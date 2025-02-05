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Eski ABD Başkanı Joe Biden'in yeni mesleği şaşırttı: Oyunculuk ajansına kayıt oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden'in yeni mesleği şaşırttı: Oyunculuk ajansına kayıt oldu
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra yaptığı şaşırtıcı kariyer hamlesiyle hayranlarını güldürdü. Birçok kişi Biden’ın görev... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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Joe Biden, Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra oyunculuk ajansına kayıt olurken sosyal medyada gündem oldu.Amerika Birleşik Devletleri 46. Başkanı Joe Biden'ın Creative Artists Agency (CAA) isimli yetenek ajansıyla anlaşma imzaladığı duyuruldu. Ajans, Joe Biden’ın bir fotoğrafını paylaşarak haberi doğrularken ABD Başkanı Donald Trump ''Şaka yapıyor olmalısınız'' dedi. Anlaşmanın Biden’ın yeni bir kitap üzerinde çalıştığı ya da daha fazla konuşma etkinliği düzenleyeceği anlamına geldiği belirtilirken sosyal medyada yeni kariyer dalga konusu haline geldi.Sosyal medya kullanıcıları, Joe Biden’ın oyunculuk sektörüne adım atacağını şaka yollu öne sürerek "Euphoria dizisinde öğrenci olarak yer alacak" ve "Trump'a diss şarkısı yapacak, 15 hafta boyunca 1 numara olacak'' gibi eğlenceli tahminlerde bulundu.
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Eski ABD Başkanı Joe Biden'in yeni mesleği şaşırttı: Oyunculuk ajansına kayıt oldu

23:05 05.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce CenetaJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Eski ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra yaptığı şaşırtıcı kariyer hamlesiyle hayranlarını güldürdü. Birçok kişi Biden’ın görev süresini tamamladıktan sonra dinlenmesini beklerken, Creative Artists Agency (CAA) ile anlaşma imzaladığı açıklandı. Yetenek ajansı, Joe Biden’ın bir fotoğrafını paylaşarak haberi doğruladı.
Joe Biden, Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra oyunculuk ajansına kayıt olurken sosyal medyada gündem oldu.
Amerika Birleşik Devletleri 46. Başkanı Joe Biden'ın Creative Artists Agency (CAA) isimli yetenek ajansıyla anlaşma imzaladığı duyuruldu. Ajans, Joe Biden’ın bir fotoğrafını paylaşarak haberi doğrularken ABD Başkanı Donald Trump ''Şaka yapıyor olmalısınız'' dedi. Anlaşmanın Biden’ın yeni bir kitap üzerinde çalıştığı ya da daha fazla konuşma etkinliği düzenleyeceği anlamına geldiği belirtilirken sosyal medyada yeni kariyer dalga konusu haline geldi.
Sosyal medya kullanıcıları, Joe Biden’ın oyunculuk sektörüne adım atacağını şaka yollu öne sürerek "Euphoria dizisinde öğrenci olarak yer alacak" ve "Trump'a diss şarkısı yapacak, 15 hafta boyunca 1 numara olacak'' gibi eğlenceli tahminlerde bulundu.
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