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Filistinli uzman: Trump'ın Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde olduğu izlenimi var
Filistinli uzman: Trump'ın Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde olduğu izlenimi var
Sputnik Türkiye
Siyasi analist ve Ortadoğu uzmanı Tamara Haddad, Trump'ın Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde olduğu izlenimi uyandırdığını belirtti. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ramallah merkezli uluslararası ilişkiler araştırmacısı Prof. Tamara Haddad, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'nin ‘kontrolünü ele alacağı’ ve bölgedeki çalışmalardan sorumlu olacağı yönündeki açıklamalarını Sputnik'e değerlendirdi.Tel Aviv'in hedefinin Washington’un yardımıyla Ortadoğu bölgesini yeniden şekillendirmek olduğunu belirten uzman, şu ifadeleri kullandı:
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abd, gazze, washington, ramallah, israil, tel aviv, ortadoğu, batı şeria, mısır, ürdün, eyalet, donald trump

Filistinli uzman: Trump'ın Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde olduğu izlenimi var

18:23 05.02.2025
© AA / Amos Ben-Gershom (GPO) / HandoutABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde eski Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü
ABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde eski Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA / Amos Ben-Gershom (GPO) / Handout
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Siyasi analist ve Ortadoğu uzmanı Tamara Haddad, Trump'ın Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde olduğu izlenimi uyandırdığını belirtti.
Ramallah merkezli uluslararası ilişkiler araştırmacısı Prof. Tamara Haddad, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'nin ‘kontrolünü ele alacağı’ ve bölgedeki çalışmalardan sorumlu olacağı yönündeki açıklamalarını Sputnik'e değerlendirdi.
Tel Aviv'in hedefinin Washington’un yardımıyla Ortadoğu bölgesini yeniden şekillendirmek olduğunu belirten uzman, şu ifadeleri kullandı:

Tel Aviv ve Washington, Ortadoğu'yu hediye alışverişi için bir platforma dönüştürüyor: Batı Şeria İsrail'e teslim edilecek ve Gazze Şeridi ABD'nin idaresi altına girecek. Ayrıca bu senaryo, bölgenin stratejik öneminden defalarca söz eden Trump'ın çıkarlarıyla da örtüşüyor. Görünen o ki Trump Gazze'yi bir başka ABD eyaleti ilan etme niyetinde.

Bu koşullar altında, Gazze'nin Amerikanlaştırılmasını ve Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesini önlemek için Arap, Rus ve Çinlilerin Filistin'e desteği hayati önem taşıyor. Trump'ın Gazze'ye ve tüm bölgeye yönelik planlarını hayata geçirmesine izin verilirse İsrail çok geçmeden Filistin senaryosunu orada da uygulamak için Mısır, Ürdün ve diğer ülkelerin kapısını çalacaktır. Tel Aviv'in hedefi tüm Ortadoğu bölgesini yeniden şekillendirmek ve Washington'dan gelen sonsuz destek de olayların bu şekilde sonuçlanmasını hızlandırıyor.

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит круглый стол по Украине с иностранными послами (5 февраля 2025). Москва - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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