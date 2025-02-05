https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/filistinli-uzman-trumpin-gazzeyi-bir-baska-abd-eyaleti-ilan-etme-niyetinde-oldugu-izlenimi-var-1093398080.html
Filistinli uzman: Trump'ın Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde olduğu izlenimi var
Filistinli uzman: Trump'ın Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde olduğu izlenimi var
Sputnik Türkiye
Siyasi analist ve Ortadoğu uzmanı Tamara Haddad, Trump'ın Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde olduğu izlenimi uyandırdığını belirtti. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T18:23+0300
2025-02-05T18:23+0300
2025-02-05T18:21+0300
dünya
abd
gazze
washington
ramallah
israil
tel aviv
ortadoğu
batı şeria
mısır
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Ramallah merkezli uluslararası ilişkiler araştırmacısı Prof. Tamara Haddad, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'nin ‘kontrolünü ele alacağı’ ve bölgedeki çalışmalardan sorumlu olacağı yönündeki açıklamalarını Sputnik'e değerlendirdi.Tel Aviv'in hedefinin Washington’un yardımıyla Ortadoğu bölgesini yeniden şekillendirmek olduğunu belirten uzman, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/lavrovdan-trumpin-gazze-planina-tepki-1093389565.html
gazze
washington
ramallah
israil
tel aviv
batı şeria
mısır
ürdün
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abd, gazze, washington, ramallah, israil, tel aviv, ortadoğu, batı şeria, mısır, ürdün, eyalet, donald trump
abd, gazze, washington, ramallah, israil, tel aviv, ortadoğu, batı şeria, mısır, ürdün, eyalet, donald trump
Filistinli uzman: Trump'ın Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde olduğu izlenimi var
Siyasi analist ve Ortadoğu uzmanı Tamara Haddad, Trump'ın Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde olduğu izlenimi uyandırdığını belirtti.
Ramallah merkezli uluslararası ilişkiler araştırmacısı Prof. Tamara Haddad, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'nin ‘kontrolünü ele alacağı’ ve bölgedeki çalışmalardan sorumlu olacağı yönündeki açıklamalarını Sputnik'e değerlendirdi.
Tel Aviv'in hedefinin Washington’un yardımıyla Ortadoğu bölgesini yeniden şekillendirmek olduğunu belirten uzman, şu ifadeleri kullandı:
Tel Aviv ve Washington, Ortadoğu'yu hediye alışverişi için bir platforma dönüştürüyor: Batı Şeria İsrail'e teslim edilecek ve Gazze Şeridi ABD'nin idaresi altına girecek. Ayrıca bu senaryo, bölgenin stratejik öneminden defalarca söz eden Trump'ın çıkarlarıyla da örtüşüyor. Görünen o ki Trump Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde.
Bu koşullar altında, Gazze'nin Amerikanlaştırılmasını ve Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesini önlemek için Arap, Rus ve Çinlilerin Filistin'e desteği hayati önem taşıyor. Trump'ın Gazze'ye ve tüm bölgeye yönelik planlarını hayata geçirmesine izin verilirse İsrail çok geçmeden Filistin senaryosunu orada da uygulamak için Mısır, Ürdün ve diğer ülkelerin kapısını çalacaktır. Tel Aviv'in hedefi tüm Ortadoğu bölgesini yeniden şekillendirmek ve Washington'dan gelen sonsuz destek de olayların bu şekilde sonuçlanmasını hızlandırıyor.