https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/usaid-bir-solucan-yumagidir-abd-her-yil-eski-sovyetler-birligini-bolmek-icin-yuz-milyonlarca-dolar-1093357712.html

‘USAID bir solucan yumağıdır’: ABD her yıl eski Sovyetler Birliği’ni bölmek için yüz milyonlarca dolar harcadı

‘USAID bir solucan yumağıdır’: ABD her yıl eski Sovyetler Birliği’ni bölmek için yüz milyonlarca dolar harcadı

Sputnik Türkiye

ABD Hükümet Verimliliği Kurumu (DOGE) Başkanı Elon Musk, bir solucan yumağına benzettiği Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) tasfiye sürecinin başladığını... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T19:55+0300

2025-02-04T19:55+0300

2025-02-04T20:43+0300

dünya

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donald trump

elon musk

usaid

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

tasfiye

sovyetler birliği

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Dünya, USAID tarafından yapılan en saçma harcamaları tartışırken Sputnik, ajansın Rusya’nın komşuları üzerindeki nüfuzunu nasıl güçlendirmeye çalıştığını açıklığa kavuşturdu.Ukrayna’da başarılı olduUkrayna’da 2004’te gerçekleşen ‘turuncu devrim’ sonrasında ABD, ‘demokrasiyi’ teşvik eden projelere ayrılan fonu 21.8’den 31.59 milyon dolara çıkardı. Miktarlar her yıl giderek arttı. Rusya’nın özel askeri operasyonunun başlamasıyla birlikte ise finansman (2022’de 140.5 milyon, 2023’te 208.7 milyon, 2024’te 288.2 milyon dolar olmak üzere) kozmik boyutlara ulaştı. Bunlar sadece Ukrayna’nın ‘demokratikleşmesi’ için harcanan fonlar olup, 2024’e kadar Kiev’e yapılan tüm USAID ödemelerinin hacmi 5.4 milyar doları aştı.Medya kuruluşlarının kontrol altında tutulmasıUSAID, 2005, 2010 ve 2020’de üç devrim yaşayan Kırgızistan’da ‘demokrasiyi’ teşvik etmek için milyonlarca dolar harcadı. Kırgızistan’daki muhalif medyanın neredeyse tamamı, Internews Kyrgyzstan, USAID, Soros Foundation Kyrgyzstan, National Endowment for Democracy (NED) ve ABD Dışişleri Bakanlığı gibi birkaç kuruluş tarafından kontrol ediliyordu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, yakın zamanda Batı yanlısı STK’ların muazzam finansman aldığını, güzel raporlar hazırladığını, ancak gerçekte sadece yalan ve iftira yaydıklarını belirtti. Ayrıca birçok hibenin bizzat ABD Büyükelçiliği tarafından verilmesinin de şaşırtıcı olduğunu ifade etti.Azerbaycan'da dikiş tutmadıUSAID’in Azerbaycan’da medya üzerinden gerginlik yaratma çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Hükümet, yüzde 1 oranında dahi olamayacak şekilde ülkedeki kitle iletişim araçlarının yabancı kaynaklarca finanse edilmesini yasakladı. Daha sonra ‘bağımsız’ gazeteciler yasayı aşarak parayı nakit olarak ithal etmeye çalıştı, ancak gözaltına alındı.Rusya'dan da kovulduAmerikalılar Rusya’da da kendi kurallarını koymaya çalıştı. USAID yıllarca Moskova ofisinden faaliyetlerini sürdürdü ve birçok STK’nın çalışmalarını denetledi. Rusya 2012’de, Moskova'da seçim sonrası renkli devrim girişimine varan sokak protestolarının ardından ajansın çalışmalarını yasakladı, fonlama giderek azaldı ve 2020’de tamamen kesildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin başlangıçtaki hedeflerinin kulağa asilmiş gibi geldiğini, fakat ajansın aslında tüm dünyada yaptığı gibi iç siyasi süreçlere müdahale etmeye çalıştığını açıkladı.Anti-Rusya ProjesiWashington, özel askeri operasyonun başlamasının ardından eski SSCB ülkelerinde daha da aktif hale geldi. Paranın aslan payı gençlerle ve gazetecilerle çalışmalara gidiyor. Amaçlardan biri de Rusya karşıtı söylemi yaygınlaştırmak.Afganistan'da USAID: Zararlı ve etkisizForeignassistance.gov'a göre USAID 2001-2024 yılları arasında Afganistan'da 27 milyar dolar harcadı. Ancak ülkenin refahına somut bir katkı sağlamadı.USAID, afyonla mücadeledeki başarısızlığıyla ünlendi: haşhaşın yerine başka ürünlerin ekilmesi için sulama kanalları, ekipman ve gübre için fonlar tahsis edildi. Ancak Afgan çiftçiler, tüm bu imkanları afyon üretimini artırmak için kullandı; çünkü afyon, diğer alternatiften daha karlı olmaya devam ediyordu. Afyon ve eroin ticareti 2017 yılında 6.6 milyar dolar gelir sağladı ve ayrıca Taliban'ın isyan dönemindeki bütçesinin yüzde 60'ını oluşturdu (200 milyon dolar).Afgan toplumunun temellerini sarsmak, Batılı yaşam tarzını teşvik etmek ve geleneksel olmayan azınlıkları desteklemek için ciddi fonlar tahsis edildi. Ancak hibeler üzerine kurulu sistem, Taliban'ın gelenekselciliğine direnemeyerek bir gecede çöktü.Her zamanki israf ve beceriksizlik de aynı ölçüde yaygındı. Finanse edilen altyapı projelerinin kullanıma uygun olmayan bir durumda teslim edildiği ve USAID’ın yorum yapmaktan kaçındığı durumlar oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/usaid-2012de-rusyadan-kovulmustu-derin-devletin-renkli-devrim-makinesi-1093348537.html

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abd, donald trump, elon musk, usaid, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), tasfiye, sovyetler birliği, ukrayna, kırgızistan, azerbaycan, rusya, sscb