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Erdoğan: Programa ayda 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek vereceğiz
Erdoğan: Programa ayda 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek vereceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün itibarıyla devreye alındığını açıkladı. Erdoğan... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuştu:'15 bin 162 lira destek vereceğiz'İstihdam oranları artırılacak
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Erdoğan: Programa ayda 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek vereceğiz

14:26 04.02.2025 (güncellendi: 14:49 04.02.2025)
© FotoğrafCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün itibarıyla devreye alındığını açıkladı. Erdoğan, "Ayda 5 gün katılan öğrenciye 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek vereceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuştu:

'15 bin 162 lira destek vereceğiz'

Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan eğitmlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecek. İŞKUR Gençlik Programı Gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek. Program kapsamında katılacakları Ar-Ge faaliyetleri bilgi ve teknoloji sistemleri gibi farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük bin 83 liralık ödemeyle ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz.

İstihdam oranları artırılacak

İstihdam oranları artırılacak. Çalışma hayatında fırsat eşitliği güçlendirilecek. Ayrımcılıkla mücadele edilecek. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek. Son bir yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık. 2023 Kasım'a göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor, küresel gelişmeler doğrultusunda hedeflerimizi bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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