https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bolu-baro-baskani-denetim-gorevini-ihmal-eden-kisi-veya-kurumlar-haklarinda-yasal-islem-1093358591.html

Bolu Baro Başkanı: Denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumlar haklarında yasal işlem başlatılması gerek

Bolu Baro Başkanı: Denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumlar haklarında yasal işlem başlatılması gerek

Sputnik Türkiye

Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasıyla ilgili açıklama yapan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumların... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T21:03+0300

2025-02-04T21:03+0300

2025-02-04T21:08+0300

kartalkaya kayak merkezi

türkiye

bolu

kartalkaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093178055_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_e8e9c29aedbcecac29766d49b03de649.jpg

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, 21 Ocak'ta Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili baro başkanlığında basın toplantısı düzenledi.İnsan hayatı söz konusu olduğunda denetim ve kontrollerin eksiksiz yerine getirilmesinin şart olduğunu söyleyen Barut yangın sonrası elde edilen bilgiler, otel denetimlerinin yeterince yapılmadığını ve güvenlik önlemlerinin alınmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.Baro olarak bu tür olayların tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdiklerini açıklayan Barut, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 8 zanlının adli kontrol şartıyla, 1 şüphelinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığını hatırlattı.Yangının ardından ortaya çıkan bilgilerin, denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını gösterdiğini söyleyen Barut şöyle devam etti:Baro olarak ilk günden itibaren Kartalkaya'da olduklarını söyleyen Barut şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakan-yerlikayadan-kartalkaya-aciklamasi-mufettis-raporlari-teslim-edildi-1093353945.html

kartalkaya kayak merkezi

türkiye

bolu

kartalkaya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kartalkaya kayak merkezi, bolu, kartalkaya