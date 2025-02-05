https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/acun-ilicali-son-durumu-acikladi-survivorda-ayse-yuksele-ne-oldu-diskalifiye-mi-olacak-1093367269.html

Acun Ilıcalı son durumu açıkladı: Survivor'da Ayşe Yüksel’e ne oldu? Diskalifiye mi olacak?

Acun Ilıcalı son durumu açıkladı: Survivor'da Ayşe Yüksel’e ne oldu? Diskalifiye mi olacak?

Sputnik Türkiye

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler yarışmacısı Ayşe Yüksel’in günlerdir parkurlarda olmaması izleyicileri meraklandırdı. Sosyal medyada “Ayşe sakatlandı mı?”... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T08:14+0300

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yaşam

survivor

acun ilıcalı

tv8

tv8

survivor all star

ayşe yüksel

eleme

diskalifiye

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Survivor 2025 All Star-Gönüllüler formatında mücadele eden Ayşe Yüksel, son bölümlerde parkurlarda yer almayınca izleyiciler arasında büyük merak konusu oldu. Sosyal medyada “Ayşe’ye ne oldu?”, “Ayşe diskalifiye mi oldu?” gibi sorular gündeme gelirken, beklenen açıklama 4 Şubat’ta yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı’dan geldi.Acun Ilıcalı: Ayşe’nin ayağında kırık varSurvivor’un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ayşe Yüksel’in sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:📌 “Ayşe'nin ayağında kırık olduğunu öğrendik. Şu an gözetim altında. Doktorumuz iki gündür tedavi sürecini takip ediyor.”Ilıcalı, Ayşe’nin yarışmaya devam edip edemeyeceğinin henüz netleşmediğini belirterek, “Bundan sonrası belirsiz; kırığın boyutu, iyileşme süresi gibi faktörlere bağlı olarak karar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.Ayşe Yüksel Survivor’dan diskalifiye mi olacak?Yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya devam edip edemeyeceği henüz kesinleşmeyen Ayşe Yüksel’in akıbeti, önümüzdeki günlerde yapılacak sağlık kontrollerine bağlı olacak.📌 Kırmızı Takım yarışmacıları, Ayşe’nin sakatlık haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı.📌 Survivor izleyicileri, Ayşe’nin parkurlara geri dönme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyor.📌 Açıklamanın geç yapılması, sosyal medyada bazı Survivor hayranlarının tepkisini çekti.Acun Ilıcalı, Ayşe Yüksel’in sağlık durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği konusunda kesin kararın kısa süre içinde verileceğini belirtti.

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