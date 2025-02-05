FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depremlerinde ikinci yıl: 'Hiçbir kamu görevlisi ceza almadı'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yeniden Refah Partili Bekin: Suriye’de Türkiye-İran-Rusya iş birliği sürmeli
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/fsb-hizb-ut-tahririn-kirimdaki-hucresi-cokertildi-1093389438.html
FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi
FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’da yasaklı olan Hizb-ut Tahrir uluslararası terör örgütünün 5 üyesinin Kırım’da gözaltına alındığını duyurdu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T19:14+0300
2025-02-05T19:14+0300
dünya
rusya
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
hizb-ut tahrir
kırım
radikal
hizb-i islami
video
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093389266_0:3:2022:1140_1920x0_80_0_0_d1b4e1088d376075a6174bdf77c40e69.png
FSB'den yapılan açıklamada, Kırım'da radikal İslamcı örgüt Hizb-ut Tahrir'in hücresine bir operasyon gerçekleştirildiği, gözaltına alınan kişilerin terör ideolojisini yaydıkları, yerel Müslümanları örgüt saflarına kazandırmaya çalıştıkları vurgulandı. Açıklamada ayrıca uluslararası terör örgütü üyelerinin ikamet yerlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda Hizb-ut Tahrir propaganda malzemeleri, iletişim araçları ve elektronik bilgi taşıyıcıları ele geçirildiği ve zanlılar aleyhinde dava açıldığı kaydedildi.Hizb-ut Tahrir El-İslami (İslami Kurtuluş Partisi), aralarında Rusya’nın da olduğu birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/fsb-rus-vatandasiymis-gibi-ozbek-halkina-hakaret-eden-ukraynalinin-kimligini-tespit-etti-1093259322.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi
Sputnik Türkiye
FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi
2025-02-05T19:14+0300
true
PT1M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093389266_250:0:1774:1143_1920x0_80_0_0_c9e34bd2a91a9d2c21a9727903024396.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), hizb-ut tahrir, kırım, radikal, hizb-i islami, video
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), hizb-ut tahrir, kırım, radikal, hizb-i islami, video

FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi

19:14 05.02.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’da yasaklı olan Hizb-ut Tahrir uluslararası terör örgütünün 5 üyesinin Kırım’da gözaltına alındığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada, Kırım'da radikal İslamcı örgüt Hizb-ut Tahrir'in hücresine bir operasyon gerçekleştirildiği, gözaltına alınan kişilerin terör ideolojisini yaydıkları, yerel Müslümanları örgüt saflarına kazandırmaya çalıştıkları vurgulandı. Açıklamada ayrıca uluslararası terör örgütü üyelerinin ikamet yerlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda Hizb-ut Tahrir propaganda malzemeleri, iletişim araçları ve elektronik bilgi taşıyıcıları ele geçirildiği ve zanlılar aleyhinde dava açıldığı kaydedildi.
Hizb-ut Tahrir El-İslami (İslami Kurtuluş Partisi), aralarında Rusya’nın da olduğu birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
DÜNYA
FSB, Rus vatandaşıymış gibi Özbek halkına hakaret eden Ukraynalının kimliğini tespit etti
1 Şubat, 11:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала