https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/galatasaraydan-transfer-bombasi-mario-lemina-sonrasi-iki-yildiz-daha-1093338858.html

Galatasaray'dan transfer bombası: Mario Lemina sonrası iki yıldız daha

Galatasaray'dan transfer bombası: Mario Lemina sonrası iki yıldız daha

Sputnik Türkiye

Süper Lig’de ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Sağ bek pozisyonu için Kieran Trippier... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

süper lig

newcastle

kieran trippier

okan buruk

newcastle united

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Galatasaray yönetimi, sağ bek transferini kısa sürede tamamlamak istiyor. Listede Newcastle United forması giyen Kieran Trippier ve Southampton’dan Kyle Walker Peters bulunuyor.📌 Okan Buruk, iki oyuncuyla da birebir görüşme yaptı.📌 34 yaşındaki Trippier ve 27 yaşındaki Peters, Galatasaray’a sıcak bakıyor.📌 Öne çıkan isim şu an için Trippier olsa da ekonomik şartlara göre karar verilecek.📌 Trippier’in Newcastle ile sözleşmesi 2026’da sona erecek.📌 Peters’ın ise Southampton ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor.Sağ bek transferinde maliyet ve kulüplerle yapılacak görüşmelerin sonucu belirleyici olacak.Forvete Botheim takviyesi gündemdeGalatasaray, hücum hattını güçlendirmek için de çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Malmö’nün 25 yaşındaki Norveçli forveti Erik Botheim için temaslarını sürdürüyor.📌 1.87 cm boyundaki genç golcü, Galatasaray’ın radarında.📌 Sarı-kırmızılılar, Malmö ile resmi temaslara başladı.📌 Okan Buruk, oyuncunun stilini beğeniyor ve transferine sıcak bakıyor.Galatasaray, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Sağ bek ve forvet transferlerinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/galatasaraydan-1-gecede-surpriz-transferi-okan-buruk-duyurdu-batshuayinin-yeni-takimi-belli-oldu-1093324867.html

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