https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bakanlik-duyurdu-6-subat-depremlerinde-vefat-edenler-anadolu-karanfili-ile-anilacak-1093400722.html

Bakanlık duyurdu: 6 Şubat depremlerinde vefat edenler 'Anadolu Karanfili' ile anılacak

Bakanlık duyurdu: 6 Şubat depremlerinde vefat edenler 'Anadolu Karanfili' ile anılacak

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T21:10+0300

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2025-02-05T21:10+0300

türkiye

6 şubat kahramanmaraş depremi

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

anma

anma töreni

anma günü

anma törenleri

anma ve keder günü

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Depremlerin ardından başlatılan 'asrın inşa seferberliği' sürecinde, umut ve dayanışmayı simgeleyen Anadolu Karanfili sembol olarak seçildi.Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yarın ülke genelinde anma töreni düzenleneceği açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı törenlerde Anadolu Karanfili'ni resmi sembol olarak belirlerken devlet ve milletin deprem sonrası gösterdiği dayanışma, birlik ve beraberliği temsil edeceğini açıkladı. Yarın düzenlenecek olan anma etkinliklerinde 'Anadolu Karanfili' ön plana çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da gerçekleştirilecek 'Bir Oluruz' temalı törende, depremde hayatını kaybedenler bu sembolle anılacak. Törene katılanlar, deprem şehitleri için yakalarında Anadolu Karanfili taşıyacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/6-subatta-okullar-tatil-mi-6-subat-resmi-tatil-mi--1093310121.html

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6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), anma, anma töreni, anma günü, anma törenleri, anma ve keder günü