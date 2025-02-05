İstanbul'dan yola çıkmıştı, feci kazada yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depremlerinde ikinci yıl: 'Hiçbir kamu görevlisi ceza almadı'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriye ve bölgemizdeki gelişmeler
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
SGK’dan yemek kartlarına yeni düzenleme
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/istanbuldan-yola-cikmisti-feci-kazada-yolcu-otobusu-kamyona-carpti-1-olu-16-yarali-1093366508.html
İstanbul'dan yola çıkmıştı, feci kazada yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı
İstanbul'dan yola çıkmıştı, feci kazada yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü, Samsun’un Kavak ilçesinde park halindeki bir kamyona çarptı. Kaza sonucu otobüs şoförü hayatını kaybederken, 16... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T08:02+0300
2025-02-05T08:29+0300
türkiye
samsun
istanbul
kaza
kaza sebebi
yolcu otobüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084036722_0:64:582:391_1920x0_80_0_0_7297a69eba8c38cf263f3cc4d3645907.png
Samsun - Ankara karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen feci kaza, 5 Şubat sabahı saat 05.00 sıralarında yaşandı. İstanbul’dan Giresun’a giden Şahin Çayan yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Otobüs, su kanalına girerek yol kenarında park halinde bulunan bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan otobüs, su kanalının kenarında durabildi.📌 Otobüs şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybetti.📌 16 yolcu yaralanarak hastanelere kaldırıldı.Kazanın ardından can pazarı yaşandıKazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.📌 Kazaya tanık olan yolculardan Dursun Çevik, yaşananları şu sözlerle anlattı:Kazayla i̇lgili soruşturma başlatıldı📌 Kazanın nedeni detaylı olarak araştırılıyor.📌 Şoförün direksiyon hâkimiyetini neden kaybettiği inceleniyor.📌 Otobüsün hız durumu ve teknik kontrolleri raporlanacak.Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını açıkladı. Samsun-Ankara karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, otobüs ve kamyonun yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/meteorolojiden-19-sehre-sari-kodlu-alarm-istanbulda-yogun-kar-yagisi-hangi-illerde-okullar-tatil-1093364954.html
türkiye
samsun
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084036722_0:9:582:446_1920x0_80_0_0_3f05cad34743dcefd3b4c388dba6b7f2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
samsun trafik kazası, yolcu otobüsü kazası, samsun otobüs kazası, istanbul giresun otobüs kazası, samsun ankara yolu kaza, otobüs şoförü hayatını kaybetti, otobüs kamyona çarptı, trafik kazaları 2025, şehirler arası yolculuk kazaları, samsun kavak ilçesi kaza
samsun trafik kazası, yolcu otobüsü kazası, samsun otobüs kazası, istanbul giresun otobüs kazası, samsun ankara yolu kaza, otobüs şoförü hayatını kaybetti, otobüs kamyona çarptı, trafik kazaları 2025, şehirler arası yolculuk kazaları, samsun kavak ilçesi kaza

İstanbul'dan yola çıkmıştı, feci kazada yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

08:02 05.02.2025 (güncellendi: 08:29 05.02.2025)
© İHAAfyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© İHA
Abone ol
İstanbul’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü, Samsun’un Kavak ilçesinde park halindeki bir kamyona çarptı. Kaza sonucu otobüs şoförü hayatını kaybederken, 16 yolcu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. İşte kazanın detayları…
Samsun - Ankara karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen feci kaza, 5 Şubat sabahı saat 05.00 sıralarında yaşandı. İstanbul’dan Giresun’a giden Şahin Çayan yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Otobüs, su kanalına girerek yol kenarında park halinde bulunan bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan otobüs, su kanalının kenarında durabildi.
📌 Otobüs şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybetti.
📌 16 yolcu yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından can pazarı yaşandı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
📌 Kazaya tanık olan yolculardan Dursun Çevik, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"İstanbul’dan Giresun’a cenazeye gidiyordum. Arka koltukta oturuyordum, uyumuştum. Bir anda büyük bir gürültü koptu. Araç içinde can pazarı yaşandı."

Kazayla i̇lgili soruşturma başlatıldı

📌 Kazanın nedeni detaylı olarak araştırılıyor.
📌 Şoförün direksiyon hâkimiyetini neden kaybettiği inceleniyor.
📌 Otobüsün hız durumu ve teknik kontrolleri raporlanacak.
Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını açıkladı. Samsun-Ankara karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, otobüs ve kamyonun yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
YAŞAM
Meteoroloji'den 19 şehre sarı kodlu alarm, İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına: Hangi illerde okullar tatil edildi?
07:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала