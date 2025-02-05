https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/altinin-yukselisi-suruyor-islam-memis-altin-rekoru-icin-tarih-verdi-1093377832.html

Altının yükselişi sürüyor: İslam Memiş 'altın rekoru' için tarih verdi

Altının yükselişi sürüyor: İslam Memiş 'altın rekoru' için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Altın rekor üzerine rekor kırarken en çok sorulan soru da bu yükselişin ne kadar süreceği oldu. Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını ilgilendiren... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T11:35+0300

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Altındaki yükseliş sürüyor. Rekor üzerine rekor kıran altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Altın yaz aylarında kaç lirayı görecek? Altın fiyatları neden yükseliyor? Temmuz'da gram altın kaç lira olacak? Piyasa uzmanı İslam Memiş tahminlerini açıklarken altın yatırımcılarını da uyardı. Altın neden yükseliyor?ABD, Çin, Kanada ve Meksika arasındaki ticaret savaşı ve gümrük vergilerinin artırılması altın fiyatları için itici bir güç olurken, belirsizlik ortamı altının rekor üzerine rekor kırmasına neden oldu. Ons altın, 2 bin 850 dolar bandında hareket ederken gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında yeni rekor seviyelere taşındı. Öte yandan altın fiyatlarını artmasında büyük merkez bankalarının daha gevşek para politikaları benimseyeceğine yönelik beklentiler de etkili oldu.Gram altın Temmuz'da kaç lira olacak?Yükselişle ilgili açıklamalarda bulunan piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altın için yeni rekor seviyeleri açıklayarak şöyle konuştu: "Ons altın tarafında 3000-3080 dolar seviyesi, gram altın tarafında temmuz ayına kadar 3500-3700 lira, Temmuz'dan sonra yılın ikinci yarısında 4000-4500 lira aralığı ile alakalı beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim ve yine 2025 yılında altın güvenli bir liman olarak ön plana çıkacak gibi duruyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/gram-altinda-rekor-bir-esigi-daha-asti-1093370480.html

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