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Eski CIA analisti: Soros, USAID aracılığıyla küresel gündemi yönetiyordu
Eski CIA analisti: Soros, USAID aracılığıyla küresel gündemi yönetiyordu
Sputnik Türkiye
Eski CIA üyesi Johnson, USAID'in Soros tarafından hangi amaçlarla kullanıldığını anlattı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T17:32+0300
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Eski CIA analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Larry Johnson, George Soros'un ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla küresel gündemi yönettiğini ve çeşitli ülkelerdeki rejimleri devirmek için protestolar provoke ettiğini belirtti.Sputnik'e demeç veren Johnson, USAID'in 1990'lardaki bütçesine bakıldığında 2000'e kadar neredeyse hiç değişiklik olmadığına dikkat çekti.Eski Başkan George Bush'la birlikte USAID'in bütçesinin 13 milyar dolara çıktığını ve 2019'a gelindiğinde bu rakamın 41.7 milyar dolar gibi inanılmaz bir seviyeye yükseldiğini söyleyen Johnson, "Donald Trump'ın o zamanlar bunun farkında olup olmadığını bilmiyorum ama George Soros kesinlikle USAID'i küresel gündemi destekleyen kişileri ve davaları teşvik etmek için para aktarmanın bir yolu olarak kullanıyordu" dedi.Bu durumun sadece Hindistan'la sınırlı kalmadığının altını çizen Johnson, "Bunu Gürcistan'da yapıyorlardı. Bunu Romanya, Sırbistan ve Slovakya'da da yapıyorlardı. Bunu Ukrayna'da Maydan ile yaptılar" ifadelerini kullandı."İnsanlara protestoya katılmaları için para ödediğinizde, pankartlar, yiyecek ve silahlar satın almak için para ödersiniz. İşte USAID'in yaptığı bu" diye devam eden Johnson, "Trump'ın Elon Musk'la veya onun aracılığıyla ifşa ettiği şey, bu devasa USAID'in CIA'in bir aracı, propagandayı manipüle etmek ve iletmek için aleni bir araç haline geldiğiydi" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/eski-deniz-piyadesi-usaid-yeniden-markalandiriliyor-ciain-yerine-rejim-degisikligi-operasyonlarini-1093393870.html
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abd, george soros, larry johnson, george bush, başkan, sırbistan, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), cia, dışişleri bakanlığı
abd, george soros, larry johnson, george bush, başkan, sırbistan, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), cia, dışişleri bakanlığı

Eski CIA analisti: Soros, USAID aracılığıyla küresel gündemi yönetiyordu

17:32 05.02.2025
© AP Photo / Ronald ZakGeorge Soros, founder and chairman of the Open Society Foundations.
George Soros, founder and chairman of the Open Society Foundations. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Ronald Zak
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Eski CIA üyesi Johnson, USAID'in Soros tarafından hangi amaçlarla kullanıldığını anlattı.
Eski CIA analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Larry Johnson, George Soros'un ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla küresel gündemi yönettiğini ve çeşitli ülkelerdeki rejimleri devirmek için protestolar provoke ettiğini belirtti.

Sputnik'e demeç veren Johnson, USAID'in 1990'lardaki bütçesine bakıldığında 2000'e kadar neredeyse hiç değişiklik olmadığına dikkat çekti.

Eski Başkan George Bush'la birlikte USAID'in bütçesinin 13 milyar dolara çıktığını ve 2019'a gelindiğinde bu rakamın 41.7 milyar dolar gibi inanılmaz bir seviyeye yükseldiğini söyleyen Johnson, "Donald Trump'ın o zamanlar bunun farkında olup olmadığını bilmiyorum ama George Soros kesinlikle USAID'i küresel gündemi destekleyen kişileri ve davaları teşvik etmek için para aktarmanın bir yolu olarak kullanıyordu" dedi.

Bu durumun sadece Hindistan'la sınırlı kalmadığının altını çizen Johnson, "Bunu Gürcistan'da yapıyorlardı. Bunu Romanya, Sırbistan ve Slovakya'da da yapıyorlardı. Bunu Ukrayna'da Maydan ile yaptılar" ifadelerini kullandı.

"İnsanlara protestoya katılmaları için para ödediğinizde, pankartlar, yiyecek ve silahlar satın almak için para ödersiniz. İşte USAID'in yaptığı bu" diye devam eden Johnson, "Trump'ın Elon Musk'la veya onun aracılığıyla ifşa ettiği şey, bu devasa USAID'in CIA'in bir aracı, propagandayı manipüle etmek ve iletmek için aleni bir araç haline geldiğiydi" değerlendirmesinde bulundu.
A U.S. marine packages USAID supplies bound for cyclone devastated Myanmar at the Utapao Air Force base near the southern city of Rayong, Thailand, Wednesday, May 14, 2008 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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