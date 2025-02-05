https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/eski-belediye-baskani-kar-yagisini-izlemek-isterken-hayatini-kaybetti-1093385247.html

Eski belediye başkanı kar yağışını izlemek isterken hayatını kaybetti

Eski belediye başkanı kar yağışını izlemek isterken hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde, eski Belediye Başkanı Sabri Pamuk, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kar yağışını izlemek isterken dengesini... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T14:14+0300

2025-02-05T14:14+0300

2025-02-05T14:14+0300

türkiye

belediye başkanı

kar yağışı

aksaray

sabri pamuk

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Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde, eski Belediye Başkanı Sabri Pamuk, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kar yağışını izlemek isterken dengesini kaybeden Pamuk, 4.5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pamuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Pencereden düşerek ağır yaralandıOlay, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyünde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Eski Belediye Başkanı Sabri Pamuk, müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek için dışarı bakarken dengesini kaybetti. 4.5 metre yükseklikten düşen Pamuk, ağır yaralandı.Olayı gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Pamuk’u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sabri Pamuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.1994’te belediye başkanlığı yapmıştı7 çocuk babası olan Sabri Pamuk, 1994 yılında, o dönem kasaba olan Bekarlar’ın Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

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belediye başkanı, kar yağışı, aksaray, sabri pamuk