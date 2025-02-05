https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/masterchef-jurisi-danilo-zanna-mekan-acti-cay-fiyati-sasirtti-1093398570.html
MasterChef jürisi Danilo Zanna mekan açtı: Çay fiyatı şaşırttı
MasterChef jürisi Danilo Zanna mekan açtı: Çay fiyatı şaşırttı
Sputnik Türkiye
Ünlü İtalyan şef ve MasterChef jürisi Danilo Zanna, yeni açtığı mekandaki fiyatlarla dikkat çekti. Bağdat Caddesi'nde açılan restoranın adisyonu sosyal medyada... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T18:48+0300
2025-02-05T18:48+0300
2025-02-05T18:48+0300
türkiye
masterchef
yarışma
yarışma programı
çay
çay bardağı
siyah çay
yeşil çay
çay ocağı
fiyat
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Danilo Zanna’nın yeni restoranındaki 85 TL’lik çay fiyatı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna, Bağdat Caddesi'nde açılan ve Milano konseptiyle hizmet veren mekandaki fiyatlarla gündem oldu. Restoranda yemek yiyen bir müşterinin sosyal medyada paylaştığı 3 bin 674 TL’lik hesap gündem olurken 85 TL'lik çay fiyatı en çok tartışılan konu oldu.Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ünlü şefin fine dining konseptinde hizmet verdiğini belirterek fiyatların makul olduğunu savundu. Kullanıcılar, İstanbul’daki restoran fiyatlarının genel olarak aşırı yükseldiğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/masterchefte-kim-sampiyon-oldu-masterchef-turkiye-finali-ne-zaman-1092255978.html
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masterchef, yarışma, yarışma programı, çay, çay bardağı , siyah çay, yeşil çay, çay ocağı, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat listesi, haksız fiyat değerlendirme kurulu, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
masterchef, yarışma, yarışma programı, çay, çay bardağı , siyah çay, yeşil çay, çay ocağı, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat listesi, haksız fiyat değerlendirme kurulu, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
MasterChef jürisi Danilo Zanna mekan açtı: Çay fiyatı şaşırttı
Ünlü İtalyan şef ve MasterChef jürisi Danilo Zanna, yeni açtığı mekandaki fiyatlarla dikkat çekti. Bağdat Caddesi'nde açılan restoranın adisyonu sosyal medyada paylaşılınca, 3 bin 674 TL'lik hesap ve 85 TL'lik çay fiyatı tartışma yarattı. Fiyatları normal bulanlar kadar yüksek bulanlar da varken, mekan kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Danilo Zanna’nın yeni restoranındaki 85 TL’lik çay fiyatı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna, Bağdat Caddesi'nde açılan ve Milano konseptiyle hizmet veren mekandaki fiyatlarla gündem oldu. Restoranda yemek yiyen bir müşterinin sosyal medyada paylaştığı 3 bin 674 TL’lik hesap gündem olurken 85 TL'lik çay fiyatı en çok tartışılan konu oldu.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ünlü şefin fine dining konseptinde hizmet verdiğini belirterek fiyatların makul olduğunu savundu. Kullanıcılar, İstanbul’daki restoran fiyatlarının genel olarak aşırı yükseldiğini dile getirdi.