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FSB, Rus vatandaşıymış gibi Özbek halkına hakaret eden Ukraynalının kimliğini tespit etti
FSB, Rus vatandaşıymış gibi Özbek halkına hakaret eden Ukraynalının kimliğini tespit etti
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sosyal medyada Rus vatandaşıymış gibi konuşarak Özbekler hakkında şovenist ifadeler kullanan bir Ukrayna vatandaşının... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T11:37+0300
2025-02-01T11:37+0300
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yayınladığı bir videoda Rus vatandaşıymış gibi konuşarak Özbekler hakkında şovenist ifadeler kullanan bir Ukrayna vatandaşının kimliği tespit edildi.Açıklamada, "Rusya Federal Güvenlik Servisi, alınan bir dizi operasyonel önlem sonucu internette bir Rus vatandaşıymış gibi konuşarak, Özbek milletinin temsilcileri hakkında ulusal şovenist ifadeler kullanan bir kişinin kimliğini tespit etti. Söz konusu kişi Ukrayna'nın Nikolaev bölgesinden 1984 doğumlu, şu anda Ukrayna'da bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni destekleyen Ukrayna vatandaşı Nikolay Nikolayeviç Koçmarik olup, bu kişinin katılımıyla çekilerek sosyal medyada paylaşılan video, hem Özbek hem de Rus kamuoyunda büyük tepki topladı" denildi.Videonun ayrıca Litvanya istihbarat servislerinin kontrolündeki bir YouTube kanalında da yayınlandığına dikkat çekilen açıklamada, olayın Ukrayna ve Litvanya istihbaratının yanı sıra 'yabancı küratörlerinin' Rusya ile BDT ortakları arasındaki ilişkileri baltalamayı ve yurtdışında Rusya karşıtı duyguları körüklemeyi amaçlayan kışkırtıcı içerikler oluşturma hedefinin kanıtı olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/fsb-ukrayna-askeri-istihbarati-rus-askerlere-1-milyon-teklif-etti-1092698560.html
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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, özbekistan, hakaret
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, özbekistan, hakaret

FSB, Rus vatandaşıymış gibi Özbek halkına hakaret eden Ukraynalının kimliğini tespit etti

11:37 01.02.2025
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sosyal medyada Rus vatandaşıymış gibi konuşarak Özbekler hakkında şovenist ifadeler kullanan bir Ukrayna vatandaşının kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yayınladığı bir videoda Rus vatandaşıymış gibi konuşarak Özbekler hakkında şovenist ifadeler kullanan bir Ukrayna vatandaşının kimliği tespit edildi.
Açıklamada, "Rusya Federal Güvenlik Servisi, alınan bir dizi operasyonel önlem sonucu internette bir Rus vatandaşıymış gibi konuşarak, Özbek milletinin temsilcileri hakkında ulusal şovenist ifadeler kullanan bir kişinin kimliğini tespit etti. Söz konusu kişi Ukrayna'nın Nikolaev bölgesinden 1984 doğumlu, şu anda Ukrayna'da bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni destekleyen Ukrayna vatandaşı Nikolay Nikolayeviç Koçmarik olup, bu kişinin katılımıyla çekilerek sosyal medyada paylaşılan video, hem Özbek hem de Rus kamuoyunda büyük tepki topladı" denildi.
Videonun ayrıca Litvanya istihbarat servislerinin kontrolündeki bir YouTube kanalında da yayınlandığına dikkat çekilen açıklamada, olayın Ukrayna ve Litvanya istihbaratının yanı sıra 'yabancı küratörlerinin' Rusya ile BDT ortakları arasındaki ilişkileri baltalamayı ve yurtdışında Rusya karşıtı duyguları körüklemeyi amaçlayan kışkırtıcı içerikler oluşturma hedefinin kanıtı olduğu vurgulandı.
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