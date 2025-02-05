https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ebru-gundesi-dinlemek-isteyen-100-bin-tl-odeyecek-1093372217.html

Konser bileti fiyatıyla gündem oldu: Ebru Gündeş’i dinlemek isteyen 100 bin TL ödeyecek

Konser bileti fiyatıyla gündem oldu: Ebru Gündeş’i dinlemek isteyen 100 bin TL ödeyecek

Sputnik Türkiye

Sevgililer Günü’nde Ebru Gündeş’in vereceği konser, fiyatlarıyla gündem oldu. Sanatçıyı en önden izlemek isteyenler 100 bin TL ödemek zorunda. Konser biletleri... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

ebru gündeş

konser

sevgililer günü

14 şubat sevgililer günü

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14 Şubat Sevgililer Günü için birçok sanatçı sahneye çıkarken, en dikkat çeken etkinliklerden biri Ebru Gündeş’in konseri oldu. İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında gerçekleşecek organizasyon, bilet fiyatlarıyla da dikkat çekti.Ön sıralar i̇çin 100 bin TLKonseri en önden izlemek isteyenler için belirlenen fiyat 100 bin TL. Hürriyet'in haberine göre fiyatlar, sahneye uzaklığa göre kademeli olarak düşüyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yildiz-tilbenin-yuzunde-yaniklar-olustu-son-halini-paylasti-sacima-boya-surmeyecegim-1093371539.html

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ebru gündeş, konser, sevgililer günü, 14 şubat sevgililer günü