https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ege-denizinde-deprem-firtinasi-suruyor-4-buyuklugunde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1093373230.html
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. "Ege Denizi son depremler" yaşanan sarsıntılar nedeniyle merak edilirken Afet ve Acil Durum Yönetimi... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T10:14+0300
2025-02-05T10:14+0300
2025-02-05T10:19+0300
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Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
10:14 05.02.2025 (güncellendi: 10:19 05.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ege Denizi adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. "Ege Denizi son depremler" yaşanan sarsıntılar nedeniyle merak edilirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Ege'deki depremlerin sayısı 750'yi aştı.