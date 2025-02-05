https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/guantanamonun-gozalti-merkezi-olarak-kullanilmasi-bu-ve-cevresindeki-bolgelerde-risk-ve-guvensizlik-1093397231.html

‘Guantanamo’nun gözaltı merkezi olarak kullanılması, bu ve çevresindeki bölgelerde risk ve güvensizlik yaratacak’

‘Guantanamo’nun gözaltı merkezi olarak kullanılması, bu ve çevresindeki bölgelerde risk ve güvensizlik yaratacak’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın Guantanamo Körfezi’nde 30 bin kişilik 'göçmen tesisi' kurma kararını Sputnik’e yorumlayan Kübalı uzmanlar, Guantanamo’nun bir gözaltı... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T18:10+0300

2025-02-05T18:10+0300

2025-02-05T18:10+0300

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abd

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guantanamo

guantanamo körfezi

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tesis

kararname

küba

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ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın doğusunda yer alan Guantanamo’daki askeri deniz üssünde 30 bin kişilik bir ‘göçmen tesisinin’ kurulmasına ilişkn kararnameyi imzaladı.Küba Uluslararası Politika Çalışmaları Merkezi (CIPI) araştırma görevlisi, Doç. Santiago Espinosa Bejerano, Küba hükümetinin her yıl ABD’nin ülkenin doğusundaki askeri varlığına karşı çıktığını ve oradan çıkmasını talep ettiğini belirtti. Bejerano ayrıca Birleşmiş Milletler’in (BM) son değerlendirmesinde, cezaevinde yaşanan hukuksuzluk nedeniyle kurumun acilen kapatılmasının bir öncelik olarak belirlendiğini kaydetti.Ayrıca güvenlik ve siber savaş alanlarında uzman olan Bejerano, “Şu anda ABD’nin terörist olarak nitelendirdiği olası savaşçılardan değil, ülke halkının nefret ettiği tarım, hizmet sektörü, ucuz montaj üretim bantlerı gibi çeşitli mesleklerde tarihsel olarak ucuz iş gücü olarak kullanılan göçmenlerden bahsediyoruz” açıklamasında bulundu.Kübalı uzman, “Dolayısıyla Guantanamo’nun sorumsuzca bir gözaltı merkezi olarak kullanılması, bu yasadışı yerleşim yerinde ve çevresinde risk ve güvensizlik yaratacak” vurgusunu yaptı.Havana Üniversitesi (UH) Batı Yarımküre ve ABD Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Ernesto Dominguez, Sputnik’e demecinde Guantanamo’nun Amerikan makamları için, ABD’de yasadışı olan tutuklamaları yapmak ve yasal prosedürleri yürütmek için tercih ettiği bir yer haline geldiğini vurguladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/trump-30-bin-kisilik-gocmen-tesisi-kuracak-1093180196.html

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guantanamo

guantanamo körfezi

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