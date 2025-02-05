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SON DAKİKA | Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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Konser bileti fiyatıyla gündem oldu: Ebru Gündeş’i dinlemek isteyen 100 bin TL ödeyecek
Konser bileti fiyatıyla gündem oldu: Ebru Gündeş’i dinlemek isteyen 100 bin TL ödeyecek
Sputnik Türkiye
Sevgililer Günü’nde Ebru Gündeş’in vereceği konser, fiyatlarıyla gündem oldu. Sanatçıyı en önden izlemek isteyenler 100 bin TL ödemek zorunda. Konser biletleri... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
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14 şubat sevgililer günü
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14 Şubat Sevgililer Günü için birçok sanatçı sahneye çıkarken, en dikkat çeken etkinliklerden biri Ebru Gündeş’in konseri oldu. İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında gerçekleşecek organizasyon, bilet fiyatlarıyla da dikkat çekti.Ön sıralar i̇çin 100 bin TLKonseri en önden izlemek isteyenler için belirlenen fiyat 100 bin TL. Hürriyet'in haberine göre fiyatlar, sahneye uzaklığa göre kademeli olarak düşüyor:
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ebru gündeş, konser, sevgililer günü, 14 şubat sevgililer günü
ebru gündeş, konser, sevgililer günü, 14 şubat sevgililer günü

Konser bileti fiyatıyla gündem oldu: Ebru Gündeş’i dinlemek isteyen 100 bin TL ödeyecek

10:08 05.02.2025 (güncellendi: 10:09 05.02.2025)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarEbru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı.
Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Sevgililer Günü’nde Ebru Gündeş’in vereceği konser, fiyatlarıyla gündem oldu. Sanatçıyı en önden izlemek isteyenler 100 bin TL ödemek zorunda. Konser biletleri sahneye yakınlığa göre değişirken, en uygun fiyatlı bilet bile 20 bin TL’den başlıyor.
14 Şubat Sevgililer Günü için birçok sanatçı sahneye çıkarken, en dikkat çeken etkinliklerden biri Ebru Gündeş’in konseri oldu.
İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında gerçekleşecek organizasyon, bilet fiyatlarıyla da dikkat çekti.

Ön sıralar i̇çin 100 bin TL

Konseri en önden izlemek isteyenler için belirlenen fiyat 100 bin TL. Hürriyet'in haberine göre fiyatlar, sahneye uzaklığa göre kademeli olarak düşüyor:
Ön sıra: 100 bin TL
İkinci sıra: 90 bin TL
Üçüncü sıra: 80 bin TL
Dördüncü sıra: 70 bin TL
Beşinci sıra: 55 bin TL
Altıncı sıra: 45 bin TL
En uygun bilet: 20 bin TL
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