https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/istanbuldan-yola-cikmisti-feci-kazada-yolcu-otobusu-kamyona-carpti-1-olu-16-yarali-1093366508.html

İstanbul'dan yola çıkmıştı, feci kazada yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

İstanbul'dan yola çıkmıştı, feci kazada yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü, Samsun’un Kavak ilçesinde park halindeki bir kamyona çarptı. Kaza sonucu otobüs şoförü hayatını kaybederken, 16... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T08:02+0300

2025-02-05T08:02+0300

2025-02-05T08:29+0300

türkiye

samsun

istanbul

kaza

kaza sebebi

yolcu otobüsü

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Samsun - Ankara karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen feci kaza, 5 Şubat sabahı saat 05.00 sıralarında yaşandı. İstanbul’dan Giresun’a giden Şahin Çayan yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Otobüs, su kanalına girerek yol kenarında park halinde bulunan bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan otobüs, su kanalının kenarında durabildi.📌 Otobüs şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybetti.📌 16 yolcu yaralanarak hastanelere kaldırıldı.Kazanın ardından can pazarı yaşandıKazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.📌 Kazaya tanık olan yolculardan Dursun Çevik, yaşananları şu sözlerle anlattı:Kazayla i̇lgili soruşturma başlatıldı📌 Kazanın nedeni detaylı olarak araştırılıyor.📌 Şoförün direksiyon hâkimiyetini neden kaybettiği inceleniyor.📌 Otobüsün hız durumu ve teknik kontrolleri raporlanacak.Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını açıkladı. Samsun-Ankara karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, otobüs ve kamyonun yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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