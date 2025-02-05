Filistinli uzman: Trump'ın Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde olduğu izlenimi var

Tel Aviv ve Washington, Ortadoğu'yu hediye alışverişi için bir platforma dönüştürüyor: Batı Şeria İsrail'e teslim edilecek ve Gazze Şeridi ABD'nin idaresi altına girecek. Ayrıca bu senaryo, bölgenin stratejik öneminden defalarca söz eden Trump'ın çıkarlarıyla da örtüşüyor. Görünen o ki Trump Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde.

Bu koşullar altında, Gazze'nin Amerikanlaştırılmasını ve Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesini önlemek için Arap, Rus ve Çinlilerin Filistin'e desteği hayati önem taşıyor. Trump'ın Gazze'ye ve tüm bölgeye yönelik planlarını hayata geçirmesine izin verilirse İsrail çok geçmeden Filistin senaryosunu orada da uygulamak için Mısır, Ürdün ve diğer ülkelerin kapısını çalacaktır. Tel Aviv'in hedefi tüm Ortadoğu bölgesini yeniden şekillendirmek ve Washington'dan gelen sonsuz destek de olayların bu şekilde sonuçlanmasını hızlandırıyor.