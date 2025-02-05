https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/abd-medyasi-pentagon-askerleri-suriyeden-cekme-planlarinin-uzerinde-calisiyor-1093393235.html

ABD medyası: Pentagon, askerleri Suriye’den çekme planlarının üzerinde çalışıyor

ABD medyası: Pentagon, askerleri Suriye’den çekme planlarının üzerinde çalışıyor

Sputnik Türkiye

Amerikan NBC televizyonu, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ordu birliklerini Suriye’den 30, 60 veya 90 gün içinde tamamen çekmeyi planlamaya başladığını... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T16:36+0300

2025-02-05T16:36+0300

2025-02-05T16:39+0300

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abd savunma bakanlığı

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NBC’nin bürokratlara dayandırdığı haberine göre Pentagon, Amerikan askerlerini Suriye’den tamamen çekme planlarının üzereinde çalışıyor.“Savunma Bakanlığı, Suriye’deki tüm ABD birliklerini çekme planları geliştiriyor” denilen haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu fikre ilgi duyması üzerine Pentagon’un, Amerikan güçlerinin 30, 60 veya 90 gün içinde Suriye’den tamamen çekilmesini planlamaya başladığı vurgulandı.Bu arada yetkililere göre, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesi durumunda Demokratik Suriye Güçleri bünyesindeki Kürt oluşumlar desteksiz kalabilecek ve dolayısıyla cezaevlerinin ve mülteci kamplarının güvenliğini sağlayamayacak.Suriye’de 27 Kasım’da saldırı başlatan ve Halep ile Hama kentlerini ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar, başkent Şam’ı aldıklarını duyurmuştu. 8 Aralık’ta Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesi sonrasında yönetime gelen silahlı muhalif gruplar, Suriye yönetiminde yeni bir dönemin başladığını duyurmuştu. Suriye'de geçici hükümetin başına getirilen Muhammed el Beşir, hükümetin önceliğinin kamu hizmetlerini sürdürmek ve ülkede güvenlik ile istikrarı yeniden tesis etmek olduğunu açıklamıştı. Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı ise Ahmet Şara olmuştu.Bu gelişmelerin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Donald Trump ile Suriye’deki Amerikan birliklerinin çekilmesi ve Washington’un Kürtlere destek vermekten vazgeçmesi gibi konuları görüşmeyi planladığı açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/pentagon-sefi-austinden-ukrayna-itirafi-ustunluk-rusyanin-elinde-1092489226.html

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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, nbc, suriye, geri çekme, donald trump, pentagon