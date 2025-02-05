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Bakan Yumaklı: Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi başvuruları açıldı
Bakan Yumaklı: Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi başvuruları açıldı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne ilişkin, "Projeye başvurular açıldı. Başvuru yapmak isteyen... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TRT Haber Özel Röportajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı."Bitkisel ve hayvansal üretimimizi artıracağız"'Gençlerimizin çok yoğun bir şekilde tarımsal üretime ilgisini gördüm'Projeye başvuru yapan ve yapacak gençlerin, kadınların, aile işletmelerinin, tarımsal örgütlere üye olanların ve deprem bölgesinden başvuranların ekstradan bir puana sahip olmalarının söz konusu olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti;
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hayvancılık destekleri 2025, hayvancılık destekleri, tarım bakanlığı

Bakan Yumaklı: Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi başvuruları açıldı

12:25 05.02.2025
© İHABakan Yumaklı
Bakan Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne ilişkin, "Projeye başvurular açıldı. Başvuru yapmak isteyen kardeşlerimiz, üreticilerimiz bakanlığımızın Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden başvurabilecekler" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TRT Haber Özel Röportajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.
"Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin detaylarını paylaşan Bakan Yumaklı, "Aslında 2024 yılının şubat ayında biz 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladık. 2024 yılı bizim özellikle planlı üretim, sözleşmeli üretim ve işlemeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması da dahil olmak üzere pek çok devrim niteliğindeki uygulamayı hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bu proje hayvancılık yol haritamızın aslında bir parçası. Peyderpey bu yol haritasına uygun projelerimizi devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bitkisel ve hayvansal üretimimizi artıracağız"

Projenin en önemli özelliğinin, Türkiye'de kırmızı et üretimini artırmak için kadınların ve gençlerin tarımsal üretimin içerisinde kalması için uygulanan projenin, bir tanıtım, açıklama olduğunu belirten Yumaklı, "Biraz detay verecek olursak bu projede ilk kez bu işi yapmak isteyen yani hayvansal üretimin içerisinde olmak isteyen gençlerin ve kadınların ve ayrıca aile işletmelerinin başvurması halinde kendilerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz yani bilinen yaygın adıyla TİGEM’den gebe hayvan temin edeceğiz. Bununla birlikte hayvan sayısı 200’ün altında olan işletmelerde yine buna başvurmuş olacaklar. Aslında burada bütün amacımız şu; her vesileyle dile getirdiğimiz biz, hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde üretimimizi planlı bir şekilde artıracağız. Bu projede buna yardımcı olacak çok önemli bir başlık olarak gündemimizde." diye konuştu.

'Gençlerimizin çok yoğun bir şekilde tarımsal üretime ilgisini gördüm'

Projeye başvuru yapan ve yapacak gençlerin, kadınların, aile işletmelerinin, tarımsal örgütlere üye olanların ve deprem bölgesinden başvuranların ekstradan bir puana sahip olmalarının söz konusu olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti;

Şunu söylemem gerekir genel yaygın bir kanaat, artık gençlerimiz, kadınlar tarımsal üretimden ayrılıyor diye. Kırsaldaki nüfusun azalması sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada bir gerçek. Ancak son dönemde özellikle ben, bizim gençlerimizin çok yoğun bir şekilde tarımsal üretime ilgisini gördüm. Hatta çoğu zaman bazı projeler için bizleri de zorluyorlar. Bu da bizim ülkemiz açısından çok önemli bir artı. Bu proje özellikle son dönemde tarımsal üretimin içerisinde yer almak isteyen gençlerin ve kadınların çok kolaylıkla başvurabilecekleri, hızlıca geri dönüşünü alabilecekleri ve özellikle kendilerine verilecek olan bu gebe hayvanları temin etmemiz açısından son derece önemli. Biz Cumhurbaşkanımızın açıkladığı andan itibaren geri dönüşler itibarıyla hakikaten bizleri memnun edici bir ilgi gördük. Dolayısıyla umuyorum ki bu proje 3 yıl devam edecek. Onu da söylemiş olalım. Yani 2028’e kadar bizim 5 yıllık yol haritamızın gereği olarak 2028’e kadar devam edecek bir proje olacak.

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