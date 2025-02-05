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CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilk tepki: 'El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz'
CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilk tepki: 'El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz'
Sputnik Türkiye
Adıyaman'da konteyner kentleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin yaptığı açıklamada, 'El mi... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T18:15+0300
2025-02-05T18:19+0300
politika
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özgür özel
akın gürlek
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede İmamoğlu için memuriyet hizmetlerinden yoksun bırakılması talebinde de bulunulmuştu.Söz konusu iddianameye ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk değerlendirmesini yaptı.Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 100 gündür iddiamesinin yazılmadığını belirten Özel, İmamoğlu için 5 günde iddianame hazırlandığını ifade ederek, "Bu neyin acelesi?" sorusunu sordu."Madem yazabiliyorsun 100 gündür Ahmet Özer’i neden bekletiyorsun?" diyen Özel, "Bu ne korkuymuş arkadaş ya" cümlesini kaydetti."Bir an önce adayımızı belirlemek, erken seçim sandığını getirmek durumundayız" cümlesinin altını çizen Özel, "Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu’na da CHP’ye de asla ve asla mani olmayacaklar. Mutlaka iktidara geleceğiz, bu düzeni değiştireceğiz" dedi.Özel konuşmasında, "Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da, bütün büyükşehir belediye başkanlarımız da omuz omuzadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kol kola, omuz omuzayız" cümlesini vurguladı.Yargının iddianameyi talimatla yapıp yapmadığını sorusuna da yanıt veren Özel, muhabire verdiği yanıtta, "Sen talimatsız yaptığını mı düşünüyorsun? Allah aşkına ya. Talimatsız yapabilir mi ya? Adamın istanbul’a gidişi talimat" cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-7-yil-4-ay-hapis-cezasi-istemiyle-iddianame-duzenlendi-1093392777.html
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türkiye, özgür özel, akın gürlek, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mansur yavaş, adıyaman
türkiye, özgür özel, akın gürlek, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mansur yavaş, adıyaman

CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilk tepki: 'El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz'

18:15 05.02.2025 (güncellendi: 18:19 05.02.2025)
© AA / İbrahim YozoğluCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA / İbrahim Yozoğlu
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Adıyaman'da konteyner kentleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin yaptığı açıklamada, 'El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz' cümlesini kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede İmamoğlu için memuriyet hizmetlerinden yoksun bırakılması talebinde de bulunulmuştu.
Söz konusu iddianameye ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk değerlendirmesini yaptı.
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 100 gündür iddiamesinin yazılmadığını belirten Özel, İmamoğlu için 5 günde iddianame hazırlandığını ifade ederek, "Bu neyin acelesi?" sorusunu sordu.
"Madem yazabiliyorsun 100 gündür Ahmet Özer’i neden bekletiyorsun?" diyen Özel, "Bu ne korkuymuş arkadaş ya" cümlesini kaydetti.
"Bir an önce adayımızı belirlemek, erken seçim sandığını getirmek durumundayız" cümlesinin altını çizen Özel, "Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu’na da CHP’ye de asla ve asla mani olmayacaklar. Mutlaka iktidara geleceğiz, bu düzeni değiştireceğiz" dedi.
Özel konuşmasında, "Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da, bütün büyükşehir belediye başkanlarımız da omuz omuzadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kol kola, omuz omuzayız" cümlesini vurguladı.
Yargının iddianameyi talimatla yapıp yapmadığını sorusuna da yanıt veren Özel, muhabire verdiği yanıtta, "Sen talimatsız yaptığını mı düşünüyorsun? Allah aşkına ya. Talimatsız yapabilir mi ya? Adamın istanbul’a gidişi talimat" cümlelerini kaydetti.
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
TÜRKİYE
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi: Memuriyetten men talep edildi
16:27
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