Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

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Ayrıntılar geliyor

Ege Denizi adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. "Ege Denizi son depremler" yaşanan sarsıntılar nedeniyle merak edilirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Ege'deki depremlerin sayısı 750'yi aştı.