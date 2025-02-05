https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/chp-genel-baskani-ozelden-imamoglu-iddianamesine-ilk-tepki-el-mi-yaman-bey-mi-yaman-gorecegiz-1093397584.html

CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilk tepki: 'El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz'

CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilk tepki: 'El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz'

Sputnik Türkiye

Adıyaman'da konteyner kentleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin yaptığı açıklamada, 'El mi... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T18:15+0300

2025-02-05T18:15+0300

2025-02-05T18:19+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede İmamoğlu için memuriyet hizmetlerinden yoksun bırakılması talebinde de bulunulmuştu.Söz konusu iddianameye ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk değerlendirmesini yaptı.Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 100 gündür iddiamesinin yazılmadığını belirten Özel, İmamoğlu için 5 günde iddianame hazırlandığını ifade ederek, "Bu neyin acelesi?" sorusunu sordu."Madem yazabiliyorsun 100 gündür Ahmet Özer’i neden bekletiyorsun?" diyen Özel, "Bu ne korkuymuş arkadaş ya" cümlesini kaydetti."Bir an önce adayımızı belirlemek, erken seçim sandığını getirmek durumundayız" cümlesinin altını çizen Özel, "Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu’na da CHP’ye de asla ve asla mani olmayacaklar. Mutlaka iktidara geleceğiz, bu düzeni değiştireceğiz" dedi.Özel konuşmasında, "Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da, bütün büyükşehir belediye başkanlarımız da omuz omuzadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kol kola, omuz omuzayız" cümlesini vurguladı.Yargının iddianameyi talimatla yapıp yapmadığını sorusuna da yanıt veren Özel, muhabire verdiği yanıtta, "Sen talimatsız yaptığını mı düşünüyorsun? Allah aşkına ya. Talimatsız yapabilir mi ya? Adamın istanbul’a gidişi talimat" cümlelerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-7-yil-4-ay-hapis-cezasi-istemiyle-iddianame-duzenlendi-1093392777.html

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türkiye, özgür özel, akın gürlek, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mansur yavaş, adıyaman