https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bilim-insanlari-duyurdu-kanser-riskini-azaltmak-icin-12-ipucu-1093361820.html
Bilim insanları duyurdu: Kanser riskini azaltmak için 12 ipucu
Bilim insanları duyurdu: Kanser riskini azaltmak için 12 ipucu
Sputnik Türkiye
Kanser, dünya genelinde ve Türkiye'de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü bilgilerine göre, kanser dünya genelinde her yıl... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T00:42+0300
2025-02-05T00:42+0300
2025-02-05T00:42+0300
yaşam
kanser
kanser tedavisi
dünya kanser günü
kanser ilacı
kan testiyle kanser teşhisi
amerikan kanser araştırma derneği
'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk)
kolorektal kanser
uluslararası kanser araştırmaları ajansı
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4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, kanserden korunma için 12 önemli ipucu belli oldu.40’lı yaşlara kadar sık görülmeye başlanan kanserde her yıl yaklaşık 18 milyon yeni vaka ile 9.6 milyon ölüm yaşandığı açıklandı. DSÖ tarafından 2030 yılına kadar 75 milyon kişinin kanserle yaşayacağı öngörülürken riski azaltmanın mümkün olduğu açıklandı. Hürriyet'in haberine göre; Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Arıcan 12 önemli ipucunu açıkladı.Kanser riskini azaltmak için 12 önemli kural şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/4-subat-dunya-kanser-gunu-erken-teshis-hayat-kurtarir-isiklandirmasi-1093359156.html
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kanser, kanser tedavisi, dünya kanser günü, kanser ilacı, kan testiyle kanser teşhisi, amerikan kanser araştırma derneği, 'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk), kolorektal kanser, uluslararası kanser araştırmaları ajansı
kanser, kanser tedavisi, dünya kanser günü, kanser ilacı, kan testiyle kanser teşhisi, amerikan kanser araştırma derneği, 'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk), kolorektal kanser, uluslararası kanser araştırmaları ajansı
Bilim insanları duyurdu: Kanser riskini azaltmak için 12 ipucu
Kanser, dünya genelinde ve Türkiye'de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü bilgilerine göre, kanser dünya genelinde her yıl yaklaşık 18 milyon yeni vaka ile 9.6 milyon ölüme neden oluyor. 2030 yılına kadar 75 milyon kişinin kanserle yaşayacağı öngörülürken riski azaltmak için 12 önemli kural açıklandı.
4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, kanserden korunma için 12 önemli ipucu belli oldu.
40’lı yaşlara kadar sık görülmeye başlanan kanserde her yıl yaklaşık 18 milyon yeni vaka ile 9.6 milyon ölüm yaşandığı açıklandı. DSÖ tarafından 2030 yılına kadar 75 milyon kişinin kanserle yaşayacağı öngörülürken riski azaltmanın mümkün olduğu açıklandı. Hürriyet'in haberine göre; Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Arıcan 12 önemli ipucunu açıkladı.
Kanser riskini azaltmak için 12 önemli kural şu şekilde:
Sigara kullanmamak
: Sigaranın başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türüne yol açabildiği açıklandı.
Dengeli beslenme
: Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmenin işlenmiş etlerden kaçınmanın sağlıklı yağlar içeren bir diyet benimsemenin önemli olduğu belirtildi.
Fiziksel aktivite
: Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği duyuruldu.
İdeal kiloda kalmak
: Obezitenin bazı kanser türleri için risk faktörü olduğu belirtildi.
Alkol tüketimini sınırlamak
: Aşırı alkol tüketiminin bazı kanser türlerinin riskini artırabildiği açıklandı.
Tarama testlerini ihmal etmemek
: Erken teşhis için düzenli sağlık kontrolleri ve taramaların yapılmasının önemli olduğu belirtildi.
Çevresel toksinlere dikkat etmek
: Zararlı maddelerden kaçınmanın, kanser riskini azaltabileceği tavsiyesinde bulunuldu.
Aşılar
: Bazı kanser türlerinin virüslerin neden olduğu enfeksiyonlardan kaynaklanabileceği bu nedenle HPV ve Hepatit B aşıları
gibi aşıların kanser riskini azaltabileceği açıklandı.
Güneşin zararlı ışınlarına karşı korunmak
: Cilt kanseri riskini azaltmak için güneş koruyucu krem kullanılması gerektiği ifade edildi.
Genetik faktörleri sorgulamak
: Aile geçmişi olanlar için genetik testler ve tarama testleri yapılmasının önemli olduğu açıklandı.