https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/grand-kartalin-sahibi-halit-ergule-iliskin-yeni-iddia-gazelle-resort-otelin-arazisi-nasil-13-kat-1093080539.html
Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül'e ilişkin yeni iddia: Gazelle Resort Otel’in arazisi nasıl 13 kat büyüdü?
Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül'e ilişkin yeni iddia: Gazelle Resort Otel’in arazisi nasıl 13 kat büyüdü?
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal faciasının yankıları sürerken, otel sahibi Halit Ergül’ün Gölcük yakınlarında Gazelle Resort Otel için orman arazisini işgal... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T10:49+0300
2025-01-27T10:49+0300
2025-01-27T10:49+0300
türkiye
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otel
halit ergül
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Bolu’nun Karacasu beldesinde yer alan Gazelle Resort Otel, 2005 yılında 16 dönümlük arazi üzerine kuruldu. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre "78 cana mezar olan Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’ün Gölcük yakınlarında 16.5 dönüm arazi üzerine kurduğu Gazelle Resort Otel’ini orman işgalleri ve ‘mesire’ oyunlarıyla 220 dönüme çıkardığı" iddiası var.İşgal iddiasıAncak köylülerin ve belediye yetkililerinin açıklamalarına göre, otel çevresindeki 20 dönümlük ormanlık alan otopark, tenis kortu ve çocuk oyun alanı gibi eklentilerle işgal edildi. Bununla da kalınmadı, 200 dönümlük başka bir alan "Yarenlerdere Mesire Alanı" ilan edilerek otel arazisine dahil edildi.Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre bir köylü şöyle diyor:'Arazilerimiz kullanamaz olduk'Emen ve Karacasu köylüleri, dedelerinden kalan yayla ve meraların otel tarafından kapatıldığını iddia ediyor. Köylüler, 2B Yasası kapsamında bu arazileri satın almak istediklerini ancak güçlü bağlantılar nedeniyle haklarının ellerinden alındığını savunuyor.Orman alanı işgaliGazelle Resort Otel’in çevresindeki ormanlık alanların, mesire alanı ve tabiat parkı ilan edilerek otel arazisine katıldığı iddiaları, bölge halkını ayağa kaldırdı. Köylüler, bu hamlelerin otel sahibinin arazisini büyütmek için yapıldığını ve arazinin Gölcük Tabiat Parkı ile birleştirilmek istendiğini öne sürüyor."Arazilerimiz elimizden alınmasın diye mücadele ediyoruz. Yaylalarımız bizim atalarımızdan kalan miras. Ama artık ne ekip biçebiliyoruz ne de kestirme yolları kullanabiliyoruz." diyen köylüler, bu duruma karşı kararlılıkla direneceklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ak-partili-samil-tayyar-turizm-bakani-artik-ak-parti-icin-tasinmasi-agir-bir-yuktur-1093078466.html
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grand kartal oteli, grand kartal otel, otel, halit ergül , bolu
Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül'e ilişkin yeni iddia: Gazelle Resort Otel’in arazisi nasıl 13 kat büyüdü?
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal faciasının yankıları sürerken, otel sahibi Halit Ergül’ün Gölcük yakınlarında Gazelle Resort Otel için orman arazisini işgal ettiği iddiaları gündeme geldi. Gazelle Resort Otel’in, 16.5 dönüm arazi üzerine kurulduğu ancak orman işgalleri ve "mesire alanı" oyunlarıyla 220 dönüme kadar genişlediği ortaya çıktı.
Bolu’nun Karacasu beldesinde yer alan Gazelle Resort Otel, 2005 yılında 16 dönümlük arazi üzerine kuruldu. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre "78 cana mezar olan Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’ün Gölcük yakınlarında 16.5 dönüm arazi üzerine kurduğu Gazelle Resort Otel’ini orman işgalleri ve ‘mesire’ oyunlarıyla 220 dönüme çıkardığı" iddiası var.
Ancak köylülerin ve belediye yetkililerinin açıklamalarına göre, otel çevresindeki 20 dönümlük ormanlık alan otopark, tenis kortu ve çocuk oyun alanı gibi eklentilerle işgal edildi. Bununla da kalınmadı, 200 dönümlük başka bir alan "Yarenlerdere Mesire Alanı" ilan edilerek otel arazisine dahil edildi.
Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine
göre bir köylü şöyle diyor:
"100 yıldan fazladır kullandığımız meralarımıza artık hayvanlarımızı sokamıyoruz. Bu araziler bizim geçim kaynağımızdı. Şimdi ise otelin ATV araçları burada cirit atıyor."
'Arazilerimiz kullanamaz olduk'
Emen ve Karacasu köylüleri, dedelerinden kalan yayla ve meraların otel tarafından kapatıldığını iddia ediyor. Köylüler, 2B Yasası kapsamında bu arazileri satın almak istediklerini ancak güçlü bağlantılar nedeniyle haklarının ellerinden alındığını savunuyor.
"2B Yasası’ndan faydalanabilseydik, bu toprakları kullanıcıları olarak biz satın alırdık. Ancak bu araziler, işgal edenlere verildi. Bugün otelin ATV araçları bizim meralarımızda dolaşıyor, biz hayvanlarımızı bile sokamıyoruz."
Gazelle Resort Otel’in çevresindeki ormanlık alanların, mesire alanı ve tabiat parkı ilan edilerek otel arazisine katıldığı iddiaları, bölge halkını ayağa kaldırdı. Köylüler, bu hamlelerin otel sahibinin arazisini büyütmek için yapıldığını ve arazinin Gölcük Tabiat Parkı ile birleştirilmek istendiğini öne sürüyor.
"Arazilerimiz elimizden alınmasın diye mücadele ediyoruz. Yaylalarımız bizim atalarımızdan kalan miras. Ama artık ne ekip biçebiliyoruz ne de kestirme yolları kullanabiliyoruz." diyen köylüler, bu duruma karşı kararlılıkla direneceklerini belirtti.