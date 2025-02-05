https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/cekya-disisleri-ukraynada-ateskese-karsi-ab-ve-natodaki-yerini-kaybeder-1093367941.html
Çekya Dışişleri, Ukrayna’da ateşkese karşı: ‘AB ve NATO’daki yerini kaybeder’
Çekya Dışişleri, Ukrayna’da ateşkese karşı: ‘AB ve NATO’daki yerini kaybeder’
Sputnik Türkiye
Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky, Ukrayna’da olası bir ateşkesin bu ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya katılma şansını ortadan kaldıracağını belirtti. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T08:14+0300
2025-02-05T08:14+0300
2025-02-05T08:29+0300
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ukrayna
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Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Ukrayna’da ateşkesin sağlanması yönünde yürütülen tartışmalara katıldı.Ukrayna basınına konuşan Lipavsky, “Toprak kazanımlarını donduracak ya da Ukrayna'nın Avrupa ve transatlantik topluluğunda hak ettiği yeri almasını engelleyecek bir ateşkes Kremlin için bir ödül olur” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın olası çözümünün sadece uzun vadeli barışı hedeflemesi gerektiğini vurgulamıştı. Putin, Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam etme niyetinde olduklarını kaydederek özel askeri harekatın anlamının da bu olduğunu altını çizmişti. Rusya liderine göre, Ukrayna'da barış, bölgede yaşayan tüm insanların ve tüm ulusların meşru çıkarlarına saygı temelinde olmalı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hamas-israil-ile-ateskes-anlasmasi-ikna-edici-olmasaydi-imzalamazdik-1093366945.html
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çekya, jan lipavsky, ukrayna, rusya, özel askeri harekat, avrupa birliği, ab, nato, ateşkes
çekya, jan lipavsky, ukrayna, rusya, özel askeri harekat, avrupa birliği, ab, nato, ateşkes
Çekya Dışişleri, Ukrayna’da ateşkese karşı: ‘AB ve NATO’daki yerini kaybeder’
08:14 05.02.2025 (güncellendi: 08:29 05.02.2025)
Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky, Ukrayna’da olası bir ateşkesin bu ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya katılma şansını ortadan kaldıracağını belirtti.
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Ukrayna’da ateşkesin sağlanması yönünde yürütülen tartışmalara katıldı.
Ukrayna basınına konuşan Lipavsky, “Toprak kazanımlarını donduracak ya da Ukrayna'nın Avrupa ve transatlantik topluluğunda hak ettiği yeri almasını engelleyecek bir ateşkes Kremlin için bir ödül olur” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın olası çözümünün sadece uzun vadeli barışı hedeflemesi gerektiğini vurgulamıştı. Putin, Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam etme niyetinde olduklarını kaydederek özel askeri harekatın anlamının da bu olduğunu altını çizmişti. Rusya liderine göre, Ukrayna'da barış, bölgede yaşayan tüm insanların ve tüm ulusların meşru çıkarlarına saygı temelinde olmalı.