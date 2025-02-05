https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bakanlik-duyurdu-6-subat-depremlerinde-vefat-edenler-anadolu-karanfili-ile-anilacak-1093400722.html
Bakanlık duyurdu: 6 Şubat depremlerinde vefat edenler 'Anadolu Karanfili' ile anılacak
Bakanlık duyurdu: 6 Şubat depremlerinde vefat edenler 'Anadolu Karanfili' ile anılacak
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T21:10+0300
2025-02-05T21:10+0300
2025-02-05T21:10+0300
türkiye
6 şubat kahramanmaraş depremi
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
anma
anma töreni
anma günü
anma törenleri
anma ve keder günü
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Depremlerin ardından başlatılan 'asrın inşa seferberliği' sürecinde, umut ve dayanışmayı simgeleyen Anadolu Karanfili sembol olarak seçildi.Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yarın ülke genelinde anma töreni düzenleneceği açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı törenlerde Anadolu Karanfili'ni resmi sembol olarak belirlerken devlet ve milletin deprem sonrası gösterdiği dayanışma, birlik ve beraberliği temsil edeceğini açıkladı. Yarın düzenlenecek olan anma etkinliklerinde 'Anadolu Karanfili' ön plana çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da gerçekleştirilecek 'Bir Oluruz' temalı törende, depremde hayatını kaybedenler bu sembolle anılacak. Törene katılanlar, deprem şehitleri için yakalarında Anadolu Karanfili taşıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/6-subatta-okullar-tatil-mi-6-subat-resmi-tatil-mi--1093310121.html
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6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), anma, anma töreni, anma günü, anma törenleri, anma ve keder günü
6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), anma, anma töreni, anma günü, anma törenleri, anma ve keder günü
Bakanlık duyurdu: 6 Şubat depremlerinde vefat edenler 'Anadolu Karanfili' ile anılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Karanfili'ni anma etkinliklerinin resmi sembolü olarak belirledi. Sembolün, devlet ve milletin deprem sonrası gösterdiği dayanışma, birlik ve beraberliği temsil edeceği vurgulandı.
Depremlerin ardından başlatılan 'asrın inşa seferberliği' sürecinde, umut ve dayanışmayı simgeleyen Anadolu Karanfili sembol olarak seçildi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yarın ülke genelinde anma töreni düzenleneceği açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı törenlerde Anadolu Karanfili'ni resmi sembol olarak belirlerken devlet ve milletin deprem sonrası gösterdiği dayanışma, birlik ve beraberliği temsil edeceğini açıkladı. Yarın düzenlenecek olan anma etkinliklerinde 'Anadolu Karanfili' ön plana çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da gerçekleştirilecek 'Bir Oluruz' temalı törende, depremde hayatını kaybedenler bu sembolle anılacak. Törene katılanlar, deprem şehitleri için yakalarında Anadolu Karanfili taşıyacak.