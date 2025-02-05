https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hskdan-1075-hakim-ve-savci-atamasi-resmi-gazetede-yayimlandi-1093364749.html
HSK'dan 1075 hakim ve savcı ataması: Resmi Gazete’de yayımlandı
HSK'dan 1075 hakim ve savcı ataması: Resmi Gazete’de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından belirlenen 1075 hakim ve savcının atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T06:58+0300
2025-02-05T06:58+0300
2025-02-05T06:58+0300
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cumhuriyet
hakim
hakim
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından belirlenen 1075 hakim ve savcı adayının ataması, Resmi Gazete’de yayımlandı. 30 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törende ad çekme yöntemiyle belirlenen atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca yapıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiAtama kararına göre; 679 hakim ve 396 Cumhuriyet savcısı adayı yeni görev yerlerine atanırken, 27’nci Adli Yargı Dönemi, 13’üncü Adli Yargı Dönemi (avukatlıktan geçenler) ve 17’nci İdari Yargı Dönemi mezunlarının görev yerleri de netleşti.Yargı sistemine yeni kadrolar eklendiBu atamalar, Türkiye’nin yargı sisteminde yeni hakim ve savcı kadrolarının görev almasını sağladı. HSK’nın gerçekleştirdiği atamalar, mahkemelerdeki iş yükünü hafifletmek ve adalet hizmetlerini daha etkin hale getirmek adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.Atamalar resmen yürürlüğe girdiResmi Gazete’de yayımlanan kararname ile birlikte atamalar resmen yürürlüğe girdi. Hakim ve savcılar, belirlenen görev yerlerinde yargı hizmetine başlayacak.Bu süreç, Türkiye’nin yargı sisteminin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
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HSK'dan 1075 hakim ve savcı ataması: Resmi Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından belirlenen 1075 hakim ve savcının atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan törende ad çekme yöntemiyle belirlenen atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında gerçekleştirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından belirlenen 1075 hakim ve savcı adayının ataması, Resmi Gazete’de yayımlandı. 30 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törende ad çekme yöntemiyle belirlenen atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi
Atama kararına göre; 679 hakim ve 396 Cumhuriyet savcısı adayı yeni görev yerlerine atanırken, 27’nci Adli Yargı Dönemi, 13’üncü Adli Yargı Dönemi (avukatlıktan geçenler) ve 17’nci İdari Yargı Dönemi mezunlarının görev yerleri de netleşti.
512 hakim
ve 332 Cumhuriyet savcısı
, 27’nci Adli Yargı Dönemi
kapsamında atandı.
77 hakim
ve 64 Cumhuriyet savcısı
, 13’üncü Adli Yargı Dönemi
mezunları arasından görevlendirildi.
90 hakim
, 17’nci İdari Yargı Dönemi
mezunu olarak görev yerlerine atandı.
Yargı sistemine yeni kadrolar eklendi
Bu atamalar, Türkiye’nin yargı sisteminde yeni hakim ve savcı kadrolarının görev almasını sağladı. HSK’nın gerçekleştirdiği atamalar, mahkemelerdeki iş yükünü hafifletmek ve adalet hizmetlerini daha etkin hale getirmek adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Atamalar resmen yürürlüğe girdi
Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile birlikte atamalar resmen yürürlüğe girdi. Hakim ve savcılar, belirlenen görev yerlerinde yargı hizmetine başlayacak.
Bu süreç, Türkiye’nin yargı sisteminin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.