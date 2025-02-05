https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/fsb-hizb-ut-tahririn-kirimdaki-hucresi-cokertildi-1093389438.html

FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi

FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’da yasaklı olan Hizb-ut Tahrir uluslararası terör örgütünün 5 üyesinin Kırım’da gözaltına alındığını duyurdu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T19:14+0300

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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hizb-i islami

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FSB'den yapılan açıklamada, Kırım'da radikal İslamcı örgüt Hizb-ut Tahrir'in hücresine bir operasyon gerçekleştirildiği, gözaltına alınan kişilerin terör ideolojisini yaydıkları, yerel Müslümanları örgüt saflarına kazandırmaya çalıştıkları vurgulandı. Açıklamada ayrıca uluslararası terör örgütü üyelerinin ikamet yerlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda Hizb-ut Tahrir propaganda malzemeleri, iletişim araçları ve elektronik bilgi taşıyıcıları ele geçirildiği ve zanlılar aleyhinde dava açıldığı kaydedildi.Hizb-ut Tahrir El-İslami (İslami Kurtuluş Partisi), aralarında Rusya’nın da olduğu birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/fsb-rus-vatandasiymis-gibi-ozbek-halkina-hakaret-eden-ukraynalinin-kimligini-tespit-etti-1093259322.html

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FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi Sputnik Türkiye FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi 2025-02-05T19:14+0300 true PT1M59S

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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), hizb-ut tahrir, kırım, radikal, hizb-i islami, video