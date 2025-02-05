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SON DAKİKA | Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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Kırmızı halıda skandala imza atmıştı: Kanye West ve Bianca Censori'nin olay anında konuşmaları deşifre edildi
Kırmızı halıda skandala imza atmıştı: Kanye West ve Bianca Censori'nin olay anında konuşmaları deşifre edildi
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West’in, eşi Bianca Censori’yi Grammy Ödülleri’nde cesur bir şekilde sahneye çıkmaya zorladığı iddia edildi. Dudak okuma uzmanı Nicola... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T10:06+0300
2025-02-05T10:06+0300
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori, 2024 Grammy Ödülleri’nde büyük bir skandala imza attı. Dudak okuma uzmanı Nicola Hickling, törende Kanye West’in Censori’ye ne giymesi gerektiği konusunda baskı yaptığını iddia etti.Dudak okuma uzmanı çözdü📌 West, Censori’ye: "Şimdi bir sahne yaratıyorsun" dedi.📌 Censori, “Çok mantıklı olacağını söyleyeceğim” yanıtını verdi.📌 West ise “Arkanda bırak ve sonra dön” diyerek yönlendirmelerde bulundu.West’in bu sözleri, eşini kasten sansasyonel bir şekilde giyinmeye zorladığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.Bianca Censori, Grammy’de neredeyse çıplaktı📌 Bianca Censori’nin transparan elbisesi, Grammy Ödülleri gecesine damga vurdu. Ünlü ismin neredeyse tamamen çıplak bir şekilde kırmızı halıda poz vermesi, hem ödül törenine katılanları hem de sosyal medyayı ikiye böldü.📌 ‘The View’ programının sunucusu Alyssa Farah Griffin, ikilinin bu tür etkinliklere katılmasının yasaklanması gerektiğini savundu.📌 Sosyal medya kullanıcıları, Kanye West ve Bianca Censori’nin her fırsatta müstehcen kıyafetlerle gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını belirtti.Birçok kişi, çiftin "sanat" adı altında aşırıya kaçtığını ve artık bu tarz görüntülerin kırmızı halıda görmek istemediklerini dile getirdi.Kanye West'ten Grammy açıklaması: Sıkıcıydı📌 Törenden müstehcenlik nedeniyle kovuldukları iddialarını yalanlayan Kanye West, Grammy’yi “sıkıcı” olarak nitelendirdi.📌 West, eşinin kıyafetini ise "sanat" olarak tanımlayarak eleştirilere karşı çıktı.Ancak bu olayın ardından West’in Japonya’da planlanan 20 milyon dolarlık konser anlaşmasının iptal edildiği iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yildiz-tilbenin-yuzunde-yaniklar-olustu-son-halini-paylasti-sacima-boya-surmeyecegim-1093371539.html
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Kırmızı halıda skandala imza atmıştı: Kanye West ve Bianca Censori'nin olay anında konuşmaları deşifre edildi

10:06 05.02.2025
© AP PhotoKanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti
Kanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AP Photo
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West’in, eşi Bianca Censori’yi Grammy Ödülleri’nde cesur bir şekilde sahneye çıkmaya zorladığı iddia edildi. Dudak okuma uzmanı Nicola Hickling, West’in kırmızı halıda Censori’ye emirler verdiğini belirtti. Skandal sonrası, West’in Japonya’daki 20 milyon dolarlık konser anlaşmasının iptal edildiği öne sürüldü. İşte detaylar
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori, 2024 Grammy Ödülleri’nde büyük bir skandala imza attı. Dudak okuma uzmanı Nicola Hickling, törende Kanye West’in Censori’ye ne giymesi gerektiği konusunda baskı yaptığını iddia etti.

Dudak okuma uzmanı çözdü

📌 West, Censori’ye: "Şimdi bir sahne yaratıyorsun" dedi.
📌 Censori, “Çok mantıklı olacağını söyleyeceğim” yanıtını verdi.
📌 West ise “Arkanda bırak ve sonra dön” diyerek yönlendirmelerde bulundu.
West’in bu sözleri, eşini kasten sansasyonel bir şekilde giyinmeye zorladığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Bianca Censori, Grammy’de neredeyse çıplaktı

📌 Bianca Censori’nin transparan elbisesi, Grammy Ödülleri gecesine damga vurdu. Ünlü ismin neredeyse tamamen çıplak bir şekilde kırmızı halıda poz vermesi, hem ödül törenine katılanları hem de sosyal medyayı ikiye böldü.
📌 ‘The View’ programının sunucusu Alyssa Farah Griffin, ikilinin bu tür etkinliklere katılmasının yasaklanması gerektiğini savundu.
📌 Sosyal medya kullanıcıları, Kanye West ve Bianca Censori’nin her fırsatta müstehcen kıyafetlerle gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını belirtti.
Birçok kişi, çiftin "sanat" adı altında aşırıya kaçtığını ve artık bu tarz görüntülerin kırmızı halıda görmek istemediklerini dile getirdi.

Kanye West'ten Grammy açıklaması: Sıkıcıydı

📌 Törenden müstehcenlik nedeniyle kovuldukları iddialarını yalanlayan Kanye West, Grammy’yi “sıkıcı” olarak nitelendirdi.
📌 West, eşinin kıyafetini ise "sanat" olarak tanımlayarak eleştirilere karşı çıktı.
Ancak bu olayın ardından West’in Japonya’da planlanan 20 milyon dolarlık konser anlaşmasının iptal edildiği iddia edildi.
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