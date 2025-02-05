https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bilim-insanlari-duyurdu-kanser-riskini-azaltmak-icin-12-ipucu-1093361820.html

Bilim insanları duyurdu: Kanser riskini azaltmak için 12 ipucu

Bilim insanları duyurdu: Kanser riskini azaltmak için 12 ipucu

Sputnik Türkiye

Kanser, dünya genelinde ve Türkiye'de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü bilgilerine göre, kanser dünya genelinde her yıl... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T00:42+0300

2025-02-05T00:42+0300

2025-02-05T00:42+0300

yaşam

kanser

kanser tedavisi

dünya kanser günü

kanser ilacı

kan testiyle kanser teşhisi

amerikan kanser araştırma derneği

'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk)

kolorektal kanser

uluslararası kanser araştırmaları ajansı

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4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, kanserden korunma için 12 önemli ipucu belli oldu.40’lı yaşlara kadar sık görülmeye başlanan kanserde her yıl yaklaşık 18 milyon yeni vaka ile 9.6 milyon ölüm yaşandığı açıklandı. DSÖ tarafından 2030 yılına kadar 75 milyon kişinin kanserle yaşayacağı öngörülürken riski azaltmanın mümkün olduğu açıklandı. Hürriyet'in haberine göre; Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Arıcan 12 önemli ipucunu açıkladı.Kanser riskini azaltmak için 12 önemli kural şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/4-subat-dunya-kanser-gunu-erken-teshis-hayat-kurtarir-isiklandirmasi-1093359156.html

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kanser, kanser tedavisi, dünya kanser günü, kanser ilacı, kan testiyle kanser teşhisi, amerikan kanser araştırma derneği, 'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk), kolorektal kanser, uluslararası kanser araştırmaları ajansı