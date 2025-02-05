Çekya Dışişleri, Ukrayna’da ateşkese karşı: ‘AB ve NATO’daki yerini kaybeder’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depremlerinde ikinci yıl: 'Hiçbir kamu görevlisi ceza almadı'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriye ve bölgemizdeki gelişmeler
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
SGK’dan yemek kartlarına yeni düzenleme
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/cekya-disisleri-ukraynada-ateskese-karsi-ab-ve-natodaki-yerini-kaybeder-1093367941.html
Çekya Dışişleri, Ukrayna’da ateşkese karşı: ‘AB ve NATO’daki yerini kaybeder’
Çekya Dışişleri, Ukrayna’da ateşkese karşı: ‘AB ve NATO’daki yerini kaybeder’
Sputnik Türkiye
Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky, Ukrayna’da olası bir ateşkesin bu ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya katılma şansını ortadan kaldıracağını belirtti. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T08:14+0300
2025-02-05T08:29+0300
ukrayna krizi
çekya
jan lipavsky
ukrayna
rusya
özel askeri harekat
avrupa birliği
ab
nato
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093367742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3753baf39d2220955077f3deee8ede2a.jpg
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Ukrayna’da ateşkesin sağlanması yönünde yürütülen tartışmalara katıldı.Ukrayna basınına konuşan Lipavsky, “Toprak kazanımlarını donduracak ya da Ukrayna'nın Avrupa ve transatlantik topluluğunda hak ettiği yeri almasını engelleyecek bir ateşkes Kremlin için bir ödül olur” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın olası çözümünün sadece uzun vadeli barışı hedeflemesi gerektiğini vurgulamıştı. Putin, Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam etme niyetinde olduklarını kaydederek özel askeri harekatın anlamının da bu olduğunu altını çizmişti. Rusya liderine göre, Ukrayna'da barış, bölgede yaşayan tüm insanların ve tüm ulusların meşru çıkarlarına saygı temelinde olmalı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hamas-israil-ile-ateskes-anlasmasi-ikna-edici-olmasaydi-imzalamazdik-1093366945.html
çekya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093367742_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c6953e55ce270d6cb83e07c82322cb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çekya, jan lipavsky, ukrayna, rusya, özel askeri harekat, avrupa birliği, ab, nato, ateşkes
çekya, jan lipavsky, ukrayna, rusya, özel askeri harekat, avrupa birliği, ab, nato, ateşkes

Çekya Dışişleri, Ukrayna’da ateşkese karşı: ‘AB ve NATO’daki yerini kaybeder’

08:14 05.02.2025 (güncellendi: 08:29 05.02.2025)
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertÇekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Abone ol
Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky, Ukrayna’da olası bir ateşkesin bu ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya katılma şansını ortadan kaldıracağını belirtti.
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Ukrayna’da ateşkesin sağlanması yönünde yürütülen tartışmalara katıldı.
Ukrayna basınına konuşan Lipavsky, “Toprak kazanımlarını donduracak ya da Ukrayna'nın Avrupa ve transatlantik topluluğunda hak ettiği yeri almasını engelleyecek bir ateşkes Kremlin için bir ödül olur” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın olası çözümünün sadece uzun vadeli barışı hedeflemesi gerektiğini vurgulamıştı. Putin, Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam etme niyetinde olduklarını kaydederek özel askeri harekatın anlamının da bu olduğunu altını çizmişti. Rusya liderine göre, Ukrayna'da barış, bölgede yaşayan tüm insanların ve tüm ulusların meşru çıkarlarına saygı temelinde olmalı.
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
İsrail- Filistin çatışması
Hamas: İsrail ile ateşkes anlaşması ikna edici olmasaydı imzalamazdık
07:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала