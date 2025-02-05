https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bolu-il-ozel-idaresi-genel-sekreteri-kostereli-ve-genel-sekreter-yardimcisi-bunyamin-bal-gozaltina-1093361718.html
Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı
Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı
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Bolu Kartalkaya'daki 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan isimlerin Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal olduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bolu-baro-baskani-denetim-gorevini-ihmal-eden-kisi-veya-kurumlar-haklarinda-yasal-islem-1093358591.html
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Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı
00:34 05.02.2025 (güncellendi: 00:53 05.02.2025)
Bolu Kartalkaya'daki 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerin Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal olduğu açıklandı.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.