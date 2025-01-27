https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yeni-zelandadan-avustralyaya-giden-ucakta-kacak-kedi-alarmi-24-saatte-3-ucak-yolculugu-yapti-1092973064.html

Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya giden uçakta 'kaçak kedi' alarmı: 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı

Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya giden uçakta 'kaçak kedi' alarmı: 24 saatte 3 uçak yolculuğu yaptı

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya taşınan ailenin uçağın kargo bölümüne teslim ettiği 'Mittens' adlı kedi, burada unutulunca 24 saatte iki ülke arasında yaptığı 3... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T17:20+0300

2025-01-27T17:20+0300

2025-01-27T17:20+0300

yaşam

avustralya

melbourne

yeni zelanda

kaçak

kedi

yolcu uçağı

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8 yaşında Mittens isimli bir kedi, ailesiyle birlikte Yeni Zelanda'dan Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni evlerine seyahat sırasında kayboldu. Uçağın kargo bölümüne konulan kedinin 24 saat içinde Yeni Zelanda ile Avustralya arasında üç kere seyahat ettiği ortaya çıktı. Yolculuğunun ardından kilo veren kedi, ailesine teslim edildi.13 Ocak'ta yaşanan olayda ailesiyle birlikte seyahat eden kedi, kargo bölümüne konulmuş, Melbourne'e varan uçaktan inen sahibi Margo Neas, kedisinin indirilmesini 3 saat boyunca beklediği aktarıldı. Kediden haber alamayan Neas, uçağın Yeni Zelanda'ya geri döndüğünü öğrendi. Havayolları, Yeni Zelanda'ya tekrardan dönen uçakta yolculuk yapan kedinin konforu için kargo bölümündeki ısıtıcının açıldığını açıkladı. Yeni Zelanda'daki bir evcil hayvan taşıma şirketiyle iletişime geçen Neas, Mittens'ın tekrardan Avustralya'ya dönmesini sağladı. Air New Zealand, Mittens'ın seyahatiyle ilgili tüm masrafları karşılayacağını ve havayolunun yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntıdan dolayı özür dilediğini söyledi. Neas, 24 saatlik maceranın ardından ailesine kavuşan kedinin ekstra ilgi gördüğünü söylüyor.

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avustralya, melbourne, yeni zelanda, kaçak, kedi, yolcu uçağı