https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/kapadokyada-hava-balonlari-iptal-edildi-yarin-ucus-olmayacak-1093399943.html

Kapadokya'da hava balonları iptal edildi: Yarın uçuş olmayacak

Kapadokya'da hava balonları iptal edildi: Yarın uçuş olmayacak

Sputnik Türkiye

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Kapadokya’da etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün ve yarın... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T20:47+0300

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türkiye

sıcak hava balonu

nevşehir

nevşehir belediyesi

hava

sıcak hava

hava kirliliği

hava sıcaklığı

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

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Kapadokya’da etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları bugün ve yarın gerçekleştirilemeyecek.Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve rüzgarlı hava nedeniyle okullar tatil ilan edilirken Kapadokya’da bugün yapılamayan sıcak hava balon turları, yarın da iptal edildi. Bölgedeki turlar, hava koşullarının elverişli olması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün izniyle gerçekleştirilebiliyor. Yetkililer, hava durumuna göre balon uçuşlarının yeniden başlayacağı tarihi duyuracak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/istanbulda-kar-yagisi-basladi-yarin-okullar-tatil-olacak-mi-tatil-olan-iller-neresi-1093398212.html

türkiye

nevşehir

kapadokya

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