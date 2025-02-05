https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/israil-bm-insan-haklari-konseyinden-cekilecegini-duyurdu-bizi-seytanlastiriyor-1093401909.html
İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekileceğini duyurdu: 'Bizi şeytanlaştırıyor'
İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekileceğini duyurdu: 'Bizi şeytanlaştırıyor'
Sputnik Türkiye
ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilme kararının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, İsrail'in de aynı yolu izleyerek konseyden ayrılacağını... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T22:45+0300
2025-02-05T22:45+0300
2025-02-05T22:45+0300
dünya
israil
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bm insan hakları konseyi
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gideon sa'ar
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, ABD'nin ardından İsrail'in de BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılacağını açıkladı. Sa'ar, "İsrail, Başkan Trump'ın BM İnsan Hakları Konseyi'nin çalışmalarına katılmama kararını memnuniyetle karşılıyor. İsrail, de Amerika Birleşik Devletleri'ne katılarak BM İnsan Hakları Konseyi'ne katılmayacak" dedi.Bakan Sa'ar, BM İnsan Hakları Konseyi'ni insan hakları ihlalcilerini korumakla suçlayarak bu organın 'İsrail'i sürekli olarak şeytanlaştırdığını' öne sürdü. Sa'ar, "Ortadoğu'daki tek demokrasi olan İsrail, aynı zamanda BM İHK'nın gündeminde ayrı bir kaleme sahip olan tek ülkedir" diyerek sözlerine, "İsrail, 100'den fazla kınama kararına maruz kaldı. Bu, Konsey tarafından kabul edilen tüm kararların yüzde 20'sinden fazlasr ve İran, Küba, Kuzey Kore ile Venezüella'nın toplamından daha fazla. İsrail bu ayrımcılığı artık kabul etmeyecek!" diye ekledi.Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ayrılma kararını imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/abdde-biden-yonetiminin-fonladigi-medyalar-tartismasi-buyudu-musk-acikladi-hukumet-tarafindan-1093401584.html
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israil, israil dışişleri bakanlığı, bm insan hakları konseyi, abd, donald trump, gideon sa'ar
israil, israil dışişleri bakanlığı, bm insan hakları konseyi, abd, donald trump, gideon sa'ar
İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekileceğini duyurdu: 'Bizi şeytanlaştırıyor'
ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilme kararının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, İsrail'in de aynı yolu izleyerek konseyden ayrılacağını söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, ABD'nin ardından İsrail'in de BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılacağını açıkladı.
Sa'ar, "İsrail, Başkan Trump'ın BM İnsan Hakları Konseyi'nin çalışmalarına katılmama kararını memnuniyetle karşılıyor. İsrail, de Amerika Birleşik Devletleri'ne katılarak BM İnsan Hakları Konseyi'ne katılmayacak" dedi.
Bakan Sa'ar, BM İnsan Hakları Konseyi'ni insan hakları ihlalcilerini korumakla suçlayarak bu organın 'İsrail'i sürekli olarak şeytanlaştırdığını' öne sürdü. Sa'ar, "Ortadoğu'daki tek demokrasi olan İsrail, aynı zamanda BM İHK'nın gündeminde ayrı bir kaleme sahip olan tek ülkedir" diyerek sözlerine, "İsrail, 100'den fazla kınama kararına maruz kaldı. Bu, Konsey tarafından kabul edilen tüm kararların yüzde 20'sinden fazlasr ve İran, Küba, Kuzey Kore ile Venezüella'nın toplamından daha fazla. İsrail bu ayrımcılığı artık kabul etmeyecek!" diye ekledi.
Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ayrılma kararını imzalamıştı.