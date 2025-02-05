https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/kapadokyada-hava-balonlari-iptal-edildi-yarin-ucus-olmayacak-1093399943.html
Kapadokya'da hava balonları iptal edildi: Yarın uçuş olmayacak
Kapadokya'da hava balonları iptal edildi: Yarın uçuş olmayacak
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Kapadokya’da etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün ve yarın... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T20:47+0300
2025-02-05T20:47+0300
2025-02-05T20:47+0300
türkiye
sıcak hava balonu
nevşehir
nevşehir belediyesi
hava
sıcak hava
hava kirliliği
hava sıcaklığı
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
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Kapadokya’da etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları bugün ve yarın gerçekleştirilemeyecek.Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve rüzgarlı hava nedeniyle okullar tatil ilan edilirken Kapadokya’da bugün yapılamayan sıcak hava balon turları, yarın da iptal edildi. Bölgedeki turlar, hava koşullarının elverişli olması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün izniyle gerçekleştirilebiliyor. Yetkililer, hava durumuna göre balon uçuşlarının yeniden başlayacağı tarihi duyuracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/istanbulda-kar-yagisi-basladi-yarin-okullar-tatil-olacak-mi-tatil-olan-iller-neresi-1093398212.html
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sıcak hava balonu, nevşehir, nevşehir belediyesi, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kapadokya
sıcak hava balonu, nevşehir, nevşehir belediyesi, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kapadokya
Kapadokya'da hava balonları iptal edildi: Yarın uçuş olmayacak
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Kapadokya’da etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün ve yarın düzenlenecek uçuşlar askıya alındı. Hava şartlarının düzelmesi durumunda balon turlarının ne zaman yeniden başlayacağı yetkililer tarafından açıklanacak.
Kapadokya’da etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları bugün ve yarın gerçekleştirilemeyecek.
Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve rüzgarlı hava nedeniyle okullar tatil ilan edilirken Kapadokya’da bugün yapılamayan sıcak hava balon turları, yarın da iptal edildi. Bölgedeki turlar, hava koşullarının elverişli olması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün izniyle gerçekleştirilebiliyor. Yetkililer, hava durumuna göre balon uçuşlarının yeniden başlayacağı tarihi duyuracak.