" ifadelerini kullandı.
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AKOM'dan İstanbul'a 'saatli' kar yağışı uyarısı: Meteoroloji uzmanı, yeni kar dalgası için tarih verdi

12:05 05.02.2025 (güncellendi: 12:17 05.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
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İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji uzmanları, karın ilerleyen saatlerde artacağını ve 13 Şubat'ta daha güçlü bir sistemin geleceğini duyurdu. AKOM yeni uyarısında, kentte kuvvetli kar yağışı için saat verirken kuvvetli kar sağanaklarının cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.
İstanbulluların günlerdir merakla beklediği "İstanbul'a kar geliyor mu?", "İstanbul'da kar yağacak mı?" soruları cevabını buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından megakentte sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının, öğleden sonra kuvvetlenerek devam etmesi bekleniyor.

AKOM'dan uyarı: İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

AKOM, kentin kuzey ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının etkili olmaya başladığını duyurdu. Meteoroloji verilerine göre, yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak cuma sabahına kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul için kar alarmı

İBB, Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ başta olmak üzere 28 farklı birim, olası olumsuzluklara karşı AKOM'da koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, İstanbul genelinde trafiğin aksamaması için ek önlemler alındığını belirtti.

İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının saat saat nasıl ilerleyeceğini duyurdu:
Öğleden sonra kar yağışı başlayacak.
Düşük rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur görülecek.
Gece saatlerinde ise tam anlamıyla kar yağışı etkili olacak.
Çok yoğun bir yağış beklenmese de, karın yerde tutması muhtemel.
Şen, "Bu yağan karı 3 gün toplasak, erimese yerde 2 santimi geçmez" diyerek İstanbul'da kalıcı bir kar örtüsünün oluşmasının zor olduğunu belirtti.

İstanbul’un hangi bölgelerinde kar daha etkili olacak?

İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışının yerde bir örtü oluşturabileceği tahmin ediliyor. Özellikle şu ilçelerde kar etkili olabilir:
Arnavutköy
Ataşehir
Şile
Anadolu Yakası ve kuzey ilçeleri
Şen, "Kar yere düştüğü zaman hava yeteri kadar soğuksa buzlanma yapar" diyerek sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul’a yeni kar yağışı: 13 Şubat’ta daha kuvvetli gelecek

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, 13-14 Şubat tarihlerinde İstanbul’a yeni bir kar dalgası gelecek.
Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma sabahına kadar bu tür yağışlar ve soğuk hava devam edecek. Ondan sonra bir kar yağışı daha geliyor. 13-14 Şubat’ta İstanbul’da kar yağışı tekrar bekleniyor ve bu sefer biraz daha kuvvetli olacak. Yerde daha fazla kar tutabilir" ifadelerini kullandı.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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