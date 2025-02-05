https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/istanbulun-hasreti-bitti-beklenen-kar-yagisi-basladi-artarak-devam-edecek-1093368258.html

İstanbul'un hasreti bitti, beklenen kar yağışı başladı: Artarak devam edecek

İstanbul'un hasreti bitti, beklenen kar yağışı başladı: Artarak devam edecek

Sputnik Türkiye

İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda kar yağışı özellikle yüksek... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T08:40+0300

2025-02-05T08:40+0300

2025-02-05T08:40+0300

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Uzun zamandır beklenen kar yağışı İstanbul’a nihayet geldi. Çarşamba ve Perşembe günleri için yapılan kar tahminleri sabah saatlerinde gerçekleşti ve İstanbul’un yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağışı başladı.📌 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul’da ve çevre illerde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurmuştu.📌 Çekmeköy, Aydos ve kentin yüksek bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.📌 Kar yağışı ilerleyen saatlerde daha da yoğunlaşacak ve özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı zorlaştırabilir.Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul’da kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.Kar yağışı uçuşları etkilediKar yağışı nedeniyle İstanbul’daki hava trafiği de olumsuz etkilendi.📌 Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi.📌 Yetkililer, yolcuların havalimanına gitmeden önce uçuş bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini duyurdu.Hava şartlarının ilerleyen saatlerde daha da kötüleşebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısı yapıldı.İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi?📌 Meteoroloji yetkilileri, İstanbul’da kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olabileceğini belirtti.📌 Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artabileceği tahmin ediliyor.📌 Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma riski oluşabilir.İstanbulluların, önümüzdeki günlerde daha yoğun bir kar yağışına hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/meteorolojiden-19-sehre-sari-kodlu-alarm-istanbulda-yogun-kar-yagisi-hangi-illerde-okullar-tatil-1093364954.html

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