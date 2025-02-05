https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/fsb-hizb-ut-tahririn-kirimdaki-hucresi-cokertildi-1093389438.html
FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi
FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’da yasaklı olan Hizb-ut Tahrir uluslararası terör örgütünün 5 üyesinin Kırım’da gözaltına alındığını duyurdu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T19:14+0300
2025-02-05T19:14+0300
2025-02-05T19:14+0300
dünya
rusya
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
hizb-ut tahrir
kırım
radikal
hizb-i islami
video
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093389266_0:3:2022:1140_1920x0_80_0_0_d1b4e1088d376075a6174bdf77c40e69.png
FSB'den yapılan açıklamada, Kırım'da radikal İslamcı örgüt Hizb-ut Tahrir'in hücresine bir operasyon gerçekleştirildiği, gözaltına alınan kişilerin terör ideolojisini yaydıkları, yerel Müslümanları örgüt saflarına kazandırmaya çalıştıkları vurgulandı. Açıklamada ayrıca uluslararası terör örgütü üyelerinin ikamet yerlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda Hizb-ut Tahrir propaganda malzemeleri, iletişim araçları ve elektronik bilgi taşıyıcıları ele geçirildiği ve zanlılar aleyhinde dava açıldığı kaydedildi.Hizb-ut Tahrir El-İslami (İslami Kurtuluş Partisi), aralarında Rusya’nın da olduğu birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/fsb-rus-vatandasiymis-gibi-ozbek-halkina-hakaret-eden-ukraynalinin-kimligini-tespit-etti-1093259322.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093389266_250:0:1774:1143_1920x0_80_0_0_c9e34bd2a91a9d2c21a9727903024396.png
FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi
Sputnik Türkiye
FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi
2025-02-05T19:14+0300
true
PT1M59S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), hizb-ut tahrir, kırım, radikal, hizb-i islami, video
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), hizb-ut tahrir, kırım, radikal, hizb-i islami, video
FSB: Hizb ut-Tahrir’in Kırım’daki hücresi çökertildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’da yasaklı olan Hizb-ut Tahrir uluslararası terör örgütünün 5 üyesinin Kırım’da gözaltına alındığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada, Kırım'da radikal İslamcı örgüt Hizb-ut Tahrir'in hücresine bir operasyon gerçekleştirildiği, gözaltına alınan kişilerin terör ideolojisini yaydıkları, yerel Müslümanları örgüt saflarına kazandırmaya çalıştıkları vurgulandı. Açıklamada ayrıca uluslararası terör örgütü üyelerinin ikamet yerlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda Hizb-ut Tahrir propaganda malzemeleri, iletişim araçları ve elektronik bilgi taşıyıcıları ele geçirildiği ve zanlılar aleyhinde dava açıldığı kaydedildi.
Hizb-ut Tahrir El-İslami (İslami Kurtuluş Partisi), aralarında Rusya’nın da olduğu birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.