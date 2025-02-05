https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/masterchef-jurisi-danilo-zanna-mekan-acti-cay-fiyati-sasirtti-1093398570.html

MasterChef jürisi Danilo Zanna mekan açtı: Çay fiyatı şaşırttı

MasterChef jürisi Danilo Zanna mekan açtı: Çay fiyatı şaşırttı

Sputnik Türkiye

Ünlü İtalyan şef ve MasterChef jürisi Danilo Zanna, yeni açtığı mekandaki fiyatlarla dikkat çekti. Bağdat Caddesi'nde açılan restoranın adisyonu sosyal medyada... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T18:48+0300

2025-02-05T18:48+0300

2025-02-05T18:48+0300

türkiye

masterchef

yarışma

yarışma programı

çay

çay bardağı

siyah çay

yeşil çay

çay ocağı

fiyat

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Danilo Zanna’nın yeni restoranındaki 85 TL’lik çay fiyatı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna, Bağdat Caddesi'nde açılan ve Milano konseptiyle hizmet veren mekandaki fiyatlarla gündem oldu. Restoranda yemek yiyen bir müşterinin sosyal medyada paylaştığı 3 bin 674 TL’lik hesap gündem olurken 85 TL'lik çay fiyatı en çok tartışılan konu oldu.Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ünlü şefin fine dining konseptinde hizmet verdiğini belirterek fiyatların makul olduğunu savundu. Kullanıcılar, İstanbul’daki restoran fiyatlarının genel olarak aşırı yükseldiğini dile getirdi.

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