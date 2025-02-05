https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/cumhurbaskani-erdogan-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-ile-ortak-basin-toplantisinda-konusuyor-1093400445.html

Erdoğan ile Steinmeier'den ortak basın toplantısı: 'Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz'

Erdoğan ile Steinmeier'den ortak basın toplantısı: 'Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T20:59+0300

2025-02-05T20:59+0300

2025-02-05T21:25+0300

dünya

almanya

türkiye

frank-walter steinmeier

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.Erdoğan burada yaptığı konuşmada Almanya ile işbirliğine dikkat çekerek "Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında, Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. Suriye ile ilgili "Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur" diyen Erdoğan'ın gündeminde yer alan başlıklardan biri Gazze oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'deki ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz" şeklinde konuştu.Almanya Cumhurbaşkanı da Filistin'de 2 devletli bir çözümün gerekli olduğunu dile getirerek, "Türkiye'yle ortak bir çıkarımız var, o da artık bölgede kalıcı bir barışın yerleşmesi. Bunun için Türkiye çok önemli bir aktör" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına göndermede bulunan Steinmeier "Filistinlileri sürgüne gönderme yönündeki teklifler büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Uluslararası hukuk açısından kabul edilemez" dedi.

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almanya, türkiye, frank-walter steinmeier, recep tayyip erdoğan