https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/6-subatta-okullar-tatil-mi-6-subat-resmi-tatil-mi--1093310121.html

6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat resmi tatil mi?

6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat resmi tatil mi?

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü olan 6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat resmi tatil ilan edildi mi? 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T15:10+0300

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türkiye

kandilli rasathanesi

kahramanmaraş

6 şubat kahramanmaraş depremi

6 şubat tatil mi

hatay

adana

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Türkiye'yi yasa boğan ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü olan 6 Şubat'ta okullar tatil mi? Perşembe günü okullar açık mı? 6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat'ta devlet daireleri açık mı?6 Şubat okullar açık mı?11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı yaklaşıyor. 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği depremlerde binlerce ev de yıkılmıştı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da ciddi tahribatlara yol açmıştı. Geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde bazı illerde okullar tatil edilmişti. Peki bu yıl 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde okullar açık mı? Bu sene için okulların tatil olup olmadığı henüz belli olmadı. 6 Şubat resmi tatil mi?Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat, ülkemizde resmi tatil yapılmamıştır. Buna göre kamu idareleri ve özel sektör işyerleri normal iş seyrine devam edecek. Resmi tatiller takvimine göre 6 Şubat resmi tatil olarak geçmiyor.Asrın felaketinde kaç kişi yaşamını yitirmişti?Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra 4 Şubat 2024 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında değişti. 6 Şubat 2023 depremi nedeniyle 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi de yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-anormal-hareketlilik-afaddan-deprem-firtinasi-uyarisi-tsunami-riski-icin-deprem-1093300441.html

türkiye

kahramanmaraş

hatay

adana

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