https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/emeklilerin-gozu-bayram-ikramiyelerinde-zam-gelecek-mi-masada-hangi-rakamlar-var-1093367107.html
Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinde: Zam gelecek mi? Masada hangi rakamlar var?
Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinde: Zam gelecek mi? Masada hangi rakamlar var?
Sputnik Türkiye
En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesinin ardından emeklilerin en çok merak ettiği konu bayram ikramiyeleri oldu. 30 Mart’ta kutlanacak... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T08:16+0300
2025-02-05T08:16+0300
2025-02-05T08:17+0300
ekonomi
tl
bayram ikramiyesi
emekli
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088804887_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_d9519a8f8db779e829b8900fc409d2d5.jpg
2018 yılında bin TL olarak başlatılan ve geçtiğimiz yıl 3 bin TL’ye çıkarılan bayram ikramiyeleri, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla emeklilerin maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapılırken, gözler şimdi bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağına çevrildi.📌 Eğer ikramiyelere de yüzde 15.75 oranında zam yapılırsa, rakam 3 bin 472 TL’ye çıkacak.📌 Bazı kulis bilgilerine göre, ikramiyelerin 5 bin TL’ye yükseltilmesi gündemde.📌 Emekliler ise, 7 bin 500 TL’lik bir ikramiye beklentisi içinde.2025 bayram i̇kramiyesi ne kadar olabilir?📅 Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak.Emekliler, 2018’deki uygulamanın devam ettirilmesini ve bayram ikramiyelerinin en düşük emekli maaşına oranlanarak artırılmasını bekliyor.📌 Millliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, bayram ikramiyelerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:Ancak, hükümetin bu rakamı 5 bin TL seviyesinde belirleyebileceği de iddialar arasında yer alıyor.Bayram i̇kramiyesi i̇çin yasal düzenleme gerekli mi?Mevcut durumda bayram ikramiyelerinin artırılması için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa, emekliler yine 3.000 TL’lik bayram ikramiyesi alacak.📌 Uzmanlar, hükümetin bütçe olanaklarına göre karar vereceğini ve kesin rakamın kısa süre içinde açıklanacağını belirtiyor.Emeklilere yeni destekler yolda mı?Bayram ikramiyeleri dışında, emekliler için yeni destek paketleri de gündemde. Özellikle gıda harcamalarıyla ilgili bir düzenleme beklentisi yüksek.📌 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bankalarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, emeklilerin maaş kartlarına özel indirimler sağlanabileceğini ifade etti.📌 2025 yılı içinde emekli maaş kartlarıyla yapılan gıda alışverişlerinde belirli oranlarda indirim uygulanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/meteorolojiden-19-sehre-sari-kodlu-alarm-istanbulda-yogun-kar-yagisi-hangi-illerde-okullar-tatil-1093364954.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088804887_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_ff4158c5bf8ff3f49714c624e4d0751e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bayram ikramiyesi 2025, emekli maaşı zammı, en düşük emekli maaşı, ramazan bayramı ikramiyesi, emeklilere ek zam, emekli destek paketi, gıda harcamaları indirimi, emekli maaş kartı indirimleri, emekliye 7.500 tl ikramiye, bayram ikramiyesi ne kadar olacak
bayram ikramiyesi 2025, emekli maaşı zammı, en düşük emekli maaşı, ramazan bayramı ikramiyesi, emeklilere ek zam, emekli destek paketi, gıda harcamaları indirimi, emekli maaş kartı indirimleri, emekliye 7.500 tl ikramiye, bayram ikramiyesi ne kadar olacak
Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinde: Zam gelecek mi? Masada hangi rakamlar var?
08:16 05.02.2025 (güncellendi: 08:17 05.02.2025)
En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesinin ardından emeklilerin en çok merak ettiği konu bayram ikramiyeleri oldu. 30 Mart’ta kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelere zam yapılması gündemde. Peki, 2025 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar ve uzman yorumları…
2018 yılında bin TL olarak başlatılan ve geçtiğimiz yıl 3 bin TL’ye çıkarılan bayram ikramiyeleri, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla emeklilerin maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapılırken, gözler şimdi bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağına çevrildi.
📌 Eğer ikramiyelere
de yüzde 15.75 oranında zam yapılırsa, rakam 3 bin 472 TL’y
e çıkacak.
📌 Bazı kulis bilgilerine göre, ikramiyelerin 5 bin TL’ye yükseltilmesi gündemde.
📌 Emekliler ise, 7 bin 500 TL’lik bir ikramiye beklentisi içinde.
2025 bayram i̇kramiyesi ne kadar olabilir?
📅 Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak.
Emekliler, 2018’deki uygulamanın devam ettirilmesini ve bayram ikramiyelerinin en düşük emekli maaşına oranlanarak artırılmasını bekliyor.
📌 Millliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, bayram ikramiyelerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:
"İlk uygulandığında, bayram ikramiyesi en düşük emekli maaşının yaklaşık yarısına denk geliyordu. Ancak şu an bu rakamın oldukça gerisinde kaldı. Eğer eski oran korunursa, ikramiyenin 7.500 TL’ye yükselmesi gerekiyor."
Ancak, hükümetin bu rakamı 5 bin TL seviyesinde belirleyebileceği de iddialar arasında yer alıyor.
Bayram i̇kramiyesi i̇çin yasal düzenleme gerekli mi?
Mevcut durumda bayram ikramiyelerinin artırılması için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa, emekliler yine 3.000 TL’lik bayram ikramiyesi alacak.
📌 Uzmanlar, hükümetin bütçe olanaklarına göre karar vereceğini ve kesin rakamın kısa süre içinde açıklanacağını belirtiyor.
Emeklilere yeni destekler yolda mı?
Bayram ikramiyeleri dışında, emekliler için yeni destek paketleri de gündemde. Özellikle gıda harcamalarıyla ilgili bir düzenleme beklentisi yüksek.
📌 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bankalarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, emeklilerin maaş kartlarına özel indirimler sağlanabileceğini ifade etti.
📌 2025 yılı içinde emekli maaş kartlarıyla yapılan gıda alışverişlerinde belirli oranlarda indirim uygulanması bekleniyor.