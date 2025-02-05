https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/klasmani-dusurulen-yasar-kemal-ugurlu-hakemligi-birakti-1093381787.html
En son Galatasaray maçında görev almıştı: Klasmanı düşürülen Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı
En son Galatasaray maçında görev almıştı: Klasmanı düşürülen Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı
Sputnik Türkiye
MHK tarafından klasmanı düşürülen tecrübeli hakem Yaşa Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T12:45+0300
2025-02-05T12:45+0300
2025-02-05T13:09+0300
spor
merkez hakem kurulu (mhk)
yaşar kemal uğurlu
fifa
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Merkez Hakem Kurulu (MHK), bir süre önce klasmanı düşürülen Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliği bıraktığını duyurdu. Toplam 576 maçta görev alan Uğurlu, MHK'nın atletik testine iki kez katılmamıştı. Uğurlu son olarak Başakşehir-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.Toplam 576 maçta görev yaptıMHK'den yapılan açıklamada, "Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir.2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı. Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.İki kez teste katılmadıMerkez Hakem Kurulu'nun atletik testine raporlu olduğu için iki kez üst üste katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu klasman düşürülmüştü. Yönetmeliklere göre, iki koşuda başarısız olan hakem klasman düşüyor. Bu nedenle Uğurlu’nun uzun süreli mazeret bildirmesi ya da hakemliği dondurması gerekiyordu.En son o maçta görev almıştıUğurlu son olarak Başakşehir-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/mhk-baskan-gundogdu-artik-kuluplerin-icinde-oldugu-yonettigi-hakemlik-sistemine-geciliyor-1092073869.html
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yaşar kemal uğurlu, hakem yaşar kemal uğurlu
yaşar kemal uğurlu, hakem yaşar kemal uğurlu
En son Galatasaray maçında görev almıştı: Klasmanı düşürülen Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı
12:45 05.02.2025 (güncellendi: 13:09 05.02.2025)
MHK tarafından klasmanı düşürülen tecrübeli hakem Yaşa Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), bir süre önce klasmanı düşürülen Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliği bıraktığını duyurdu. Toplam 576 maçta görev alan Uğurlu, MHK'nın atletik testine iki kez katılmamıştı. Uğurlu son olarak Başakşehir-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.
Toplam 576 maçta görev yaptı
MHK'den yapılan açıklamada, "Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir.2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı. Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Merkez Hakem Kurulu'nun atletik testine raporlu olduğu için iki kez üst üste katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu klasman düşürülmüştü. Yönetmeliklere göre, iki koşuda başarısız olan hakem klasman düşüyor. Bu nedenle Uğurlu’nun uzun süreli mazeret bildirmesi ya da hakemliği dondurması gerekiyordu.
En son o maçta görev almıştı
Uğurlu son olarak Başakşehir-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.