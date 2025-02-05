https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/abd-cinden-gelen-postalari-yeniden-kabul-edecek-1093399278.html
ABD, Çin'den gelen postaları yeniden kabul edecek
ABD, Çin'den gelen postaları yeniden kabul edecek
Sputnik Türkiye
ABD'de Çin ve Hong Kong'dan gelen posta ve paketlere uygulanan yasaklama kısa süreli oldu. ABD Posta Servisi, postaların yeniden kabul edileceğini duyurdu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T19:55+0300
2025-02-05T19:55+0300
2025-02-05T19:55+0300
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ABD Posta Servisi'nden (USPS), 'Posta Servisi, Çin ve Hong Kong'tan gelen tüm uluslararası posta ve paketleri kabul etmeye devam edecektir' açıklaması yapıldı.Açıklamada, paket teslimatında en az aksamanın yaşanması amacıyla, Çin'e yönelik vergilerin tahsil edilme yöntemini belirlemek için Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) ile işbirliği içinde çalıştığı ifade edildi.USPS, dün Çin ve Hong Kong'dan ABD'ye gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldığını duyurmuştu.Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından gelmişti.Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.Çin de Trump'ın ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, ABD'den ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirmişti. Çin Maliye Bakanlığı, ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğalgaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trump-talimat-vermisti-ilk-gocmen-kafilesi-guantanamoda-1093385284.html
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abd, donald trump, çin, hong kong, vergi
abd, donald trump, çin, hong kong, vergi
ABD, Çin'den gelen postaları yeniden kabul edecek
ABD'de Çin ve Hong Kong'dan gelen posta ve paketlere uygulanan yasaklama kısa süreli oldu. ABD Posta Servisi, postaların yeniden kabul edileceğini duyurdu.
ABD Posta Servisi'nden (USPS), 'Posta Servisi, Çin ve Hong Kong'tan gelen tüm uluslararası posta ve paketleri kabul etmeye devam edecektir' açıklaması yapıldı.
Açıklamada, paket teslimatında en az aksamanın yaşanması amacıyla, Çin'e yönelik vergilerin tahsil edilme yöntemini belirlemek için Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) ile işbirliği içinde çalıştığı ifade edildi.
USPS, dün Çin ve Hong Kong'dan ABD'ye gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldığını duyurmuştu.
Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından gelmişti.
Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.
Çin de Trump'ın ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, ABD'den ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirmişti. Çin Maliye Bakanlığı, ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğalgaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu.