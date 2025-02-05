https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/cumhurbaskani-erdogan-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-ile-ortak-basin-toplantisinda-konusuyor-1093400445.html
Erdoğan ile Steinmeier'den ortak basın toplantısı: 'Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz'
Erdoğan ile Steinmeier'den ortak basın toplantısı: 'Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T20:59+0300
2025-02-05T20:59+0300
2025-02-05T21:25+0300
dünya
almanya
türkiye
frank-walter steinmeier
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.Erdoğan burada yaptığı konuşmada Almanya ile işbirliğine dikkat çekerek "Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında, Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. Suriye ile ilgili "Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur" diyen Erdoğan'ın gündeminde yer alan başlıklardan biri Gazze oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'deki ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz" şeklinde konuştu.Almanya Cumhurbaşkanı da Filistin'de 2 devletli bir çözümün gerekli olduğunu dile getirerek, "Türkiye'yle ortak bir çıkarımız var, o da artık bölgede kalıcı bir barışın yerleşmesi. Bunun için Türkiye çok önemli bir aktör" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına göndermede bulunan Steinmeier "Filistinlileri sürgüne gönderme yönündeki teklifler büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Uluslararası hukuk açısından kabul edilemez" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-abdye-ukrayna-mesaji-yemegi-yemeden-once-fiyatina-1093400894.html
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almanya, türkiye, frank-walter steinmeier, recep tayyip erdoğan
almanya, türkiye, frank-walter steinmeier, recep tayyip erdoğan
Erdoğan ile Steinmeier'den ortak basın toplantısı: 'Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz'
20:59 05.02.2025 (güncellendi: 21:25 05.02.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna gibi bölgesel konularda, Almanya ile işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada Almanya ile işbirliğine dikkat çekerek "Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında, Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
Suriye ile ilgili "Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur" diyen Erdoğan'ın gündeminde yer alan başlıklardan biri Gazze oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'deki ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz" şeklinde konuştu.
Almanya Cumhurbaşkanı da Filistin'de 2 devletli bir çözümün gerekli olduğunu dile getirerek, "Türkiye'yle ortak bir çıkarımız var, o da artık bölgede kalıcı bir barışın yerleşmesi. Bunun için Türkiye çok önemli bir aktör" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına göndermede bulunan Steinmeier "Filistinlileri sürgüne gönderme yönündeki teklifler büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Uluslararası hukuk açısından kabul edilemez" dedi.