https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakan-kurum-istanbullular-her-an-yikilacak-600-bin-evde-oturuyor-1093341583.html

Bakan Kurum: İstanbullular her an yıkılacak 600 bin evde oturuyor

Bakan Kurum: İstanbullular her an yıkılacak 600 bin evde oturuyor

Sputnik Türkiye

6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda konuşan Bakan Kurum, depremin her an olabileceği uyarılarını yenilerken özellikle İstanbul'a dikkat çekti. 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T13:57+0300

2025-02-04T13:57+0300

2025-02-04T13:57+0300

türkiye

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

murat kurum

deprem

kentsel dönüşüm

kentsel dönüşüm eylem planı

kentsel dönüşüm politikaları

istanbul

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Türkiye'de büyük bir yıkıma neden olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıldönümü öncesinde düzenlenen 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem her an gelebilir. Gelin artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter. Herkes kişisel dertlerini bırakmalı, acilen milletin derdine düşmeli" dedi. Bakan Kurum, özellikle İstanbul'daki deprem tehlikesine de dikkat çeken Bakan Kurum, "Milyonlarca İstanbullu kardeşimiz, tıpkı Konya’daki bina gibi her an yıkılacak 600 bin evde oturmakta" ifadelerini kullandı. 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırım yaptıkÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'na katıldı. Asrın felaketinde yaklaşık 1 milyon bağımsız birimin hasar gördüğünü kaydeden Bakan Kurum, “11 ilimiz, 124 ilçemiz ve 6 bin 929 köy ve mahallemiz depreme maruz kalmıştı. Bir başka ifadeyle depremin etkilediği alanın büyüklüğü, dünyanın 45’inci ülkesine denk geliyordu. Türkiye’nin milli gelirinin neredeyse yüzde 10’unu üreten bölgenin ekonomisi, depremden olumsuz etkilenmişti. Devlet ve millet olarak tarihin en büyük felaketine karşı tarihin en büyük dayanışmasını sergiledik. 11 ilimizde artık kritik aşamayı tamamen geride bıraktık. Şu ana kadar 75 milyar doları, yani 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırımı kısa zamanda yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar lira kaynak tahsis ettik” diye konuştu.201 bin 580 konut ve iş yerinin anahtarları teslim edildiBakan Kurum, 201 bin 580 konut ile iş yerinin anahtarlarını teslim ettiklerini ifade ederek, “Hak sahibi vatandaşlarımız için yapılması gereken konutların tamamının inşasına da başladık. Sadece inşa faaliyetleri yapmıyoruz. Bakın Türkiye’nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometre... Bakanlık olarak biz de Türkiye’nin çevre uzunluğu kadar, yani 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeniliyoruz. Depremin ilk anında verdiğimiz sözleri tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Ege'deki sarsıntılar ve Konya'daki çöken bina bize bir mesajdırKonuşmasında Ege’deki depremlere ve Konya’da meydana gelen göçüğe vurgu yapan Bakan Kurum, Anadolu’nun deprem coğrafyası olduğunu ve bu yüzden kentsel dönüşümün hayati bir mesele olduğunu söyledi. Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "1 haftadır AFAD’ımızın ve Bakanlığımızın dikkatle takip ettiği, hakikaten vatandaşımızı ciddi manada tedirgin eden Ege’deki durdurulamayan sarsıntıları izliyoruz. Bu depremler Ege’deki Santorini Adası’nın 6,5 kilometre kuzeydoğusunda bir volkanının olduğu bölgede yoğunlaşıyor. 2011-2012 yıllarında da benzer bir yoğun sismik aktivite aynı bölgede yaşanmıştı ama herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştı. Şimdi benzer bir hareketlilik yeniden başladı ve sarsıntılara sebep oluyor. Bizim için önemli olan hem kendiliğinden yıkılan binaların hem de bu durdurulamayan sarsıntıların verdiği mesajdır. Bu mesaj da açıktır. Her iki hadise depreme hazırlık mücadelemizin ne kadar acil olduğunu ne kadar büyük bir milli güvenlik meselesi olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir."İstanbul'da yıkılacak 600 bin ev vurgusu Bakan Murat Kurum, İstanbul’un deprem riskine bir kez daha dikkat çekerek şunları ifade etti: Riskli evlerimizi yeniden yapmak durumundayız Konuşmasında kentsel dönüşüm çağrısı yapan Bakan Kurum, "Deprem her an olabilir. Buna hazır olmak zorundayız. Riskli evlerimizi yeniden yapmak durumundayız. Milletimize çağrımızı yeniliyor, ‘Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım’ diyoruz. Kentsel dönüşümden sorumlu olan belediyelerimizden de artık diğer tüm gündemleri, tüm gereksiz tartışmaları bırakmalarını bekliyoruz. Sahada bize derdini anlatan, bir an önce dönüşüm isteyen anneler adına diyorum ki artık yeter. Herkes kendi üstüne düşeni yapmalı, kişisel dertlerini bırakmalı, acilen milletin derdine düşmelidir. Herkes, milletin canı, malı ve yavruları için deprem dönüşümüne başlamalıdır. Bu milletin canından daha mukaddes, daha öncelikli bir mesele yoktur" diye konuştu. Sosyal konut için arazileri belirlemelerini istedikBakan Kurum sosyal konut projelerine hız verdiklerini belirtirken yeni sosyal konut projeleriyle ilgili de şu bilgileri paylaştı: "Sosyal konut seferberliğimizle tam 5 milyon vatandaşımızın güvenli sağlam konutlara kavuşmasını başardık. Şu anda 81 ilimizde devam eden 312 bin sosyal konutumuzu da süratle teslim edeceğiz. Bu yıl, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dar gelirli vatandaşlarımıza bir müjde vermiştik. Şimdi de sözümüzü tutmak için; Sosyal Konut Uygulamaları Genelgemizi 81 ilin valiliklerine gönderdik. Kendilerinden, sosyal konut yapılabilecek tüm arazileri belirlemelerini ve TOKİ’ye göndermelerini istedik. İnşallah geri dönüşleri hızlıca alacak; milletimizin ev ihtiyacını karşılayacak adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Bu ülkede tek bir riskli tek bir yapı kalmayıncaya kadar mücadelemizden taviz vermeyeceğiz."

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