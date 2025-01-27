https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yeni-zelandadan-avustralyaya-giden-ucakta-kacak-kedi-alarmi-24-saatte-3-ucak-yolculugu-yapti-1092973064.html
Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya giden uçakta 'kaçak kedi' alarmı: 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı
Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya giden uçakta 'kaçak kedi' alarmı: 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya taşınan ailenin uçağın kargo bölümüne teslim ettiği 'Mittens' adlı kedi, burada unutulunca 24 saatte iki ülke arasında yaptığı 3... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T17:20+0300
2025-01-27T17:20+0300
2025-01-27T17:20+0300
yaşam
avustralya
melbourne
yeni zelanda
kaçak
kedi
yolcu uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092971402_0:0:2649:1491_1920x0_80_0_0_a02bc5efa87458ef642d59c5006002cd.jpg
8 yaşında Mittens isimli bir kedi, ailesiyle birlikte Yeni Zelanda'dan Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni evlerine seyahat sırasında kayboldu. Uçağın kargo bölümüne konulan kedinin 24 saat içinde Yeni Zelanda ile Avustralya arasında üç kere seyahat ettiği ortaya çıktı. Yolculuğunun ardından kilo veren kedi, ailesine teslim edildi.13 Ocak'ta yaşanan olayda ailesiyle birlikte seyahat eden kedi, kargo bölümüne konulmuş, Melbourne'e varan uçaktan inen sahibi Margo Neas, kedisinin indirilmesini 3 saat boyunca beklediği aktarıldı. Kediden haber alamayan Neas, uçağın Yeni Zelanda'ya geri döndüğünü öğrendi. Havayolları, Yeni Zelanda'ya tekrardan dönen uçakta yolculuk yapan kedinin konforu için kargo bölümündeki ısıtıcının açıldığını açıkladı. Yeni Zelanda'daki bir evcil hayvan taşıma şirketiyle iletişime geçen Neas, Mittens'ın tekrardan Avustralya'ya dönmesini sağladı. Air New Zealand, Mittens'ın seyahatiyle ilgili tüm masrafları karşılayacağını ve havayolunun yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntıdan dolayı özür dilediğini söyledi. Neas, 24 saatlik maceranın ardından ailesine kavuşan kedinin ekstra ilgi gördüğünü söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/yunanistanda-2-bin-yil-oncesine-ait-oldugu-dusunulen-bir-heykel-copte-bulundu-1092966516.html
avustralya
melbourne
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092971402_35:0:2388:1765_1920x0_80_0_0_84923125f27f3230e05de0128c371f42.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avustralya, melbourne, yeni zelanda, kaçak, kedi, yolcu uçağı
avustralya, melbourne, yeni zelanda, kaçak, kedi, yolcu uçağı
Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya giden uçakta 'kaçak kedi' alarmı: 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı
Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya taşınan ailenin uçağın kargo bölümüne teslim ettiği 'Mittens' adlı kedi, burada unutulunca 24 saatte iki ülke arasında yaptığı 3 uçuşun sonunda sahiplerine kavuştu.
8 yaşında Mittens isimli bir kedi, ailesiyle birlikte Yeni Zelanda'dan Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni evlerine seyahat sırasında kayboldu. Uçağın kargo bölümüne konulan kedinin 24 saat içinde Yeni Zelanda ile Avustralya arasında üç kere seyahat ettiği ortaya çıktı. Yolculuğunun ardından kilo veren kedi, ailesine teslim edildi.
13 Ocak'ta yaşanan olayda ailesiyle birlikte seyahat eden kedi, kargo bölümüne konulmuş, Melbourne'e varan uçaktan inen sahibi Margo Neas, kedisinin indirilmesini 3 saat boyunca beklediği aktarıldı. Kediden haber alamayan Neas, uçağın Yeni Zelanda'ya geri döndüğünü öğrendi.
Havayolları, Yeni Zelanda'ya tekrardan dönen uçakta yolculuk yapan kedinin konforu için kargo bölümündeki ısıtıcının açıldığını açıkladı. Yeni Zelanda'daki bir evcil hayvan taşıma şirketiyle iletişime geçen Neas, Mittens'ın tekrardan Avustralya'ya dönmesini sağladı.
Air New Zealand, Mittens'ın seyahatiyle ilgili tüm masrafları karşılayacağını ve havayolunun yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntıdan dolayı özür dilediğini söyledi. Neas, 24 saatlik maceranın ardından ailesine kavuşan kedinin ekstra ilgi gördüğünü söylüyor.