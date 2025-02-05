https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ebru-gundesi-dinlemek-isteyen-100-bin-tl-odeyecek-1093372217.html
Konser bileti fiyatıyla gündem oldu: Ebru Gündeş’i dinlemek isteyen 100 bin TL ödeyecek
Konser bileti fiyatıyla gündem oldu: Ebru Gündeş’i dinlemek isteyen 100 bin TL ödeyecek
Sputnik Türkiye
Sevgililer Günü’nde Ebru Gündeş’in vereceği konser, fiyatlarıyla gündem oldu. Sanatçıyı en önden izlemek isteyenler 100 bin TL ödemek zorunda. Konser biletleri... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T10:08+0300
2025-02-05T10:08+0300
2025-02-05T10:09+0300
yaşam
ebru gündeş
konser
sevgililer günü
14 şubat sevgililer günü
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14 Şubat Sevgililer Günü için birçok sanatçı sahneye çıkarken, en dikkat çeken etkinliklerden biri Ebru Gündeş’in konseri oldu. İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında gerçekleşecek organizasyon, bilet fiyatlarıyla da dikkat çekti.Ön sıralar i̇çin 100 bin TLKonseri en önden izlemek isteyenler için belirlenen fiyat 100 bin TL. Hürriyet'in haberine göre fiyatlar, sahneye uzaklığa göre kademeli olarak düşüyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yildiz-tilbenin-yuzunde-yaniklar-olustu-son-halini-paylasti-sacima-boya-surmeyecegim-1093371539.html
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ebru gündeş, konser, sevgililer günü, 14 şubat sevgililer günü
ebru gündeş, konser, sevgililer günü, 14 şubat sevgililer günü
Konser bileti fiyatıyla gündem oldu: Ebru Gündeş’i dinlemek isteyen 100 bin TL ödeyecek
10:08 05.02.2025 (güncellendi: 10:09 05.02.2025)
Sevgililer Günü’nde Ebru Gündeş’in vereceği konser, fiyatlarıyla gündem oldu. Sanatçıyı en önden izlemek isteyenler 100 bin TL ödemek zorunda. Konser biletleri sahneye yakınlığa göre değişirken, en uygun fiyatlı bilet bile 20 bin TL’den başlıyor.
14 Şubat Sevgililer Günü için birçok sanatçı sahneye çıkarken, en dikkat çeken etkinliklerden biri Ebru Gündeş’in konseri oldu.
İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında gerçekleşecek organizasyon, bilet fiyatlarıyla da dikkat çekti.
Ön sıralar i̇çin 100 bin TL
Konseri en önden izlemek isteyenler için belirlenen fiyat 100 bin TL. Hürriyet'in haberine göre fiyatlar, sahneye uzaklığa göre kademeli olarak düşüyor:
En uygun bilet:
20 bin TL