Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya giden uçakta 'kaçak kedi' alarmı: 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
09:04
8 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
09:21
1 dk
ÖZEL HABER
Radyo Sputnik’e konuşan uzmanlar: Otelde alınabilecek güvenlik tedbirleri 1 günlük cirodan daha az
10:30
5 dk
SESLİ HABER
Trump imzaladı: Kennedy suikastı belgelerinin gizliliği kaldırıldı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikan pasaportlarında 'cinsiyet' değişikliği
11:11
1 dk
ŞARK FATİHİ
“O Mustafa Kemal’dir, gel dediği zaman gidilir”
11:26
9 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
11:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Yangın denetiminde 5 bin 992 uygunsuzluk: Daire Başkanı ‘Hodri meydan’ dedi
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Rus Dış İstihbarat Şefi: Batılı elitler çatışma çıkarabilir
12:27
1 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
12:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
13:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
14:27
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Dr. Buğra Duman: ‘Türkiye’de bugün göz tedavisinde kullanılan teknoloji, birçok ülkenin ilerisinde’
16:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bolu İl Özel İdaresi, 2015 yılında söz konusu tesisle ilgili denetim yaptıklarını açıkladı’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de doğurganlık hızı düşüşte: ‘İnsanlar çoğalmaktan korkuyor’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İki yaş altı çocuklarda ekran maruziyeti dil gelişimini geciktiriyor
14:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN DÂHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
15:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yeni-zelandadan-avustralyaya-giden-ucakta-kacak-kedi-alarmi-24-saatte-3-ucak-yolculugu-yapti-1092973064.html
Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya giden uçakta 'kaçak kedi' alarmı: 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı
Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya giden uçakta 'kaçak kedi' alarmı: 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya taşınan ailenin uçağın kargo bölümüne teslim ettiği 'Mittens' adlı kedi, burada unutulunca 24 saatte iki ülke arasında yaptığı 3... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T17:20+0300
2025-01-27T17:20+0300
yaşam
avustralya
melbourne
yeni zelanda
kaçak
kedi
yolcu uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092971402_0:0:2649:1491_1920x0_80_0_0_a02bc5efa87458ef642d59c5006002cd.jpg
8 yaşında Mittens isimli bir kedi, ailesiyle birlikte Yeni Zelanda'dan Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni evlerine seyahat sırasında kayboldu. Uçağın kargo bölümüne konulan kedinin 24 saat içinde Yeni Zelanda ile Avustralya arasında üç kere seyahat ettiği ortaya çıktı. Yolculuğunun ardından kilo veren kedi, ailesine teslim edildi.13 Ocak'ta yaşanan olayda ailesiyle birlikte seyahat eden kedi, kargo bölümüne konulmuş, Melbourne'e varan uçaktan inen sahibi Margo Neas, kedisinin indirilmesini 3 saat boyunca beklediği aktarıldı. Kediden haber alamayan Neas, uçağın Yeni Zelanda'ya geri döndüğünü öğrendi. Havayolları, Yeni Zelanda'ya tekrardan dönen uçakta yolculuk yapan kedinin konforu için kargo bölümündeki ısıtıcının açıldığını açıkladı. Yeni Zelanda'daki bir evcil hayvan taşıma şirketiyle iletişime geçen Neas, Mittens'ın tekrardan Avustralya'ya dönmesini sağladı. Air New Zealand, Mittens'ın seyahatiyle ilgili tüm masrafları karşılayacağını ve havayolunun yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntıdan dolayı özür dilediğini söyledi. Neas, 24 saatlik maceranın ardından ailesine kavuşan kedinin ekstra ilgi gördüğünü söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/yunanistanda-2-bin-yil-oncesine-ait-oldugu-dusunulen-bir-heykel-copte-bulundu-1092966516.html
avustralya
melbourne
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092971402_35:0:2388:1765_1920x0_80_0_0_84923125f27f3230e05de0128c371f42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avustralya, melbourne, yeni zelanda, kaçak, kedi, yolcu uçağı
avustralya, melbourne, yeni zelanda, kaçak, kedi, yolcu uçağı

Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya giden uçakta 'kaçak kedi' alarmı: 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı

17:20 27.01.2025
© AP Photo / Rod McGuirkUçaktan kaçan kedi 24 saatte iki ülke gezdi
Uçaktan kaçan kedi 24 saatte iki ülke gezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Rod McGuirk
Abone ol
Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya taşınan ailenin uçağın kargo bölümüne teslim ettiği 'Mittens' adlı kedi, burada unutulunca 24 saatte iki ülke arasında yaptığı 3 uçuşun sonunda sahiplerine kavuştu.
8 yaşında Mittens isimli bir kedi, ailesiyle birlikte Yeni Zelanda'dan Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni evlerine seyahat sırasında kayboldu. Uçağın kargo bölümüne konulan kedinin 24 saat içinde Yeni Zelanda ile Avustralya arasında üç kere seyahat ettiği ortaya çıktı. Yolculuğunun ardından kilo veren kedi, ailesine teslim edildi.
13 Ocak'ta yaşanan olayda ailesiyle birlikte seyahat eden kedi, kargo bölümüne konulmuş, Melbourne'e varan uçaktan inen sahibi Margo Neas, kedisinin indirilmesini 3 saat boyunca beklediği aktarıldı. Kediden haber alamayan Neas, uçağın Yeni Zelanda'ya geri döndüğünü öğrendi.
Havayolları, Yeni Zelanda'ya tekrardan dönen uçakta yolculuk yapan kedinin konforu için kargo bölümündeki ısıtıcının açıldığını açıkladı. Yeni Zelanda'daki bir evcil hayvan taşıma şirketiyle iletişime geçen Neas, Mittens'ın tekrardan Avustralya'ya dönmesini sağladı.
Air New Zealand, Mittens'ın seyahatiyle ilgili tüm masrafları karşılayacağını ve havayolunun yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntıdan dolayı özür dilediğini söyledi. Neas, 24 saatlik maceranın ardından ailesine kavuşan kedinin ekstra ilgi gördüğünü söylüyor.
Yunanistan’ın Selanik kenti yakınlarında 2.000 yıldan daha eski olduğu düşünülen bir mermer heykel çöp torbasında bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
DÜNYA
Yunanistan'da 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir heykel çöpte bulundu
23 Ocak, 10:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала