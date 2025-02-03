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6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat resmi tatil mi?
6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat resmi tatil mi?
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü olan 6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat resmi tatil ilan edildi mi? 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
kandilli rasathanesi
kahramanmaraş
6 şubat kahramanmaraş depremi
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Türkiye'yi yasa boğan ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü olan 6 Şubat'ta okullar tatil mi? Perşembe günü okullar açık mı? 6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat'ta devlet daireleri açık mı?6 Şubat okullar açık mı?11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı yaklaşıyor. 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği depremlerde binlerce ev de yıkılmıştı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da ciddi tahribatlara yol açmıştı. Geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde bazı illerde okullar tatil edilmişti. Peki bu yıl 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde okullar açık mı? Bu sene için okulların tatil olup olmadığı henüz belli olmadı. 6 Şubat resmi tatil mi?Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat, ülkemizde resmi tatil yapılmamıştır. Buna göre kamu idareleri ve özel sektör işyerleri normal iş seyrine devam edecek. Resmi tatiller takvimine göre 6 Şubat resmi tatil olarak geçmiyor.Asrın felaketinde kaç kişi yaşamını yitirmişti?Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra 4 Şubat 2024 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında değişti. 6 Şubat 2023 depremi nedeniyle 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi de yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/ege-denizinde-anormal-hareketlilik-afaddan-deprem-firtinasi-uyarisi-tsunami-riski-icin-deprem-1093300441.html
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6 şubat deprem yıldönümü, 6 şubat okullar tatil mi, 6 şubatta ne var, 6 şubat okullar kapalı mı, 6 şubatta okullar kapalı mı, 6 şubatta ders var mı, 6 şubat resmi tatil mi, 6 şubat depremlerinin yıldönümü hangi gün, 6 şubat okullar tatil mi 2025,
6 şubat deprem yıldönümü, 6 şubat okullar tatil mi, 6 şubatta ne var, 6 şubat okullar kapalı mı, 6 şubatta okullar kapalı mı, 6 şubatta ders var mı, 6 şubat resmi tatil mi, 6 şubat depremlerinin yıldönümü hangi gün, 6 şubat okullar tatil mi 2025,

6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat resmi tatil mi?

15:10 03.02.2025 (güncellendi: 15:40 03.02.2025)
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü olan 6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat resmi tatil ilan edildi mi?
Türkiye'yi yasa boğan ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü olan 6 Şubat'ta okullar tatil mi? Perşembe günü okullar açık mı? 6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat'ta devlet daireleri açık mı?

6 Şubat okullar açık mı?

11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı yaklaşıyor. 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği depremlerde binlerce ev de yıkılmıştı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da ciddi tahribatlara yol açmıştı. Geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde bazı illerde okullar tatil edilmişti. Peki bu yıl 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde okullar açık mı? Bu sene için okulların tatil olup olmadığı henüz belli olmadı.

6 Şubat resmi tatil mi?

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat, ülkemizde resmi tatil yapılmamıştır. Buna göre kamu idareleri ve özel sektör işyerleri normal iş seyrine devam edecek. Resmi tatiller takvimine göre 6 Şubat resmi tatil olarak geçmiyor.

Asrın felaketinde kaç kişi yaşamını yitirmişti?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra 4 Şubat 2024 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında değişti. 6 Şubat 2023 depremi nedeniyle 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi de yaralandı.
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