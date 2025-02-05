https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/eski-abd-baskani-joe-bidenin-yeni-meslegi-sasirtti-oyunculuk-ajansina-kayit-oldu-1093402061.html

Eski ABD Başkanı Joe Biden'in yeni mesleği şaşırttı: Oyunculuk ajansına kayıt oldu

Eski ABD Başkanı Joe Biden'in yeni mesleği şaşırttı: Oyunculuk ajansına kayıt oldu

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra yaptığı şaşırtıcı kariyer hamlesiyle hayranlarını güldürdü. Birçok kişi Biden’ın görev... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T23:05+0300

2025-02-05T23:05+0300

2025-02-05T23:05+0300

dünya

abd

abd seçimleri

abd başkanlık seçimleri

joe biden

donald trump

oyuncu

yabancı oyuncu

yerli oyuncu

oyuncu değişikliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/08/1091302203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4bd1414423b85a98c89d668314e6403.jpg

Joe Biden, Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra oyunculuk ajansına kayıt olurken sosyal medyada gündem oldu.Amerika Birleşik Devletleri 46. Başkanı Joe Biden'ın Creative Artists Agency (CAA) isimli yetenek ajansıyla anlaşma imzaladığı duyuruldu. Ajans, Joe Biden’ın bir fotoğrafını paylaşarak haberi doğrularken ABD Başkanı Donald Trump ''Şaka yapıyor olmalısınız'' dedi. Anlaşmanın Biden’ın yeni bir kitap üzerinde çalıştığı ya da daha fazla konuşma etkinliği düzenleyeceği anlamına geldiği belirtilirken sosyal medyada yeni kariyer dalga konusu haline geldi.Sosyal medya kullanıcıları, Joe Biden’ın oyunculuk sektörüne adım atacağını şaka yollu öne sürerek "Euphoria dizisinde öğrenci olarak yer alacak" ve "Trump'a diss şarkısı yapacak, 15 hafta boyunca 1 numara olacak'' gibi eğlenceli tahminlerde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/abdde-biden-yonetiminin-fonladigi-medyalar-tartismasi-buyudu-musk-acikladi-hukumet-tarafindan-1093401584.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, oyuncu, yabancı oyuncu, yerli oyuncu, oyuncu değişikliği, profesyonel oyuncu