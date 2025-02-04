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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bolu-baro-baskani-denetim-gorevini-ihmal-eden-kisi-veya-kurumlar-haklarinda-yasal-islem-1093358591.html
Bolu Baro Başkanı: Denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumlar haklarında yasal işlem başlatılması gerek
Bolu Baro Başkanı: Denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumlar haklarında yasal işlem başlatılması gerek
Sputnik Türkiye
Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasıyla ilgili açıklama yapan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumların... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T21:03+0300
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Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, 21 Ocak'ta Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili baro başkanlığında basın toplantısı düzenledi.İnsan hayatı söz konusu olduğunda denetim ve kontrollerin eksiksiz yerine getirilmesinin şart olduğunu söyleyen Barut yangın sonrası elde edilen bilgiler, otel denetimlerinin yeterince yapılmadığını ve güvenlik önlemlerinin alınmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.Baro olarak bu tür olayların tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdiklerini açıklayan Barut, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 8 zanlının adli kontrol şartıyla, 1 şüphelinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığını hatırlattı.Yangının ardından ortaya çıkan bilgilerin, denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını gösterdiğini söyleyen Barut şöyle devam etti:Baro olarak ilk günden itibaren Kartalkaya'da olduklarını söyleyen Barut şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakan-yerlikayadan-kartalkaya-aciklamasi-mufettis-raporlari-teslim-edildi-1093353945.html
kartalkaya kayak merkezi
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kartalkaya kayak merkezi, bolu, kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi, bolu, kartalkaya

Bolu Baro Başkanı: Denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumlar haklarında yasal işlem başlatılması gerek

21:03 04.02.2025 (güncellendi: 21:08 04.02.2025)
© AA / Tahir Turan EroğluGrand Kartal Otel
Grand Kartal Otel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA / Tahir Turan Eroğlu
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Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasıyla ilgili açıklama yapan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumların belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılması gerektiğini söyledi.
Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, 21 Ocak'ta Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili baro başkanlığında basın toplantısı düzenledi.
İnsan hayatı söz konusu olduğunda denetim ve kontrollerin eksiksiz yerine getirilmesinin şart olduğunu söyleyen Barut yangın sonrası elde edilen bilgiler, otel denetimlerinin yeterince yapılmadığını ve güvenlik önlemlerinin alınmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.
Baro olarak bu tür olayların tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdiklerini açıklayan Barut, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 8 zanlının adli kontrol şartıyla, 1 şüphelinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığını hatırlattı.
Yangının ardından ortaya çıkan bilgilerin, denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını gösterdiğini söyleyen Barut şöyle devam etti:

"Denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumların belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılması gerekmektedir. İşlemlerin cezai boyutunun dışında idari tahkikatın da bir an önce tamamlanması gerekmekte.

Mağdurlarımız için hukuk çerçevesinde tüm haklarını savunacak ve gerekli hukuki desteği sunacağız. Soruşturmanın her evresini yakından takip edip kovuşturma evresinde müdahil olarak yargılama sürecinin içerisinde olacağız."

Baro olarak ilk günden itibaren Kartalkaya'da olduklarını söyleyen Barut şunları ifade etti:
"Kartalkaya'dan sonra da yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla mesai mefhumu olmadan belge ve dosyalara ulaşmaya çalıştık. Aldığımız bilgiler doğrultusunda olayın restoran mutfağında saat 02.30 ila 03.00 sıralarında başladığı yönünde. İlk önce mutfak çalışanlarının yangını söndürmeye çalıştığı ancak yangını söndürmeyi beceremedikleri, ondan sonra da yangının çok fazla büyüdüğü verilen ifadelerden anlaşılmaktadır."
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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