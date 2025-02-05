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Eski belediye başkanı kar yağışını izlemek isterken hayatını kaybetti
Eski belediye başkanı kar yağışını izlemek isterken hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde, eski Belediye Başkanı Sabri Pamuk, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kar yağışını izlemek isterken dengesini... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T14:14+0300
2025-02-05T14:14+0300
türkiye
belediye başkanı
kar yağışı
aksaray
sabri pamuk
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Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde, eski Belediye Başkanı Sabri Pamuk, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kar yağışını izlemek isterken dengesini kaybeden Pamuk, 4.5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pamuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Pencereden düşerek ağır yaralandıOlay, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyünde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Eski Belediye Başkanı Sabri Pamuk, müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek için dışarı bakarken dengesini kaybetti. 4.5 metre yükseklikten düşen Pamuk, ağır yaralandı.Olayı gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Pamuk’u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sabri Pamuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.1994’te belediye başkanlığı yapmıştı7 çocuk babası olan Sabri Pamuk, 1994 yılında, o dönem kasaba olan Bekarlar’ın Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.
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belediye başkanı, kar yağışı, aksaray, sabri pamuk
belediye başkanı, kar yağışı, aksaray, sabri pamuk

Eski belediye başkanı kar yağışını izlemek isterken hayatını kaybetti

14:14 05.02.2025
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
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Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde, eski Belediye Başkanı Sabri Pamuk, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kar yağışını izlemek isterken dengesini kaybeden Pamuk, 4.5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pamuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde, eski Belediye Başkanı Sabri Pamuk, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kar yağışını izlemek isterken dengesini kaybeden Pamuk, 4.5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pamuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pencereden düşerek ağır yaralandı

Olay, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyünde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Eski Belediye Başkanı Sabri Pamuk, müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek için dışarı bakarken dengesini kaybetti. 4.5 metre yükseklikten düşen Pamuk, ağır yaralandı.
Olayı gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Pamuk’u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sabri Pamuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

1994’te belediye başkanlığı yapmıştı

7 çocuk babası olan Sabri Pamuk, 1994 yılında, o dönem kasaba olan Bekarlar’ın Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.
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