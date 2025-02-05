https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/emeklilerin-gozu-bayram-ikramiyelerinde-zam-gelecek-mi-masada-hangi-rakamlar-var-1093367107.html

Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinde: Zam gelecek mi? Masada hangi rakamlar var?

Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinde: Zam gelecek mi? Masada hangi rakamlar var?

Sputnik Türkiye

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesinin ardından emeklilerin en çok merak ettiği konu bayram ikramiyeleri oldu. 30 Mart’ta kutlanacak... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T08:16+0300

2025-02-05T08:16+0300

2025-02-05T08:17+0300

ekonomi

tl

bayram ikramiyesi

emekli

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

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2018 yılında bin TL olarak başlatılan ve geçtiğimiz yıl 3 bin TL’ye çıkarılan bayram ikramiyeleri, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla emeklilerin maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapılırken, gözler şimdi bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağına çevrildi.📌 Eğer ikramiyelere de yüzde 15.75 oranında zam yapılırsa, rakam 3 bin 472 TL’ye çıkacak.📌 Bazı kulis bilgilerine göre, ikramiyelerin 5 bin TL’ye yükseltilmesi gündemde.📌 Emekliler ise, 7 bin 500 TL’lik bir ikramiye beklentisi içinde.2025 bayram i̇kramiyesi ne kadar olabilir?📅 Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak.Emekliler, 2018’deki uygulamanın devam ettirilmesini ve bayram ikramiyelerinin en düşük emekli maaşına oranlanarak artırılmasını bekliyor.📌 Millliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, bayram ikramiyelerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:Ancak, hükümetin bu rakamı 5 bin TL seviyesinde belirleyebileceği de iddialar arasında yer alıyor.Bayram i̇kramiyesi i̇çin yasal düzenleme gerekli mi?Mevcut durumda bayram ikramiyelerinin artırılması için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa, emekliler yine 3.000 TL’lik bayram ikramiyesi alacak.📌 Uzmanlar, hükümetin bütçe olanaklarına göre karar vereceğini ve kesin rakamın kısa süre içinde açıklanacağını belirtiyor.Emeklilere yeni destekler yolda mı?Bayram ikramiyeleri dışında, emekliler için yeni destek paketleri de gündemde. Özellikle gıda harcamalarıyla ilgili bir düzenleme beklentisi yüksek.📌 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bankalarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, emeklilerin maaş kartlarına özel indirimler sağlanabileceğini ifade etti.📌 2025 yılı içinde emekli maaş kartlarıyla yapılan gıda alışverişlerinde belirli oranlarda indirim uygulanması bekleniyor.

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