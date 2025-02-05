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‘Guantanamo’nun gözaltı merkezi olarak kullanılması, bu ve çevresindeki bölgelerde risk ve güvensizlik yaratacak’
‘Guantanamo’nun gözaltı merkezi olarak kullanılması, bu ve çevresindeki bölgelerde risk ve güvensizlik yaratacak’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın Guantanamo Körfezi’nde 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kurma kararını Sputnik’e yorumlayan Kübalı uzmanlar, Guantanamo’nun bir gözaltı... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T18:10+0300
2025-02-05T18:10+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın doğusunda yer alan Guantanamo’daki askeri deniz üssünde 30 bin kişilik bir ‘göçmen tesisinin’ kurulmasına ilişkn kararnameyi imzaladı.Küba Uluslararası Politika Çalışmaları Merkezi (CIPI) araştırma görevlisi, Doç. Santiago Espinosa Bejerano, Küba hükümetinin her yıl ABD’nin ülkenin doğusundaki askeri varlığına karşı çıktığını ve oradan çıkmasını talep ettiğini belirtti. Bejerano ayrıca Birleşmiş Milletler’in (BM) son değerlendirmesinde, cezaevinde yaşanan hukuksuzluk nedeniyle kurumun acilen kapatılmasının bir öncelik olarak belirlendiğini kaydetti.Ayrıca güvenlik ve siber savaş alanlarında uzman olan Bejerano, “Şu anda ABD’nin terörist olarak nitelendirdiği olası savaşçılardan değil, ülke halkının nefret ettiği tarım, hizmet sektörü, ucuz montaj üretim bantlerı gibi çeşitli mesleklerde tarihsel olarak ucuz iş gücü olarak kullanılan göçmenlerden bahsediyoruz” açıklamasında bulundu.Kübalı uzman, “Dolayısıyla Guantanamo’nun sorumsuzca bir gözaltı merkezi olarak kullanılması, bu yasadışı yerleşim yerinde ve çevresinde risk ve güvensizlik yaratacak” vurgusunu yaptı.Havana Üniversitesi (UH) Batı Yarımküre ve ABD Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Ernesto Dominguez, Sputnik’e demecinde Guantanamo’nun Amerikan makamları için, ABD’de yasadışı olan tutuklamaları yapmak ve yasal prosedürleri yürütmek için tercih ettiği bir yer haline geldiğini vurguladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/trump-30-bin-kisilik-gocmen-tesisi-kuracak-1093180196.html
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abd, donald trump, guantanamo, guantanamo körfezi, kaçak göçmen, göçmen, tesis, kararname, küba
abd, donald trump, guantanamo, guantanamo körfezi, kaçak göçmen, göçmen, tesis, kararname, küba

‘Guantanamo’nun gözaltı merkezi olarak kullanılması, bu ve çevresindeki bölgelerde risk ve güvensizlik yaratacak’

18:10 05.02.2025
© AP Photo / Ben FoxGuantanamo
Guantanamo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Ben Fox
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ABD Başkanı Trump’ın Guantanamo Körfezi’nde 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kurma kararını Sputnik’e yorumlayan Kübalı uzmanlar, Guantanamo’nun bir gözaltı merkezi olarak sorumsuzca kullanılmasının, yasadışı yerleşim bölgesinde ve çevresindeki bölgelerde risk ve güvensizlik yaratacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın doğusunda yer alan Guantanamo’daki askeri deniz üssünde 30 bin kişilik bir ‘göçmen tesisinin’ kurulmasına ilişkn kararnameyi imzaladı.
Küba Uluslararası Politika Çalışmaları Merkezi (CIPI) araştırma görevlisi, Doç. Santiago Espinosa Bejerano, Küba hükümetinin her yıl ABD’nin ülkenin doğusundaki askeri varlığına karşı çıktığını ve oradan çıkmasını talep ettiğini belirtti. Bejerano ayrıca Birleşmiş Milletler’in (BM) son değerlendirmesinde, cezaevinde yaşanan hukuksuzluk nedeniyle kurumun acilen kapatılmasının bir öncelik olarak belirlendiğini kaydetti.
Ayrıca güvenlik ve siber savaş alanlarında uzman olan Bejerano, “Şu anda ABD’nin terörist olarak nitelendirdiği olası savaşçılardan değil, ülke halkının nefret ettiği tarım, hizmet sektörü, ucuz montaj üretim bantlerı gibi çeşitli mesleklerde tarihsel olarak ucuz iş gücü olarak kullanılan göçmenlerden bahsediyoruz” açıklamasında bulundu.
Kübalı uzman, “Dolayısıyla Guantanamo’nun sorumsuzca bir gözaltı merkezi olarak kullanılması, bu yasadışı yerleşim yerinde ve çevresinde risk ve güvensizlik yaratacak” vurgusunu yaptı.
Havana Üniversitesi (UH) Batı Yarımküre ve ABD Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Ernesto Dominguez, Sputnik’e demecinde Guantanamo’nun Amerikan makamları için, ABD’de yasadışı olan tutuklamaları yapmak ve yasal prosedürleri yürütmek için tercih ettiği bir yer haline geldiğini vurguladı:

Tutuklular orada, ABD topraklarının dışında bulunuyor ve daha önce de söylediğim gibi, yasal süreç ve habeas corpus güvenceleri olmaksızın orada tutuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni döneminin ilk gününde bir dizi kararı imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
DÜNYA
Trump, 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kuracak
29 Ocak, 23:16
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