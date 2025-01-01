https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/masterchefte-kim-sampiyon-oldu-masterchef-turkiye-finali-ne-zaman-1092255978.html

MasterChef'te kim şampiyon oldu? MasterChef Türkiye finali ne zaman?

MasterChef'te kim şampiyon oldu? MasterChef Türkiye finali ne zaman?

Sputnik Türkiye

2024 MasterChef Türkiye heyecanı devam ederken sezonun ne zaman sona ereceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Her yıl takip edilen final bu sezon son... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T19:30+0300

2025-01-01T19:30+0300

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türkiye

masterchef

şampiyon

şampiyonluk

yemek

yemek programı

yarışma

yarışma programı

tv8

acun ilıcalı

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Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 11 Ocak Cumartesi günü sona erecek.MasterChef Türkiye yarışmasında hem yemek hem heyecan arayan izleyiciler bu sezon ekranlara kilitlendi. Son 4'e kalan Kerem, Onur, Semih ve Eda'nın şampiyonluk mücadelesi yakından takip edildi. Heyecan dolu final için geri sayım başlarken MasterChef Türkiye Finali'nin 11 Ocak Cumartesi günü olacağı açıklandı. MasterChef'te geçen yıl kim şampiyon oldu?2023 MasterChef Türkiye'de Esra Tokelli büyük bir başarıyla şampiyon olmuştu.

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