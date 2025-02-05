https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/amur-kaplani-yelena-tum-endamiyla-fotokapana-yakalandi-1093377977.html

Amur kaplanı Yelena, tüm endamıyla fotokapana yakalandı

Amur kaplanı Yelena, tüm endamıyla fotokapana yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Amur kaplanlarından bir tanesi daha fotokapana yakalanarak sahip olduğu eşsiz güzelliği sergiledi. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

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amur

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Rusya'da Hinganskiy Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan bir fotokapan, Yelena adlı Amur kaplanını çok net bir şekilde yakaladı.Fotokapanın yakaladığı görüntüleri inceleyen doğal yaşam parkı çalışanları, Yelena adlı Amur kaplanının Ekim 2024'te bu bölgeyi ziyaret ettiğini tespit etti.Doğal yaşam parkından yapılan açıklamada, "Ana yaşam alanı biraz batıda, başka bir ormanlık alan olan Antonovskiy'e daha yakın olmasına rağmen Yelena, 2021 yılına kadar yaşadığı ve yavrularının babasıyla tanıştığı bölgeye ara sıra geliyor. Acaba yeni bir düğün için damat mı arıyor?" ifadelerine yer verildi.Hinganskiy Doğal Yaşam Parkı çalışanları, kaplanları Amur Kaplanı Merkezi'nin desteğiyle izliyor.Amur kaplanı Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi ve Çin’in kuzeydoğusunda yaşayan, dünyanın en ender görülen türlerinden biri. Rusya, Amur kaplanları ve Amur leoparlarının korunması yönünde sistematik biçimde çalışmalar gerçekleştiriyor.Spor, doğa ve hayvan sevgisiyle bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amur kaplanlarının sayısını artırmaya yönelik çalışmalara ön ayak oluyor ve bu alanda önemli başarılar elde ediliyor. Putin, yürütülen çalışmalar sonucunda Amur kaplanlarının sayısını artırmayı başardıklarını açıklamıştı.

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